Gönüllülerden....

OSMANAĞA NEFES TERAPİSTİ

Osmanağa gönüllü evinin Nefes Terapisti Gülin Sarıkaya, düzenlemiş olduğu seminerde doğru nefesin faydaları ,nefes alış şekilleri,doğru nefese göre karakter şekillerinin belirlenmesi hakkında bilgiler verdi ayrıca ve sufi nefes,kundalini nefesi, transformal nefes tekniklerinin denenmesiyle seminer sonlandırıldı.

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OSMANAĞA ÇACUKLARIMIZLA KAHVALTI SOHBETİ

Hayriye Kemal Kusun Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile tanışma ve sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Kahvaltı şeklinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle yapılabilecek etkinlikler aktiviteler hakkında sohbetler edildi.

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YAZAR VE MÜZİSYEN İKBAL KAYNAR İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ

Osmanağa gönüllü evimizde Eğitimci Yazar ve Müzisyen İkbal Kaynar ile müzik dolu bir gün geçirildi. Kaynar’ın son kitabı “Düşleri Kaldı” üzerine güzel bir söyleşi yapıldı ve ardından şiirli müzik dinletisi gerçekleştirildi. İkbal Kaynar, Fenerbahçe Lisesi’nde İngilizce öğretmeni iken müzikle başladığı sanat hayatına Cumhuriyet, Birgün gazetelerine ve çeşitli dergilere yazığı yazılarıyla sanat hayatına devam etmiştir. Kitabındaki şiirleri müzikle süsleyerek gönüllülere güzel bir dinleti sundu. Duygulu anların yaşandığı söyleşiden sonra Kaynar kitaplarını imzalayarak söyleşiye son verildi.

*** TEKERLEKLİ SANDALYE VE HAVALI MİNDER YARDIMI

Suadiye Gönüllüleri Çevre ve Kültür Komitesi, omurilik felci olup yatağa mahkum bir hayat geçirmek zorunda kalan genç yaştaki bir hastaya yardım eli uzatarak temin ettiği tekerlekli sandalye ve havalı minderini hastanın yaşadığı Çanakkale’ye gönderdiler. Suadiye Gönüllü Başkanı Serap Tarı ;”Bu tür yardımların sürekli yapıldığını, başarılı bulunan 6 üniversite öğrencisine eğitim ve öğretim süresince burs sağlandığını” ifade etti.

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FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİNDEN TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini ZEKİ MÜREN’in besteleriyle Şef Mehmet Özkaya yönetiminde Doğuş Üniversitesi Acıbadem Kampüsü konser salonunda verdi. Unutulmaz ve yeri doldurulamayan sanat güneşimiz Zeki Müren’in besteleri gönüllü evi korosu ve koristleri tarafından 24 eseri başarıyla icra ettiler. ***

FENERBAHÇE’DE NOSTALJİ

Türk Halk Müziği misafir sanatçısı Ümit Tokcan gönüllülere türkülerinden bir demet sundu ve güzel anlar yaşattı. Fenerbahçe Gönüllüleri Sosyal Komitesinin organize ettiği ‘’Nostalji Gününde’’ gönüllüler katılımcılara kendi el emeği ürünlerinden ikram ettiler.

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OYUNCAK MÜZESİ

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Atlas Yardım Derneği işbirliği ile birlikte 12 Ocak 2018 günü 60 ilköğretim öğrencisini tiyatro sanatçısı Mehmet Erbil’in Oyuncak Müzesinde sergilenen “Çatıdaki Ses” adlı tiyatro oyununu izlemeye götürdüler. Öğrenciler büyük bir coşkuyla oyunu izlediler.

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FENERBAHÇE GÖNÜLLÜ EVİ İMZA GÜNÜ

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Gönüllü evimizin Gezi ve Kültür Komitesi Başkanı yazarımız Cahide Yormaz Öz’ün 7 nci kitabı olan “TESADÜFLER PERİSİ” adlı kitabının imza gününü gönüllüevimizde büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Ebru çalışmaları da olan yazar eserlerini tanıttı.

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FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 3. YIL KUTLAMASI

Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde çalışmalarını sürdüren, Halk Eğitim Merkezleri ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ve gönüllü evlerinde temel, dijital, ileri dijital fotoğrafçılık ve photoshop kurslarına katılmış gönüllülerimizin 2015 de kurduğu FENERBAHÇE FOTOĞRAFÇILIK KLUBÜ 3. Yılını kutladı.

Fotoğraf ve grafik eğitmeni Ahmet Tanju’nun başkanlığındaki eğitim seminerleri, fotoğraf ustalarından söyleşiler ve fotoğraf teknolojinin güncel takibi için teknik bilgilerin verilmesi ile devam etmektedir.

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi’ndeki fotoğraf çalışmaları sergi ve yeni projeler üreterek devam etmektedirler.

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MALTEPE HUZUREVİ ZİYARETİ

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri sağlık komitesi ve gönüllüler Maltepe Huzurevi ziyaretini gerçekleştirdi. Huzurevinde her ay yapılan doğum günü etkinliklerine katıldılar. Sağlık komitesi üyesi olan gönüllülerin yaptıkları el emeği hediyeleri huzurevi sakinlerine büyük bir manevi huzur ve sevinçle dağıttılar. Gönüllüler olarak huzurevinde sağlıklı ve mutlu yaşamaları temennileri ile etkinliği tamamladılar.

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DEMANS – ALZHEİMER SÖYLEŞİSİ

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri sağlık komitesi öncülüğünde öncülüğünde Demans – Alzheimer konulu söyleşi Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi psikolog – danışman Meral Bozdemir tarafından yapıldı. Söyleşide Alzheimer ve Demans belirtileri, türleri, aralarındaki farklar ve tedavi şekilleriyle ilgili bilgiler verildi.

