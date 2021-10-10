10 Ekim Ankara Katliamı için Kadıköy'de anma

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler, katliamın gerçekleştiği gün ve saatte Kadıköy’de anıldı. Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri, gerçek sorumluların yargılanması gerektiğini belirttiler.

Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri altı yıl önce gerçekleşen, 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak için Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda biraraya geldi.

Sendikanın Kadıköy Şube Başkanı Vedat Akbayer basın açıklamasını okumadan önce şunları söyledi: “Bugün 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 6. yıldönümü. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Ben bir tek şunu söylemek istiyorum, Veysel yaşasaydı altı yaş daha alacaktı. Genç bir delikanlıydı şu anda. Gözümün önünden hala gitmiyor yüzü. Benim oğlumun da bugün doğum günü ancak kutlamak gelmiyor insanın içinden.”

Daha sonra açıklamaya geçen Akbayer, Bugün 6. yılını doldurduğumuz Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmamızın nedeni açık: Onlar sadece barış istiyorlardı. Onlar sadece özgürlük, demokrasi istiyorlardı. Ülkemizin en çok ihtiyacıydı bunlar. Biz biliyoruz ki, barışın, demokrasinin, özgürlüğün olmadığı hiçbir ülkede insanca yaşamak mümkün değildir. Bizler, onbinlerce barış, demokrasi, özgürlük sevdalısı olarak ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya gitmiştik. O gün bizimle beraber, özgürlük düşmanı katil maşalar da Ankara’ya gelmişlerdi. Hem de kilolarca patlayıcılarla. Ülkemiz tarihinin en büyük vahşeti yaşandı. Kavuşmaların ve ayrılıkların mekanı olan Ankara Garı bu kez kana bulandı” diye konuştu.

Ambulansların patlamalardan çok sonra geldiğine dikkat çeken Akbayer, gerçek sorumluların yargılanmadığına işaret etti: “Dönemin başbakanı kokteyl örgüt olduğunu söyledi. Bir de oylarının arttığını ima ettiler ama bu maşaların arkasında kimlerin olduğu söylenmedi. Bu patlayıcılar, nereden nasıl alındı, kimler engel olmadı, bunların hiçbiri söylenmedi. Emekçiler, her Ankara’ya gelişlerinde didik didik aranırken neden bu sefer aranmadılar? Onlar söylemediler ama bizler biliyoruz. Katilleri ve arkalarındaki gücü çok iyi biliyoruz. Mahkemelerde bir kez daha gördük ki sadece ve sadece maşalar yargılandı. Oysa ki arkalarındaki bildik güçler hala aramızda dolaşıyoruz. Gerçek katillerin ortaya çıkarılıp hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz.”