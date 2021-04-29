1 Mayıs’ta ölen işçiler anıldı

DİSK, KESK, TTB, TMMOB 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden işçiler için anma etkinliği düzenledi. Kadıköy’de düzenlenen anmada yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı

DİSK, TMMOB, KESK, TTB ve siyasi partiler 29 Nisan Perşembe günü Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu ve Kadıköy’de anma etkinlikleri düzenledi. 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent Hasanpaşa’da düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

“ÇARKLAR DÖRT HAFTA DURDURULMALI”

Basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen salgın nedeniyle işçilerin ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bugün tam kapanma diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarını korumaya çalışıyorlar. Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında dört hafta çarklar durdurulmalıdır” dedi

“MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN”

Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Gezen, şu talepleri sıraladı: “Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere sağlansın. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.”

“Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak ayrılsın.” çağrısını yapan Gezen, şöyle devam etti: “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın. İstanbul sözleşmesi etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın.”

Gezen’in konuşmasından sonra, yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı.

TAKSİM’E ÇELENK BIRAKILACAK

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kitlesel kutlamaların yapılamayacağını açıklayan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs Cumartesi günü kurum Taksim Meydanı’na çelenk bırakacak. Kurum temsilcilerinin yer alacağı sembolik kutlamada 1 Mayıs bildiri de okunacak.