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BU EĞİTİM ÇIKMAZINDA KADIN NEREDE?

Kriton Curi gönüllü evinin konuğu “Bu eğitim çıkmazında kadın nerede? “ konulu söyleşi’yi sunan edebiyatçı, yazar, İletişimci NEŞE DOSTER di. Tam bir dünya insanı olan NEŞE DOSTER gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında kadına yönelik tavır ve davranışları, toplumların kadına bakış açısını il il, köy köy gezerek gözlemlemiştir. Bu gözlemlerinden yola çıkarak ülkemizde 40 milyon kadının %40 ‘ının şiddete maruz kaldığını belirten yazar cinsiyet eşitsizliğinden söz etti. Ülkemizde 2 kadın rektör, 2 kadın müsteşar ve 2 kadın bakanın olduğunu belirten Doster ülkemizde genç yaşta evlendirilmiş kızlarımızın çokluğundan da yaptığı gözlemleri sonucu söz etmiştir.

Doster ;”Üniversitelerden cezevlerindeki mahkumlara kadar bir çok yerde konferanslar verdiğini ve Türkiye nin çağdaşlık yolunda mesafe alabilmesi için amasız, fakatsız, lakinsiz tek konunun ATATÜRK ve onun ilkeleri olduğunu söyleyerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini” dile getirdi. Katkılarından dolayı kendisine Gönüllü başkan AYTEN AFŞİN tarafından plaket verildi.

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KÜLTÜR GEZİSİ

Moda Gönüllülerimiz tarihi yarımadaya, emekli tarih öğretmeni ve Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğü de yapmış olan üyemiz Korel Haksun rehberliğinde kültür gezisi düzenlediler. İlk olarak ressam, arkeolog Osman Hamdi Bey’in kurucusu olduğu 1891 de Müze-i Hümayun ismi ile açılan İstanbul Arkeloji Müzesi oldu. İstanbul’daki Neoklasik yapıların güzel bir örneği olan binanın dış cephesi İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar lahitlerinden esinlenerek yapılmıştır. Müzede antik mezar taşları, rölyefler, Pers, Efes, Milet ve Afrodisias’tan eserler, Helenistik ve Roma devri heykelleri, lahidler, Antik Çağdan itibaren Anadolu’da tüm medeniyetlere ait eserler kronolojik sıra ile sergilenmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi 1991 yılında Avrupa Konseyi Müze ödülü almıştır.

Gezinin 2. durağı Yerebatan Sarnıcı diğer adıyla Bazilika Sarnıcını ziyaret ettiler. Kentin su ihtiyacını karşılamak için yapılan sarnıçlardan günümüze kalan tek sarnıçtır, 4.yüzyılda İmparator I.Justinianos tarafından yaptırılmış Sarnıcın suyu Belgrad ormanlarından getirilmekte ve Osmanlı devrinde de uzun süre kullanılmıştır.1984 de yapılan tamiratta zemin temizlenmiş orijinal taban Medusa Başı ve mermer sütunlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde müze olarak hizmet veren etkileyici bir yapıdır.

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MODA GÖNÜLLÜLERİ ATÖLYE ÇALIŞMASI

Moda Gönüllüleri Gençlik Komitesi tarafından Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden gelen çocuklarla oyuncak yapımı etkinliği düzenlendi. Komite başkanı Elif Çatlıoğlu ile geri dönüşüm malzemeleri ile eldiven, oyuncak ve mandala yapıldı. Çocuklarında mutlu olduğu ve zevk aldığı bir çalışma gerçekleştirilmiş oldu. 2008 yılında kurulan dernek ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturup ilköğretim öğrencilerine destek olmaktadır.

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“ENDİŞELİ MİYİZ?”

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş “ Endişeli miyiz?” konulu seminerde Yaşam Koçu Haluk Gültekin Primer duygularımızı tanıttı ve “Korku” yu ele alarak nasıl duyumsandığının görülmesini sağladı.”Korkunun aslında bir sebebin kılığına girmiş ”Endişe” olarak nitelendirdi ve temel endişelerimiz olan ölüm endişesi, yalıtım, yalnızlık endişesi üzerinde sebepler sonuçlar ve çözüm yolları ile ilgili konuşmalarda bulundu. En sonunda da “Endişe var oluşumuza yönelik algıladığımız bir tehdittir, o zaman bunu en aza indirmek için varoluş şemsiyemizi nasıl küçültebiliriz?” diyen Haluk Gültekin ben kimim sorusuna verilecek yüzlerce cevaptan sadece en vazgeçilmez 8 tanesini seçmek olduğunu yani varoluş şemsiyemizi küçültmemiz gerektiğini belirterek sunumunu bitirdi.

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YAKACIK YETİŞTİRME YURDU ÇOCUKLARINA KAHVALTI

Kadıköy Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri Çocuk, Eğitim ve Sosyal komitesi tarafından yakacık yetiştirme yurdu çocuklarına kahvaltı düzenlendi. Keyifli ve yararlı kahvaltı da Yetiştirme yurdundaki çocukların eğitimleri, ruhsal gelişmeleri ve sosyalleşmeleri ile ilgili eğitimcilerle fikir alışverişinde bulundu. Bu tür etkinliklerin Öğrenciler üzerindeki etkileri gözetilerek Gönüllüler olarak farklı projelerde çalışma kararı alındı. Katkılarından ve katılımlarından dolayı Belediye Başkanımızın eşi Sn. Ebru Nuhoğlu’na, Belediye Meclis üyelerimiz Aydoğan Dülger’e ve Sn.Cemal Karakur’ta Eğitim Komite Başkanı Sabiha Çarmıklı’ya ve Sn.Fatmagül Sekmen ile tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.