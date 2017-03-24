Gönüllülerden haberler

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, ilçenin pek çok mahallesinde farklı etkinlikler düzenledi

Uğruna şiir yazılmış kadınlar…

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi, düzenlediği “Uğruna Şiir Yazılmış Kadınlar ve Aşk” konulu etkinlikte şair ve yazar Görkem Ercan’ı konuk etti.

Türkiye’de yaşamış ve Türk edebiyatına katkıda bulunan şairlerin, yaşadıkları aşklar nedeniyle uğruna şiir yazdıkları kadınlar ve ilişkilerini anlatan şair Görkem Ercan, interaktif bir biçimde geçen söyleşide güncel dizi ve filmlerden kareler göstererek sunumu renklendirdi.

Nazım Hikmet’in en uzun süre evli kaldığı ve pek çok esere de konu olmuş Piraye aşkını, Cemal Süreya, Edip Cansever ve Turgut Uyar’ın aşk şiirleri yazdığı Tomris Uyar’ı, Atilla İlhan’ın Maria Missakian’a olan aşkını anlattı.

Konuşmasına, Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e yazdığı “Yanımdaki sensin, yalnızlığım sen, kendimden bile uzakta, elim elindeyken” dizeleriyle devam eden Görkem Ercan, seyircilerin merak ettiği soruları da ayrıntılı olarak cevapladı.

Etkinlik sonunda Gönüllü evi başkanı Zerrin Sevil kendisine teşekkür ederek, plaket verdi.

MÜJDAT GEZEN’DE TİYATRO KEYFİ

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi, düzenlediği etkinlikte, sanatçı Müjdat Gezen’in tiyatrosunda “Sevgi Müzikali” adlı oyunu gönüllülerle birlikte izledi.

Kalabalık bir oyuncu kadrosuyla sahneye konan ve 60’lı yıllarda Kadıköy’de yaşanan iki aşk hikâyesini müziklerle ve danslarla anlatan oyunu gönüllüler kahkaha ve gözyaşlarıyla izledi.

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Atık Su Tesisi’nde bir gün

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi Çevre ve Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi ile Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve Alt Yapı Grubu üyeleri, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi’ni gezdi ve atık su ön arıtma konusunda tesis yetkililerinden bilgi aldı.

Verilen bilgiye göre tesis 2003 yılında devreye alınmış olup günlük kapasitesi 835 bin metreküp. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin doğrudan denize akan ve bölgedeki çevre ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen atık suları burada toplanıp arıtılıyor. Arıtılan atık sular 2.3 km uzunlukta bir deşarj hattı ile İstanbul Boğazı’nın 51.5 m derinliğinden Karadeniz’e akan dip akıntısına veriliyor.

Tesise gelen Moda burnundaki atık su ana boru girişine koku temizleme ünitesi ilave yapılarak gelen pis suların kokusu ortan kaldırılmış.

Tesisin kimyasal arıtma yapacak şekilde yenilenmesi için projeler yapıldığı ve kısa sürede Kadıköy’e hizmet vereceği yönünde bilgiler de yetkililer tarafından gönüllülere ifade edildi.

“BAK VE GÖR” SÖYLEŞİSİ

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi, Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü’nün usta fotoğrafçılarla söyleşilerinin devamı olarak fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Ersin Alok’u kulüp üyeleri ve mahalle gönüllüleriyle buluşturdu.

“Bak ve Gör” temalı söyleşi, fotoğrafa gönül vermiş katılımcılara usta sanatçının kendine has yorumuyla anılarda kalacak bir gün yaşattı.

HUZUREVİ’NE ZİYARET

Fenerbahçe Gönüllü Evi her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yaşlılar Haftası”nda huzurevinde yaşayan yaşlıları unutmadı.7 Mart Salı günü Semiha Şakir Huzurevi’ni ziyaret eden Fenerbahçe Gönüllüleri yaşlılarla tek tek ilgilendi. Canan Sabah Erdem yönetimindeki Fenerbahçe Gönüllüevi Pop Müzik Korosunun da mini bir konser verdiği etkinlikte huzurevi sakinleri keyifli dakikalar geçirip bol bol dans etme fırsatı buldu. Fenerbahçe Gönüllüevi Başkanı Ferah Diker Huzurevi ziyaretlerini çok önemsediklerini ve her yıl mutlaka en az bir kere huzurevlerinde yaşayan yaşlılar için etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

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Çanakkale şehitleri anıldı

Feneryolu Gönüllüleri 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde, Özgürlük Parkı’nda bin kişilik lokma döktürüp Kadıköylülere dağıttı. Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Emel İşcanlı “Çanakkale’de vatan ve bayrak için şehit olan askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Vatanımız için canlarını veren şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz” dedi. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

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Göztepe Gönüllüleri 14 Mart Tıp Bayramı’nı Medipoint Tıp Merkezi’nde hastane doktorları ve çalışanlarıyla birlikte kutladı

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Göztepe Gönüllü Evi koordinatörlüğünde, Fikirtepe Gönüllü Evi işbirliği ile Fikirtepe çevresi 12. sınıf öğrencilerine YGS sınavı öncesinde “Hedef Belirleme ve Sınav Teknikleri” konusunda gönüllü Ayça Erdol tarafından eğitim verildi

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Bağırsak sorunları ve çözümleri

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesi’nin düzenlediği “Bağırsak Sorunları ve Çözümleri” konulu sunum Gastro Enteroloji Uzmanı Dr Ali İhsan Doğru tarafından gerçekleştirildi.

