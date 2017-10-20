Haftalık Bağımsız Gazete 20 Ekim 2017
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Altkat Sanat 5. yılını kutluyor!
Altkat Sanat 5. yılını kutluyor!
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Gençlik Sanat Merkezi 1 yaşında!
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Şehrin Kadıkeyfi
Hasanpaşa’da avangard sanat!
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Ropörtaj
Hayat gibi oyun...
Hayat gibi oyun...

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
GazeteKadıköy

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

20–27 EKİM 2017

“HER UNUTKANLIK ALZHEIMER DEĞİLDİR”

Prof. Dr. Türker ŞAHİNER

Tarih-Saat: 20 Ekim 2017 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

 “ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN HAKLARI”

Av. Nur Evrim EROL, Özel Eğitim Uzmanı Sibel BAYGIN, Görme Engelli Stajyer Av. Murat ULUSAN, Süreyya ULUSAN

Tarih-Saat: 21 Ekim 2017 / 14.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“BİT PAZARI ŞENLİĞİ ve PAZAR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ”

Uzman Psikolog Faruk ÖĞÜNÇ

Tarih-Saat: 22 Ekim 2017 / 11.00

Yer: Koşuyolu Parkı

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri

“ATATÜRK VE MODA SEMTİ FOTOĞRAF SERGİSİ”

Tarih-Saat:  23 Ekim-31 Ekim 2017 / 16.00

Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“CUMHURİYET KADINLARI KOROSU KONSERİ”

Tarih-Saat: 24 Ekim 2017 / 14.00

Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM”

Eğitimci Hacer MERTLER

Tarih-Saat: 25 Ekim 2017 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”

 KESİN İNANÇLILAR/KİTLE HAREKETLERİNİN ANATOMİSİ

Tarih-Saat: 25 Ekim 2017 / 13.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“DOMATESLERİN TOHUMU, EKİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ

Tema Eğitmeni Mehmet EKŞİOĞLU

Tarih-Saat: 25 Ekim 2017 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"CUMHURİYET VE AYDINLANMA SEMİNERİ"

Gazeteci-Yazar Enver AYSEVER

Tarih/ Saat: 26 Ekim 2017/ 14.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET VE DÜNYA ÜLKELERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ SÖYLEŞİSİ”

Türk Siyaset Bilimi Doçenti Cüneyt AKALIN

Tarih-Saat: 26 Ekim 2017 / 14.30

Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI”

Tarih-Saat: 26 Ekim 2017 / 14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“HAYATI GÜZELLEŞTİRMENİN YOLLARI”

NLP EFT Yaşam Koçu Nilgün BİNGÖL

Tarih-Saat: 26 Ekim 2017 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM" TİYATRO OYUNU

Tarih/ Saat: 27 Ekim 2017/ 20.30

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

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