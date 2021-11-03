Haftalık Bağımsız Gazete 04 Kasım 2021
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10 Kasım’da “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak

Kadıköy’de Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yılında ‘sosyal mesafe’ kurallarına uygun olarak 6.5 kilometrelik “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak

10 Kasım’da “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak
GazeteKadıköy

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yılında  Kadıköy'de sosyal mesafe’ kurallarına uygun olarak “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.   Saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında düzenlenecek olan “Ata’ya Saygı Zinciri” pandemi önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılacak.

ZİNCİR, 08.00’DA SAHİLDE OLUŞTURULACAK

Kadıköylüler, 10 Kasım sabahı saat  08.00 itibariyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başlayacak.

Fenerbahçe’den Bostancıya kadar olan 6.5 kilometre mesafede oluşturulacak olan zincire katılacak olanların pandemi nedeniyle  el ele tutuşmamasi ve aralarında 2 metre mesafe bırakması sağlanacak.

DENİZİN ALTINDA ATATÜRK POSTERİ AÇILACAK

2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen ‘”Ata’ya Saygı Zinciri”ne, denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.

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