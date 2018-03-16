12 Mart’ta öldürülenler unutulmadı

12 Mart darbesinin 47’nci yıldönümünde hayatını kaybedenler Kadıköy’de anıldı

12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrasında ordudan atılan askerlerin kurduğu Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER üyeleri, işkencelerin simgesi Zihni Paşa Köşkü’nün bulunduğu yerde dikili İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak’ta yapılan anmada konuşan ADAM-DER Başkanı Emekli Üsteğmen Kudret Ünal, 12 Mart darbesiyle 600 dolayında subay, astsubay ve öğrenci askerin, işkenceden geçirilerek işsizler ordusunun saflarına atıldığını hatırlattı. Ünal, 12 Mart darbesinin simge yerlerinden birinin Zihni Paşa Köşkü olduğunu ve köşkte çok sayıda yazar ve sanatçının yanı sıra askerlerin de işkenceden geçirildiğini söyledi.

Geçmişteki darbelerle hesaplaşılmadığı için Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldığını söyleyen Ünal, tüm darbeler gibi 15 Temmuz darbe girişimini de lanetlediklerini vurgulayarak, darbecilerin adil şekilde yargılanarak cezalandırılmasını beklediklerini belirtti.