Kalın ve ince bağırsakların sindirim sisteminin önemli bir parçası olduğunu, vücuda karışmaması gereken maddeleri dışarı atma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Doğru şunları söyledi: “Bağırsak sorunları yaşayan kişilerde huzursuzluk başlar, kabızlık, abdest tutamama, bağırsaklarda gaz birikmesi, şişkinlik gibi arızalar görülebilir. Stres, anksiyete, depresyon, sık seyahat bağırsak çalışma düzenini bozan etkenlerdi.” “Bağırsak florası bozulunca yaşam kalitesi bozulur” diyen Doğru, kalın bağırsak kanserlerinin kolay anlaşılamadığını, bu nedenle yılda en az bir kez kolonoskopi yaptırmanın faydalı olacağını belirtti.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Furtuna, Kriton Curi Parkı gönüllülerine, dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirmede bulundu. Furtana, okullarda, camilerde, kiliselerde bilgilendir me çalışmaları yaptıklarının altını çizdi. Hırsızlık olaylarının yüzde 67’sinin gündüz 12.00 ile 17.00 saatleri arasında, gece ise 04.00 ile 06.00 arasında gerçekleştiğini ifade eden Furtuna, hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yeri hırsızlığı, dolandırıcılık, tırnakcılık olaylarını detayları ile anlattı. Yaşanmış olayları slayt eşliğinde görsel olarak konuklara aktaran Furtuna, şu bilgileri verdi:

“Hırsızlık olaylarının yüzde 50’si apartman kapısından, yüzde 25’i pencereden, yüzde 25’i ise güveni kötüye kullanmadan dolayı gerçekleşiyor. Bu nedenle alarm sistemi, pencerelere emniyet mandalı, kapılara çelik rozet, otolara baston kilit takılırsa hırsızlar için caydırıcı olabilir. Hırsızlık olaylarında 155’i aramanız gerekir fakat 155 asla sizi aramaz. 155’ten aranıyorsanız bilin ki dolandırıcılar arıyordur.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Kıvanç Kutluca, kentsel dönüşüm hakkında konuklara detaylı bilgiler aktardı.

Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun 30 Mayıs 2012’de yürürlüğe girdiğini ifade eden Kıvanç Kutluca, meslek odaları ve şehir planlamada çalışmalara aralıksız devam edildiğinin altını çizdi. Riskli binaya müracaat etmek için mal sahibi olmak gerektiğini belirten Kutluca apartman sakinlerinin ortak hareket etmediği durumlarda büyük sorunlar yaşanabileceğini, bu nedenle Hukuksal danışmanlık hizmeti almanın şart olduğunu belirtti.

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Çocuklara tiyatro

Merdivenköylü gönüllüler, çocukları ve annelerini, İdil Abla Çocuk Tiyatrosu’nun Dilden Dile adlı oyununu için Moda Deniz Kulübü’ne götürdü. Sanatçı İdil Yazgan, ücretsiz olarak çocuklara ve annelerine oyunlarını sergiledi. Oyuna çocukların katılımı renk kattı. Yazgan tarafından hazırlanan kumanyalarını ve öykü kitaplarını alan çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldılar.

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Moda Gönüllü Evi’nde Uzman Klinik Psikolog Nesil Bay, kuşaktan kuşağa büyükanne, büyükbaba, torun ilişkileri, anne - baba - çocuk ilişkileri, teknoloji çağının bu ilişkilerde yarattığı problemler üzerine katılımcılara bilgi verdi

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Yemek yapmak sanattır…

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş olduğu “Yemek Yapmak Sanattır, Onu Lezzete Dönüştürmekse Marifet” adlı seminerin konuğu Tek Rumeli TV Program Yapımcısı Emine Öser idi. Öser, yemek yeme kültürü ve pratik tüyolar ile mutfak lezzetlerini daha da zenginleştirme konusunda bilgiler verdi.

HUZUREVİ ZİYARETİ

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Fahrettin Kerim Gökay Huzur Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Çatkapı grubundan Müzisyen Atilla Ertekin’in şarkılarıyla çoşkulu bir gün geçiren Huzur Evi sakinlerine gönüllüler tarafından ikramlar sunuldu ve çeşitli hediyeler verildi.

“KAZASIZ KUL OLMAZ”

Türkiye’de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek için 2009 yılından bu yana araştırma yapan Zahrettin Çelik’in yazdığı “Kazasız Kul Olmaz” adlı oyunun tiyatro ekibi Zühtüpaşa Gönüllü Evi’ni ziyaret etti. Motosikletli Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Ergün Pedük ve İlk yardım uzmanı Ahmet Burak Aşkın da kazalar ve önlemler konusunda katılımcılara bilgiler verdiler.