Gönüllürde bu hafta...

Beste Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 18 yıldır düzenlenen geleneksel Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması Caddebostan Kültür Merkezi’nde, çok sayıda sanatçı ve izleyicinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“SAYILI YARIŞMALARDAN BİRİ”

Yarışma hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu; “Yarışmamıza her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Müziği bestekarları büyük ilgi gösterdi. Ülkemizin bir çok bölgesinden, yarışmamıza gönderilen eserler arasından şartname kurallarına uygun 327 eser, konusunda duayen bestekarlardan oluşan ön eleme jüri üyelerimiz; Hasan Esen, Mahmut Oğul, Necip Gülses tarafından titizlikle değerlendirildi ve 13 eser yarı finale bırakıldı. Ülkemizdeki sayılı yarışmalardan biri olan beste yarışmamızın gerçekleşmesine destek veren Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Şerdil Dara Odabaşı’na, yarışmamıza katılan tüm yarışmacılarımıza, jüri üyelerimize sonsuz teşekkürler eder, finalistlerimize başarılar dileriz.” dedi.

Bestekarları ya da ünlü ses sanatçılarının sazlar eşliğinde yorumladıkları 13 eser; Türkiye’nin duayen bestekarları; Bilge Özgen, Cengizhan Sönmez, Göksel Baktagir, Hasan Esen, Hüsnü Üstün, Mahmut Oğul, Mehmet Özkaya, Necip Gülses, Zeynettin Maraş’ın yer aldığı final jürisi tarafından titizlikle değerlendirildi ve ilk üç belirlendi. Jürinin değerlendirmesi sırasında Türk Müziğinin sevilen sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç konser verdi.

ŞAMPİYON BURSA’DAN

Yarışmaya Bursa’dan katılan, sözleri Esin Şenkal’a, bestesi Salih Berkmen’e ait, Salih Taşkın’ın yorumladığı nihavent şarkı “ Sen Yoksun” isimli eser birinci oldu. İstanbul Kadıköy’den katılan; sözleri Sevinç Atan’a, bestesi Burhan Atik’e ait, bestekarının kendisinin yorumladığı kürdilihicazkar şarkı “Son Mektubumu Aldın mı Bilmem” isimli eser ikinci, Ankara’dan katılan, sözleri İbrahim Taşdemir’e, bestesi Murat Demirhan’a ait, bestecisinin kendisinin yorumladığı nihavend şarkı ”Şimdi Huzur Zamanı” isimli eser üçüncü oldu.

Gecede ayrıca salonda bulunan izleyicilere dağıtılan anket formları ile izleyici birincisi seçilerek özel ödül ile ödüllendirildi. Jüri ve izleyici birincisinin aynı eser olması, izleyiciler tarafından büyük takdir gördü.

Gecenin sonunda; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına teşekkür plaketleri Nesibe Müsevitoğlu tarafından jüri üyelerine, sunucuya, konuk sanatçı Melda Kuyucu Kılıç’a, mansiyon alan yarışmacılara, ilk üç dereceye girenlere takdim edildi. Ayrıca ilk üç derecenin para ödülleri de sahnede teslim edildi. Birinci olan bestenin yorumlanması ile gece sona erdi.

Hemşirelik Haftası Kutlandı

Bostancı Gönüllüleri Sağlık komitesi Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniğinde görevli hemşireler ile ‘Hemşirelik Haftası’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte hemşireliğin tarihçesi, hemşirelerin sorumlulukları ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verildi.

Bütünsel Beslenmenin Önemi

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi, bütünsel beslenme uzmanı ve beden sağlık koçu Ayça Kaşıkçı’yı konuk etti. Kaşıkçı, “Bütünsel beslenme başkalarının belirlemiş olduğu diyet listelerine bağlı kalmadan, kişinin kendi kendini tanıyarak, kendi biyolojik kişiliğini bilerek, kendi beslenme düzenini kendisinin yarattığı bir beslenmedir, vücudumuzun sesini dinleyerek bize anlatmak istediğinin farkına varmalıyız” dedi. Kaşıkçı diyabet, tiroid, obezite, kalp, tansiyon, kolestrol gibi kalıtsal olduğu düşünülen rahatsızlıkların beslenmemizle çok yakından ilintili olduğuna dikkat çekti.

