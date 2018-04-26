Haftalık Bağımsız Gazete 28 Nisan 2018
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1 Mayıs Maltepe’de kutlanacak

Sendika ve meslek örgütlerinin aldığı kararla 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü Maltepe’de kutlanacak

1 Mayıs Maltepe’de kutlanacak
Gazete Kadıköy

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 1 Mayıs mitinginin Maltepe’de yapılacağı duyuruldu. 1 Mayıs’ın, Türkiye’nin dört bir yanında görkemli bir şekilde örgütlenmesi kararlılığında olduklarını belirten kurumlar, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Kurumlar adına yapılan ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı’nda yapmak istediklerini ama bu talebin reddedildiğini söyleyen Beko, “Ancak ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 Mayıs kutlamaları da yargının güvencesinde değil. Nitekim 1 Mayıs’ta Taksim’de olma isteğimiz karşısında aldığımız olumsuz yanıt, bu durumu bir kez daha tescilledi.” diye konuştu.

KADIKÖY’DE ANILACAKLAR

1 Mayıs kutlamaları öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Kazancı Yokuşu’nda hem de Kadıköy’de anma etkinlikleri düzenlenecek. 29 Nisan Pazar günü saat 14.30’da 1996 yılında Kadıköy’de gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları sırasında öldürülen Yalçın Levent, Dursun Odabaş ve Hasan Albayrak adlı işçiler Hasanpaşa’da öldürüldükleri yerde anılacak.

Etiketler; #işçibayramı #emek #disk #kadikoy #1mayıs
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