12 Yıldız ünvanı yine Kadıköy’e!

Kadıköy Belediyesi, İDEA Kadıköy’de gerçekleştirdiği Da(ya)nışma Oyunu ile 12 Yıldız Şehri unvanı almaya hak kazandı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İdareler Meclisinin girişimiyle gerçekleştirilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı ve 12 Yıldız Sertifika Töreni 5 Şubat 2018 tarihinde Fransa’nın Paris kentinde düzenlendi. Toplantıya Fransa, Portekiz, Romanya, İsveç, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 6 ülkeden 45 kişi katılarak, etkinliklerini tanıttılar. Törene Kadıköy Belediyesi adına Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Duygu Tanrıkulu ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Ferdi Seymen katıldı.

“Demokratik vatandaşlık ve insan hakları için eğitimin teşviki ve geliştirilmesi”ne odaklanan ve 10. yılını doldurmuş olan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın 2017 yılı teması “Vatandaş katılımı, Danışma ve Dayanışma” olarak belirlendi. Kadıköy Belediyesi de, 12 Ekim 2017 tarihinde İDEA Kadıköy’de gerçekleştirdiği Da(ya)nışma Oyunu ile 12 Yıldız Şehri unvanı almaya hak kazandı.

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerce 2007 yılından beri Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kutlanıyor. Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Yerel ve Bölgesel İdareler Meclisi tarafından yerel demokrasinin değerini vurgulamak, vatandaşları yerel düzeyde kamu hayatına dâhil etmek ve şehirlerinde daha aktif bir rol almalarına fırsat tanımak amacıyla 12 Yıldız Şehri projesi geliştirildi. Bu kapsamda, Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda katılımlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler ile başvuru yapan kurumlara 12 Yıldız Şehri sertifikası veriyor.