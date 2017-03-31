Gönüllülerden haberler

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, ilçenin pek çok mahallesinde farklı etkinlikler düzenledi

Hastalara müzikli terapi

Medikal Park Göztepe Hastanesi’nin Onkoloji Servisinde tedavi gören hastalara kemoterapi sırasında müzik ve su sesi ile (müzikoterapi) terapi uygulandı. Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri’ne bağlı koro şefi Fulya Soyata kemoterapi tedavisi gören hastalara bir konser verdi. Soyata, “Müzikoterapi: Kemoterapi sırasında su sesi eşliğinde, müzikle birlikte uygulanan bir terapidir. Bu terapi esnasında hastalar stresten uzaklaşmakta, kan basınçları düşmektedir. Bu vesile ile hastalar bu süreci daha rahat atlatmaktadırlar.” dedi. Hastanenin Onkoloji Bölüm doktoru da hastalarının tedavi esnasında müziğe eşlik edip şarkıları birlikte söylemelerinin kemoterapinin yan etkilerini azalttığını ifade ederek koronun bu etkinliği tekrar etmesini istedi.

Beyin hastalıkları ve Demans

Rasimpaşa Gönüllü Evinde sağlık semineri düzenlendi. Medipoint Tıp Merkezi’nden Nörolog Uzm. Dr. Sevda Dağcıoğlu “Beyin hastalıkları ve Demansı” anlattı.

Dağcıoğlu, “Demans belli bir yaştan sonra yaşlı insanlarda görülen bunama durumudur. Beyin hücrelerinin hasar görmesiyle başlar. Kişinin işlevselliğinin yavaş ve ilerleyen bir şekilde bozulmasına yol açar. Belirtileri; hastalık düzeyinde unutkanlık, günlük işlerini yapamaz hale gelmek, algılama zorluğu, zihinsel becerilerin zayıflaması, kafa karışıklığı, yakın zamandaki olayları hatırlayamama ve endişe halidir” dedi.

Tedavisinde ise kesin çözümün olmadığını, ilaçların demansın belirtilerini hafifletmeye ve yavaşlatmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Seminerin sonunda günde 40 dakika yürüyen, sosyal olan, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışan insanların yaşıtlarına göre daha az bunama hastalığına yakalandığını belirterek konukların sorularını yanıtladı.

MÜZİKLİ ŞİİR GÜNÜ

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde her ayın ikinci pazar günü düzenlenen müzikli şiir günü etkinliğinde “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel kadın konulu eserler” paylaşıldı. Koro Şefi Şule Mantık yönetimindeki Rasimpaşa Gönüllüleri TSM Korosu kadın bestecilerin eserlerini seslendirdi. Katılan şairler, koristler ve misafirler de kadın konulu şiirler okudu.

Katılan misafirler hem fasıl dinledi hem de müzik eşliğinde şiirler dinleyerek hoşça vakit geçirdi.

EVLENDİRME’DE KONSER

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Şef Tümer Avcı yönetimindeki koro yurdumuzun değişik yörelerinden türküler seslendirdi. Aşıklar atışması yapıldı. Yöresel oyunlar oynandı. Mart ayında kutlanan Çanakkale Zaferi Çanakkale türküsü eşliğinde görsellerle canlandırıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konser büyük beğeni topladı.

“TARİHE VEFALI ŞARKILAR”

Rasimpaşa Gönüllüleri Su’Eda Sanat Topluluğu’nun ‘Tarihe Vefalı Şarkılar’ konseri Kadıköy Belediyesi Evlendirme salonunda gerçekleşti.

Sunumunu Ebru Çelik Vardarlı’nın yaptığı ve Koro Şefi Serkan Ekin’in yönetimindeki topluluğun konserinde tiyatro ve musiki eşliğinde Türkiye’nin tarihinde iz bırakmış olaylar canlandırıldı. İzleyenler duygusal anlar yaşadılar.

Murat Nazım Vardarlı’nın görsel performansları ve koristlerin icra ettiği güzel eserlerle devam eden konser konuklarla birlikte coşkuyla seslendirilen İzmir Marşı’yla sona erdi.

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Kendimizi ne kadar tanıyoruz?

Bostancı Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesi tarafından organize edilen “Kendimizi Ne Kadar Tanıyoruz” etkinliğinde, Davranış Bilimi Eğitimcisi Hacer Mertler konuşmacı olarak yer aldı. Mertler, “İstediğin hayata kavuşmanın yolu kendini tanımaktan geçer. Kendini tanıma aslında bir süreçtir. İnsanın kendi davranışlarını gözlemleyerek, yargılamadan kendiyle yüzleşmesini gerektirir. Fiziksel özellikleriniz nelerdir, sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönlerinize verdiğiniz cevaplar sizi anlatır. Bu soruları başkalarına da sorarak sizinle ilgili küçük bir çalışma yapabilirsiniz. Sizi mutlu eden uğraşlar, aşk, çocuk, torun, grup içerisindeki fikirleriniz, yaşam hedefleriniz gibi sorular sizi size tanıtmakla beraber geleceğinizi yarattığınızı fark edeceksiniz” dedi.

