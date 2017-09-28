Sokak hayvanları için buluşma

Kadıköy Belediyesi Acıbadem Gönüllüleri, semtleri ve çevre mahallelerde bulunan sokak hayvanlarının aktif olarak beslenmesi, aşı ve kısırlaştırma tedavilerinin gerçekleştirilmesi ve rehabilite edilmeleri ile ilgilenen gönüllülerin tanışmalarını sağlayacak bir zemin oluşturdu. Acıbadem Gönüllü Evi’nde kalabalık bir katılımla gerçekleşen toplantıda gönüllüler, iletişim, koordinasyon ve çalışma ağı oluşturdular, fikir alışverişinde bulundular. Acıbadem Gönüllü Evi Başkanı Ajda Hendekçi’ye ve Hayvan Dostları Komitesi üyesi Güzide Erden’e toplantının tekrar edilmesi yönünde gönüllülerden talep oldu.