Şampiyon Soğan Dolması!

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve TAT işbirliğiyle gerçekleşen yemek yarışmasını Acıbadem Gönüllü Evi'nden Esin Kar soğan dolmasıyla kazandı

Gönüllü evlerinin 'lezzetli' heyecanı son buldu. Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve TAT işbirliğiyle gerçekleşen yemek yarışmasının büyük finali 31 Mayıs Çarşamba günü Uluslarası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA)'nde gerçekleşti. 123 yarışmacının içinden 'Mahalle Birincileri' olmaya hak kazanan 8 finalist, Sofra Dergisi'nin haziran sayısında yayımlanan özel tariflerini, profesyonel bir mutfak atölyesinde zamana karşı hazırladı. Yarışmacılar, yemeklerini yaparken TAT ürünlerini kullandı. Özel tarifleri için gereken diğer malzemeler de yine TAT tarafından karşılandı. Mahallerini temsil eden finalistler hem sevinci hem de tatlı telaşı birlikte yaşadı.

Final jürisi olarak; Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ Ateş, USLA Şefi İbrahim Erdoğmuş, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan Dülger, Kadıköy Belediyesi Gönüllüsü Ümit Ağan ve TAT Gıda’yı temsilen Serap Sönmez yer aldı.

BİRİNCİ SOĞAN DOLMASI OLDU

Yemeklerin yapılmasının ardından jüriye sunuş etabına geçildi. Finalistler, Anadolu mutfağının geleneksel tatlarını jürinin damak tadına sundu. Jüri, yemekleri sunum, ahenk, lezzet ve yaratıcılık alanında değerlendirerek puanlama yaptı. Soğan dolması ile birinci olan Acıbadem Gönüllü Evi'nden Esin Kar'a 3 bin, çiğ köfte ve ezme salata menüsüyle ikinciliği elde eden Feneryolu Gönüllü Evi'nden Fatma Kaya'ya 2 bin, balık dolmasıyla üçüncü olan Koşuyolu Gönüllü Evi'nden Fehiman Nayebi'ye ise bin TL verildi. İlk üçte yer alamayan yarışmacılara da mansiyon ödülü olarak 500 TL değerinde Migros hediye çeki ve TAT gıda paketi verildi.

“MODERN VE KLASİK AYNI TABAKTA”

Gazete Kadıköy olarak jüri üyeleri ve yarışma birincisiyle konuştuk. USLA'da şeflik yapan İbrahim Erdoğmuş, modern ve klasik tatların aynı tabakta buluştuğunu belirterek, “Bugün olağanüstü lezzetler tattık. Yarışmacılarımız hem klasik anne lezzetlerini hem de televizyonda izledikleri usta şeflerin tariflerini kendi menülerinde buluşturdu. Yemeklerin hepsi ayrı lezzet ve güzellikteydi. Karar verirken çok zorlandık. Fakat yaptıkları küçük nüans ve dokunuşlar belirleyici oldu. Soğan dolması kesinlikle birinciliği hak eden bir yemekti. Çünkü yemekte fazlasıyla işçilik vardı. Soğanların piştikten sonra diriliğini koruması ve formunu bozmaması çok önemliydi. Tabakta bunu net bir şekilde görebiliyor ve tadımlayabiliyorduk. Yarışmacılarımızın mutfağa ve yemeğe olan ilgilerini asla kaybetmemelerini isterim. Yarışmacılarımız çeşitli yaş gruplarındandı. Ve bugün gördüğümüz üzere hepsi aynı amaç için bir arada toplandı. Bu duyguya tanıklık etmek çok hoş. Yarışmanın gelenekselleşmesini ve katılımın artmasını isterim.” diye konuştu.

