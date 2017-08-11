Suadiye Gönüllüleri’nden Fikirtepe’de Yaz Okulu

Suadiye Gönüllüleri, Fikirtepe’de bulunan Münevver Şefik Fergar İlkokulu öğrencileriyle 7. Yaz Okulu’nu başarıyla tamamladı

Suadiye Gönüllüleri, 7 yıldır her yaz Fikirtepe’de Yaz Okulu düzenliyor. Münevver Şefik Fergar İlkokulu öğrencilerinin katıldığı bu yılki Yaz Okulu temmuz ayı boyunca 100 öğrencinin katılımıyla devam etti.

Sabah kahvaltı ile başlayan gün, İngilizce, Müzik, Resim, Satranç ve Dans dersleriyle devam etti. Bütün bu dersler öğretmenler eşliğinde yapıldı. 4 hafta süren yaz okulunda geziler de düzenlendi. Darıca hayvanat Bahçesi’ne düzenlenen gezide çocuklar hayvan dostlarıyla ilgili pek çok bilgi edindi. Etkinlik süresince gönüllüler ve öğretmenler, öğrencilere Atatürk ilkeleri ışığında düşünen, tartışan, soru soran, birlikte yaşayarak, arkadaşlarına ve çevreye saygı ve sevgiyle yaklaşan bireyler olmayı öğretti.

Yaz Okulu sonunda bir de şenlik düzenlendi. Şenliğe Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak ve Belediye Meclis Üyesi Aydoğan Dülger de katıldı. Çocuklar şenlikte Yaz Okulu boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Gösteriler, velilerden ve misafirlerden büyük alkış aldı.