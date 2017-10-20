KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
Başvuru Tel: 0216 346 57 57
20–27 EKİM 2017
“HER UNUTKANLIK ALZHEIMER DEĞİLDİR”
Prof. Dr. Türker ŞAHİNER
Tarih-Saat: 20 Ekim 2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri
“ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN HAKLARI”
Av. Nur Evrim EROL, Özel Eğitim Uzmanı Sibel BAYGIN, Görme Engelli Stajyer Av. Murat ULUSAN, Süreyya ULUSAN
Tarih-Saat: 21 Ekim 2017 / 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri
“BİT PAZARI ŞENLİĞİ ve PAZAR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ”
Uzman Psikolog Faruk ÖĞÜNÇ
Tarih-Saat: 22 Ekim 2017 / 11.00
Yer: Koşuyolu Parkı
Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri
“ATATÜRK VE MODA SEMTİ FOTOĞRAF SERGİSİ”
Tarih-Saat: 23 Ekim-31 Ekim 2017 / 16.00
Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri
“CUMHURİYET KADINLARI KOROSU KONSERİ”
Tarih-Saat: 24 Ekim 2017 / 14.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri
“GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM”
Eğitimci Hacer MERTLER
Tarih-Saat: 25 Ekim 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri
“OKUMA ATÖLYESİ”
KESİN İNANÇLILAR/KİTLE HAREKETLERİNİN ANATOMİSİ
Tarih-Saat: 25 Ekim 2017 / 13.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri
“DOMATESLERİN TOHUMU, EKİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ”
Tema Eğitmeni Mehmet EKŞİOĞLU
Tarih-Saat: 25 Ekim 2017 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri
"CUMHURİYET VE AYDINLANMA SEMİNERİ"
Gazeteci-Yazar Enver AYSEVER
Tarih/ Saat: 26 Ekim 2017/ 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri
“ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET VE DÜNYA ÜLKELERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ SÖYLEŞİSİ”
Türk Siyaset Bilimi Doçenti Cüneyt AKALIN
Tarih-Saat: 26 Ekim 2017 / 14.30
Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri
“CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI”
Tarih-Saat: 26 Ekim 2017 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri
“HAYATI GÜZELLEŞTİRMENİN YOLLARI”
NLP EFT Yaşam Koçu Nilgün BİNGÖL
Tarih-Saat: 26 Ekim 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri
"HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM" TİYATRO OYUNU
Tarih/ Saat: 27 Ekim 2017/ 20.30
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri