Gönüllürede bu hafta...

Osmanağa’da Kadınlar Günü etkinliği

Osmanağa Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle eski siyasetçi gönüllü Hülya Arabacı ve yazar - müzisyen İkbal Kaynar’ın konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik düzenledi. Günümüz Türkiye’sinde kadınların yaşadığı sorunların konuşulduğu etkinlikte Hülya Arabacı deneyimlerini ve anılarını paylaşırken, İkbal Kaynar da şiirleri ve türküleriyle katılımcıların güzel vakit geçirmelerini sağladı. Osmanağa Gönüllü Evi Başkanı İlhami Özdemir, gönüllü evlerinin Kadıköy Belediyesi’nin bütün faaliyetlerini dikkatle izlediğini ve bu faaliyetleri destekleyecek şekilde projeler ürettiklerini belirtirken, 8 Mart’ta böyle bir etkinlik düzenlemeleri nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Koşuyolu’nda 8 Mart

Koşuyolu Gönüllüleri Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazar Senarist Aydan Gündüz’ün katılımıyla kadınların hikâyelerinin dinlendiği ‘Hanımlar Merkezi’ konulu söyleşi düzenledi. Gönüllüler ayrıca tarihe, masallara, mitolojiye kadın ve tanrıçalar olarak yaklaşan bir oyun olan ‘mitoloji ve masalların kadın arketipleri’ tiyatro oyununu izledi.

Erenköy Gönüllülerinin Kadınlar Günü

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler komitesi ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim Okulunun engelli çocuğa sahip olan annelerini kahvaltıya götürdü. Fenerbahçe Khalkedon da gerçekleşen buluşmada velilerin Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Kadın Hakları ve Kadına Şiddet

Feneryolu Gönüllüleri Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Günümüzde Kadın, Kadın Hakları ve Kadına Şiddet’ konulu seminer düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezinde gazeteci yazar Emel Armutçu’nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte kadın hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sağlıklı Dişler Güzel Gülüşler

Caddebostan Gönüllüleri Diş Hekimi Oya Öztan Peker’in katılımıyla ‘Sağlıklı Dişler Güzel Gülüşler’ isimli seminer düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve konukların soruları cevaplandı.

‘Cibali Karakolu’ tiyatro oyunu

Tiyatro Gönüllüleri Barış Manço Kültür Merkezinde ‘Cibali Karakolu’ oyununu sahneledi. Liyakat sahibi olmayan devlet görevlilerinin kurum işlerinde yetersiz kalması ile arap saçına dönen ilişkileri ele alan oyun siyasal ekonomik taşlamalarla seyircinin beğenisini kazandı.

Osmanlıda Sadrazamlar

Koşuyolu Gönüllüleri tarih seminerleri kapsamında Avukat Tayfun Kardeş’in anlatımıyla ‘Osmanlıda Sadrazamlar’ konulu seminer düzenledi. Etkinlikte Osmanlı sadrazamlarının özellikleri icraatleri ve hangi dönemlerde yaşadıkları anlatıldı.

Sıfır atık bilinci

Fenerbahçe Gönüllü evinde Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Yönetim birimi eğitmenleri Nihan Ayışık ve Gizem Yumuşak tarafından ‘Sıfır Atık’ konulu seminer verildi. Seminerde, Çevre kirliliğine neden olan evsel ve elektronik atıkların sıfır atık olarak dönüşümü, sıfır atık uygulamasının ekonomik etkisi, nasıl yapılacağı anlatıldı.

Bağdat Mûsiki Topluluğu 10 yaşında

Koro Şefi Sevinç Çelebi'nin 10 yıl önce kurduğu Bağdat Mûsiki Topluluğu, 10'uncu yıl anısına bu yıl üç konserle izleyenlerinin karşısına çıktı. Onuncu yılın ilk konseri ‘Eski Şarkıları Çoktan Bıraktım’ ikincisi ‘Bir Nihavend Rüzgarı’ üçüncüsü ‘Nefes Nefes Ses' konseriydi. Sevinç Çelebi duygularını şöyle anlattı:‘’Bağdat Mûsiki Topluluğu olarak 10 yıl önce yola çıkarken amacım klasik çizginin dışına çıkmadan, geleneksel Türk müziğinin norm ve formlarını koruyarak, dinleyicinin ilgisini canlı tutacak repertuarlar hazırlamaktı. Böylece Türk müziğini yaşatmayı, yeni kuşaklara tanıtıp sevdirmeyi ve toplumun kültürel yaşamına katkı sunmayı arzu ediyordum. Bu yolda titizlikle ilerlemeye çalışıyoruz. Hedefimiz elbette hep daha iyi olmak. Övünerek söyleyebiliriz ki, ilçemizde sanatın her dalında örnek nitelikte yoğun çalışmalar var.

Güzel konuşma sanatı

Kriton Curi Gönüllüleri Sosyal Aktiviteler komitesi Nihal Şirin Yücelgen’in katılımıyla ‘Güzel Konuşma Sanatı’ isimli seminer düzenledi. Seminerde Yücelgen, kelimelerin sihrini, güzel konuşmanın, vücut dilinin, kısa ve öz anlatımın toplum ve insanlar üzerindeki etkilerini etkileyici tarzı ile uygulamalı olarak anlattı. Etkinlik sonunda Nihal Şirin Yücelgen katılımcılar için ‘Uzun Lafın Kısası Konuşmada Şibumi’ adlı kitabını imzaladı.

“Yeniden İnsan Olmak”

Fenerbahçe Gönüllüleri Doktor Mühendis Gülay Savaş’ın konuk olduğu ‘Yeniden İnsan Olmak’ isimli seminer düzenledi. Savaş;’’ İnsan sadece etten kemikten ibaret değildir. Beş boyutu ile Fiziksel-Enerji-Mental-Spiritüel-Astral olmak üzere üstün bir varlıktır. Gerçek varlığımız, kendi görünmeyen içsel dünyamızın içindedir. Şifa da, sevgi de, huzur da özümüzdedir. Önemli olan onu duymak için sessizleşmek, kendimizi hatırlamak, an’da kalarak farkındalığa geçmektir’’ dedi.

Belediye birimlerine ziyaret

Erenköy Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü organizasyonuyla , Kadıköy Belediyesi hizmet birimlerini ziyaret etti. Ziyarete Alzheimer Merkezi'nden başlayan gönüllüler burada Dr.Zeynep Süzme’den Alzheimer hastalığı hakkında bilgi aldı. Gönüllüler daha sonra Hasanpaşa’da bulunan Karikatür Evi'ne gitti. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Karikatür Evi 'nde verilen eğitimlerle ilgili bilgiler aldı, karikatür sergisini gezdiler. Son olarak Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi 'ne gittiler.