Feneryolu’ndan Kültür Gezisi

Feneryolu Gönüllüleri, Adana’dan Güneydoğu Anadolu bölgesine uzanan bir gezi düzenledi. İlk olarak Adana’da Sabancı Merkez Camii ve tarihi Taş Köprüyü, Hatay’da dünyanın 2. Büyük mozaik müzesi, İlk Mağara Kilisesi, St.Pierra, Habib-i Neccar Camii’yi gören gönüllüler Adıyaman’da Karakuş Tümülüsü, Arsemia kalıntıları, Cendere Köprüsü, Nemrut dağında bulunan, Zeus-Oramastes, Apollon-Mithras, Herakles-Arteganes, tanrıça Kommagane,aslan ve kartal heykellerini ziyaret etti. Geziye Mardin’den devam eden gönüllüler, More Gabriel ve Derülzafaran manastırı, Dara Harabeleri, Kasimiye Medresesi, Abbaralar, Şahtana Evi, Göbekli tepe gibi tarihi yerleri ziyarete etti. Halil-ür rahmna ve Rızvaniye Camileri, balıklı göl, Ayn-el Zeliha gölü, Hz.İbrahim makamı , Bedesten ve Gümrükhan ve Gaziantep’te bulunan Zeugma Müzesi’ni gezen gönüllüler İstanbul’a döndü.

Ramazanda Sağlıklı Beslenme

Göztepe Gönüllüleri Eğitim komitesi Diyetisyen Simay Demirkıran’ın konuk olduğu “Ramazanda Sağlıklı Beslenme ve Faydalı Soğuk İçecekler” konulu seminer düzenledi. Demirkıran, seminerde iftar ve sahurda nasıl beslenmemiz gerektiği ve yararlı soğuk içeklerin hazırlanmasına dair tarifler verdi.

Hayvan Dostlarımız İçin Kermes

Osmanağa gönüllüleri barınaktaki hayvanlar için düzenlenen bahar şenliğinde kermes masası açtı. Açılan kermeste el emeği göz nuru organik yünlerden üretilen amigurumi bebekler ve çeşitli ürünlerin satışı yapılarak barınağa katkıda bulunuldu.

Zühtüpaşa’dan Barınak Ziyareti

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Çevre komitesinin organizasyonuyla Kadıköy Belediyesi geçici hayvan barınağını ziyaret etti. Barınağa mama, battaniye, yara bandı ve paspas gibi eşya yardımında bulunan gönüllüler; ‘’Uzaktan bakıldığında pek fazla bir şey hissedilmiyor ancak burası çok farklı bir pencere, insanların hayata bakış açısını değiştiriyor bir de gönüllü olarak bir cana bakmanın manevi olarak ne kadar doyurucu olduğunu hissetmek, bizler iki üç saatte olsa bu duyguları yaşadık, bizce herkes bir gün boyunca buraya gelip can dostlarımızla vakit geçirmeli bunun farkındalığını yaşamalı’’ dedi.

Gönüllülerden Tiyatro Oyunu

Sahrayıcedit Gönüllüleri tiyatro grubu Terelelli Picturesss, sosyal yardım faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla, Kozyatağı Kültür Merkezinde oyunlarını sahneledi. Yakup Üneş'in yönetmenliğindeki oyun ilgiyle izlendi. Oyunun sonunda Sahrayıcedit Gönüllü evi başkanı Seyhan Öğtülü, yönetmen, oyuncu Yakup Üneş'e ve Terelelli Picturesss grubu oyuncularına plaket takdim etti. Senenin son oyunu, 11 Haziran Salı günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Rasimpaşa’dan Eskişehir Gezisi

Rasimpaşa Gönüllüleri Eskişehir’e kültür gezisi düzenledi. Eskişehir gezisinde ilk durak Tülomsaş Müzesinde devrim arabaları ve ülkemizin ilk buharlı lokomotifiydi. Gönüllüler devamında Yılmaz Erşen Balmumu Müzesi, Odun Pazarı Evleri, Cam Sanatları Müzesi, Sazova Park, Kent Park, Porsuk Çayı ve Adalar’ı ziyaret etti.

Alzheimer Hakkında Bilgilendirme

Moda Gönüllüleri, Moda Deniz Kulübünde Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker’in konuk olduğu Alzheimer bilgilendirme sohbeti yaptı. Alzheimer hakkında bilgiler veren Engin Eker; “Sosyal hayatın içinde olmak, hobiler edinmek, müzik, yabancı dil gibi yeni beceriler kazanmak, açık havada yürüyüş yapmak gibi aktiviteler bizleri bu hastalıktan koruyabilir. Henüz kesin bir tedavisi olmayan hastalıkta belki de en zor süreci hasta yakınları ve hastaya bakanlar yaşıyorlar” dedi.