“MUTLULUKLA AYRILDILAR”

Jüri üyeliği yapan Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan Dülger de yarışmanın çok özel bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, “TAT böyle bir yarışmayı düzenleyeceğini gönüllü merkezimize öneri olarak getirdiğinde Kadıköylülere, yarışmaya katılımınız nasıl olur diye sorduk. Ardından gönüllü evlerinde duyurularını yaptık. Ve katılım sayısı çok yüksek oldu. Hatta beklediğimizin de üstünde oldu. Yaptığımız ön elemler sonucunda da sona kalan 20 kişinin tek tek düşüncelerini aldık. Onlar da yarışmada dereceye girmenin önemli olmadığını, Kadıköy Belediyesi'nin TAT ile birlikte böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesinin kendilerini heyecanlandırdığını söylediler. Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu'ndan da yarışmanın yapılmasına ilişkin kararın çıkmasının ardından heyecan başlamış oldu. Yarışma genelinde Anadolu kültürü hâkimdi. Annelerimizin lezzetlerini bir kez daha tattık. Sunum ve lezzetin yanı sıra puanlamada, yarışmacının kişisel heyecanı ve ne kadar özendiği de büyük yer tuttu. Gönüllülerimiz bugün buradan büyük mutlulukla ayrıldılar.” şeklinde konuştu.

“KADINLARIMIZIN EL BECERİSİ YÜKSEK”

Yarışmanın bir diğer jürisi Kadıköy Belediyesi Gönüllüsü Ümit Ağan ise ilk defa bir yemek yarışmasında jüri üyeliği yaptığını söyleyerek, “Çok güzel bir etkinliğe imza atıldı. Yarışmacılarımız son derece başarılıydı. Birincinin hakkıyla kazandığına inanıyorum ve diğer herkesi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yemekleri, başta lezzet olmak üzere TAT ürünlerini kullanma, sunuş, uyum ve yaratıcılık gibi çeşitli kategorilerde değerlendirdik. Her ne kadar yarışma sonucunda derecelendirme olsa da tattığımız yemeklerin hepsi birbirinden güzeldi. Böyle etkinliklerin artmasını istiyoruz. Kadınlarımız bu etkinliklerle hem sosyalleşiyorlar hem de güzel anılar biriktiriyorlar. Kadınlarımızın el becerisi çok yüksek. Umuyorum ki kendilerini gösterecekleri daha nice etkinlikler olur.” dedi.

“ÇOK HUZURLUYUM”

Yarışmada birinciliği kazanan ve büyük ödülün sahibi olan Esin Kar, kendisine büyük sürpriz olduğunu belirterek, “Her şey çok ani gelişti. Yarışmanın varlığından arkadaşım aracılığıyla haberdar oldum. Tokat'a gelinime ziyarete giderken şans eseri soğan dolması yapmıştım. Yemeğin fotoğrafını çektim ve yarışmaya katılmak için yolladım. Sonrasında ise ön elemeyi geçtiğimi öğrendim. Bugünse birinci olduğumu ilan ettiler. Yemeğim oldukça zahmetli ve emekle yapılan bir yemek. Çok mutluyum. Birinci olacağımı, hatta finale kalacağımı dahi düşünmüyordum. Diğer yemeklerin daha çok şansı olduğunu düşünüyordum.” dedi.

USTASINDAN SOĞAN DOLMASI TARİFİ

Esin Kar, kendisine birincilik getiren yemeğin özel tarifini okuyucularımız için anlattı. Kara'nın kendi anlatımıyla ödüllü tarifi ise şöyle: “Soğanlarımızın bir kısmını ince kıyım doğruyoruz bir kısmını da bütün olarak sıcak su dolu tencereye koyup, haşlıyoruz. İnce kıyım doğradığımız soğanları pembeleşinceye dek kavuruyoruz. Pembeleşmeye başlayan soğanları bir ila iki dakika arasında salça ekleyerek de kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanları, dolmanın iç harcını oluşturmak için pirinç ve kıymayla birlikte karıştırıyoruz. Karıştırma işleminde isteğe göre az miktarda sumak, kekik, nane gibi baharatlar ekliyoruz. Haşladığımız soğanları sudan çıkartıp zarlarını ayıklıyoruz. Soğanın her bir katmanını özenle ayırdıktan sonra dolma formuna getiriyoruz. Dolma haline getirdiğimiz soğanları hazırladığımız iç harcıyla dolduruyoruz. Dolmalarımızı tepsiye dizdikten sonra yaklaşık 15 dakika boyunca fırında pişiriyoruz. Fırından çıkardığımız dolmalarımızın üstüne yine isteğe bağlı olarak dereotu serpiştirerek servis ediyoruz.”

Malzemeler;

7-8 adet soğan

Yarım kilo pirinç

Salça

Yeni bahar

Dereotu

Maydonoz

Sumak

Kekik

Tuz



