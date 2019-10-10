10 Ekim katliamında ölenler anıldı

Ankara Garı katliamında hayatını kaybedenler Haydarpaşa Garı önünde anıldı

10 Ekim katliamının 4. yılında yaşamını yitirenler için Haydarpaşa Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın düzenlediği basın açıklamasına demiryolu işçileri ve Kadıköylüler katıldı.

“ADALETİN PEŞİNDEYİZ”

Hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşunun ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “103 kardeşimizi, yaren yoldaşımızı kaybettik. 500’den fazla arkadaşımız yaralandı. Sadece fiziki yara değil, her birimizin kalbine, ruhuna onulmaz yaralar açıldı. İyileşmeyecek yaralar. Oysa bu gün bir kez daha kanıtlandı ki, barışa, kardeşliğe ve adalete her zamandan fazla ihtiyacımız var. Eğer yüzbinlerce insanın barış, emek, özgürlük talebi kana bulanmamış olsaydı, şimdi bu coğrafya, bu topraklar belki de kardeşlik toprağı olacaktı. Ülkemizi halklarımızı emekçileri, yoksulları sinsi bir batağa çekmenin başlangıcı oldu 10 Ekim katliamı.”

“Yakalanan 3-5 IŞİD’li sanığın yargılandığı mahkeme ise adaletin tesis edilmesinden ziyade bir an önce ceza verip yargılamayı bitirmenin yolunu aradı. Bilinsin ki, bizler için bu katliam basit bir dava değildir. Biz bir dönemin tanığıyız. Bu katliamın sadece mağduru değil, aynı zamanda muhatabıyız. Bizi kimi sanıkların cezalandırılmasıyla kandırabileceklerini sananlar yanılıyorlar. Biz intikam peşinde değil adaletin, gerçek adaletin peşindeyiz.Biz biliyoruz ki, ceza vermek ile adalet arasında çoğu zaman bir bağ yoktur. Hele hele bu katliamda bu katliamın gerçek failleri ortaya çıkarılmadıkça, perdenin arkasındakiler bulunmadıkça, siyasi sorumlular yargı önüne çıkmadıkça adalet gerçekleşmiş olmayacaktır. “

“UNUTTURMAMAK İÇİN ANIT YAPILSIN”

Hayatını kaybedenler için katliamın gerçekleştiği yerde bir anıt yapılması da talep edildi. Konuyla ilgili şunlar söylendi: “Toplumsal hafızada yer edecek bir anıtın katliamı unutturmamanın ve de bir daha olmamasının koşullarından biri olduğunun bilinciyle bu kararın derhal yerine getirilmesini istiyoruz. Mitingin düzenleyici kurumlarından olan TMMOB’un anıta yönelik açtığı Uluslararası Anıt ve Meydan Düzenlemesi Fikir Projesinin kamu otoritesi tarafından dikkate alınarak ve işbirliği içinde bir düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz.”

KADIKÖY'DE KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI

Bu akşam Kadıköy İskele Meydanı'nda da anma etkinliği düzenlenecek. "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin" organize ettiği basın açıklaması saat 19.00'da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önündeki “Barış Mitingi” başlangıcında saat 10.04’te IŞİD üyesi iki canlı bomba kendini patlatmıştı. Patlama sonucunda Türkiye’nin farklı şehirlerinden mitinge katılan 101 kişi olay yerinde, 2 kişi de 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 aylık süreçte dava 54 celsede görüldü. 9 sanıktan 9’u hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.