SEVGİ EVİ’NE ZİYARET

Bostancı Gönüllüleri Eğitim Komitesi tarafından organize edilen etkinlikte gönüllüler, Küçükyalı’da bulunan Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti ve çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

Çocuklarla Oyuncak Müzesi gezisi

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Münevver Şefik Fergar İlköğretim Okulu’ndan 100 çocuğu, öğretmenleri Aslı Hacıalioğlu ve Tuğba Şen eşliğinde İstanbul Oyuncak Müzesi’ne götürdü. Bu etkinliğe sponsor olan Lastik Sanayicileri Derneği’nden Mehmet Erbil’in sunumuyla müzeyi gezen çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Oyuncakların varlığını ülkelerle, savaşlarla bağlantılar kurarak anlatan Erbil’i çocuklar son derece dikkatle ve ilgiyle dinledi.

Bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimleri için çok önemli olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Gönüllüevi Başkanı Ferah Diker hedeflerinin daha çok çocuğun bu tür etkinliklerden faydalanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Dünyayı bekleyen tehlikeler

Feneryolu Gönüllü Evi’nde “Küresel İklim ve İklim Değişmeleri” üzerinde duruldu. Çeşitli nedenlerle oluşan iklim değişikliklerinin dünyaya ve özellikle Türkiye’ye etkileri konuşuldu. Tema Vakfı Eğitim Sorumlusu Biyolog Arzu Bozgül “Doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozulmasına bağlı olarak, iklimde de birçok değişmeler olmuştur. Buna insan etkilerinin de katkısı olmuştur. Doğal çevrenin tahribi, ozon tabakasındaki incelme, küresel boyutta sıcaklık artısına neden olacaktır. Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı ve değişik biçimde etkilenecektir. Tarımsal faaliyetler de hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklerle yol açacak, su kaynaklarında önemli sorunlar ortaya çıkaracaktır” dedi.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Fikirtepe Gönüllüleri “Erken Tanı Hayat Kurtarır” sağlık projesi kapsamında Fikirtepe mahallesinde yaşayan 60 kadına Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi’nde meme taraması yaptırdılar. Uzman Dr. Hikmet Karagül erken teşhisin önemi, meme sağlığı, meme hastalıkları, meme kanseri, tanı, tedavi yöntemleri ve rutin kontrollerin önemini anlatarak periyodik muayenelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

FİLM İZLEDİLER

Fikirtepeli Gönüllüler, mahalleli ve kursiyerlerle birlikte sinemaya gitti. Çok eğlenenen kursiyerler sosyal ve kişisel gelişimlerine desteklerinden dolayı Fikirtepe Gönüllülerine teşekkür etti.

Geri dönüşümün çevreye katkısı

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Şule Sümer, Merdivenköy Gönüllüleri’ne “geri dönüşümün çevremize katkıları”yla ilgili bilgiler verdi. Geri dönüşüm nedir, faydaları nelerdir, geri dönüşüm kapsamına giren atıklar nelerdir gibi sorulara cevaplar verdi. Sümer ayrıca, “Kadıköylülerin geri dönüşüme hassasiyet gösterdiklerinden biz de belediye olarak mahalleliye, Gönüllü Evlerine sık sık bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz” dedi. Katılımcılara bez torbalar ve şeffaf pil kutuları dağıtıldı.

DAMAR BOZUKLUKLARI

Merdivenköy Gönüllüleri, “Damar Bozuklukları Varis ve Ozon Tedavisi” ile ilgili söyleşi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Medipoint Tıp Merkezi Gögüs ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Sezai Çelik katıldı ve ozon tedavisi ile birçok hastalığa çare bulunduğunu, hücre yenilemesi ile gençleştirici özelliği olduğunu ifade etti.

Moda Gönüllüsü’nden Kabataş kitabı

Moda Gönüllüsü, K.E.L.Vakfı kurucusu, Kabataş Erkek Lisesi emekli müdürü Korel Haksun, “tarihe not düşmek için yazdım” dediği, “Gelenekselden Çağdaşlığa Bir Eğitim Kurumunun Öyküsü Kabataş Erkek Lisesi” kitabını tanıttı. Haksun tanıtıma geçmeden önce eğitim üzerine kısa bir tarih dersi verdi. 20 yıllık idareciliği döneminde yaptıklarını, başardıklarını kitabında anlattığını belirten Haksun, “Bugünkü koşullarda aynı işleri yapabilir miydim bilemiyorum” dedi.