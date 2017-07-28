Tiyatro sonrası Boğaz’da gezi

Feneryolu Gönüllüleri, Türkiye Harp Malulleri Gazi ve Şehit Aileleri çocukları ile birlikte Moda Deniz Kulübü’nde keyifli bir organizasyona imza attı. Önce çocuklar ve aileleri, tiyatro sanatçısı İdil Yazgan ve arkadaşlarının oynadığı “Ben Sen” oyununu izledi. Tiyatro sonrası ise Moda Deniz Kulübü’nün desteğiyle, tekneyle boğazda bir gezi yaptılar.

Gönüllü Başkanı Meltem Çokça “Bu güzel gün için öncelikle Moda Deniz Kulübü yönetim kuruluna, çocukların kişisel gelişimleri ve kültürel gelişmesinde büyük destek olan, her zaman fedakarca ve özveri ile hiç bir ücret almadan tiyatro oyunlarını sahneleyen değerli tiyatro sanatçımız İdil Yazgan ve arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Vatanımız uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızın ailelerini bir nebzede olsa mutlu edip güzel bir gün geçirmelerine sebep olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir.” dedi.