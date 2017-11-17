Gönüllülerden...

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bu hafta da pek çok etkinliğe imza attı

10 Kasım’da Ata’nın huzurunda…

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yılında Türkiye’nin dört bir yanından binlerce insan Anıtkabir’e akın etti. Genç, yaşlı ve çocuk, tüm ziyaretçiler, ellerinde Türk Bayraklarıyla büyük bir heyecan ve hüzünle bekledi.

Zühtüpaşa Gönüllüleri de Atatürk’ün mozelesini ziyaret ederek, çiçeklerini sundu. Gönüllüler, Cumhuriyet Müzesi'ni, Ankara Kalesi'ni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni, Kurtuluş Müzesi'ni, Eski Meclis'i ve eski Ankara evlerini de gezdi. Gönüllüler, Atatürk'ün huzurundan saygı, sevgi ve hürmetlerini sunarak ayrıldı.

Atatürk ve Devrimleri Söyleşisi

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde gerçekleşen “Atatürk ve Devrimleri” konulu söyleşide konuşmacı olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Av. İsmail Altay bulundu. Harf ve hukuk devriminin, şapka ve kıyafet devriminin ve tüm Cumhuriyet devrimlerinin ele alındığı söyleşide, aydınlanma mücadelesinin karşılaştığı zorluklar da konu edildi. Atatürk devrimleri ile çağ atlayan kadın haklarının da anlatıldığı söyleşi, katılımcıların sorularıyla devam etti.

Acıbadem Gönüllüleri de 10 Kasım'da Zülfü Livaneli'nin Atatürk'ün hayatını anlatan filmi "Veda"nın gösterimini gerçekleştirdi.

Erenköy’de Sağlıklı Yaşam Semineri

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesinin düzenlediği ve yoğun ilgi gören konferansın konuğu damar cerrahı Prof. Dr. Murat Aksoy’du.

Teşhis ve tedavide erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Murat Aksoy, “Erken tanı sadece hayatınızı uzatmaz; tedavilerin boyutunu ufaltarak, hayat kalitenizi de korumaya devam eder. Hiçbir hastalık tek bir nedene bağlı olmaz, genetik özellikler ve çevresel faktörler de önemlidir. Ailemizde var olan hastalıklar konusunda daha duyarlı olmalı ve tetkiklerimizi yaptırmalıyız.” diyerek sözlerine devam eden Aksoy, vücut sağlığının damar sağlığına bağlı olduğunu ve damarlarımızın doğduğumuz andan itibaren yıpranmaya başladığını, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için gün içinde alacağımız kalori miktarına dikkat etmenin, kaliteli uyku uyumanın ve egzersiz yapmanın önemini belirtti. “Günümüzde sağlık artık pahalı bir hizmet, koruyucu hekimliği geliştirebilirsek o zaman bu bütçeyi azaltabiliriz” sözleriyle konferansın birinci bölümünü sonlandırdı.

Konferansın ikinci bölümünü seyirci sorularına ayıran Murat Aksoy’a teşekkür eden Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, kendisine plaket takdim etti.

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Burs sağlamak için kermes düzenlediler

Zühtüpaşa Gönüllüleri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin burs ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenlediler. Khalkedon’da düzenlenen kermes, kötü hava koşullarına rağmen yoğun ilgi gördü. Bir öğrenciye de engelli sandalyesi bağışlama imkânı bulan Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk, “Hayatı çocuklarımız için kolaylaştırabilmek ve yaşanabilir hale getirebilmek için yağmur çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız.” dedi.

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Dünya Çocuk Kitapları Haftası

Fikirtepe bölgesinden seçilen başarılı öğrencilerin oluşturduğu gruba, Suadiye Gönüllüleri Eğitim Komitesinin desteği ile kitap armağan edildi. Öğrencilerle gerçekleştirilen sohbette kitap okumanın, kişisel gelişim ve aydınlanma üzerindeki etkisi dile getirildi. Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Serap Tarı, Genel Sekreter Yeşim Bora, Eğitim Komitesi üyeleri Sevim Baştuğ, Serpil İlhan ve Çocuk Gelişim Eğitim Komitesi üyesi Sevim Benderlioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere sunulan ikram ve verilen ödüllerle sona erdi.

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Kasım ayı astroloji yorumları

Her ayın ilk perşembe günü Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde gerçekleşen aylık astroloji yorumları etkinliği, Astrolog Miray Ertuğrul’un katılımıyla gerçekleşti. Kasım ayında astroloji haritasında kişileri, ülkemizi, dünyamızı etkileyebilecek durumların ve burçlara göre Kasım ayının astroloji yorumlamalarının anlatıldığı keyifli bir etkinlik oldu. Yoğun katılımla ve ilgiyle gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların sorularıyla devam etti.

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Çocuklarla meşe palamudu ektiler

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Harun Reşit İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri ile Validebağ Korusu’na gerçekleştirdikleri gezide meşe ağacını tanıdılar, meşe palamutları topladılar ve meşe palamudunun ekimini öğrendiler. Validebağ Öğretmenevi’nde Hababam Sınıfı Müzesini de gezen öğrenciler, gönüllülerle beraber güzel ve verimli bir gün geçirdiler.

Merdivenköylü çocuklar da Validebağ Korusu’nda meşe palamudu topladı. Çocuklara meşe palamudu dikimi ile tanıtımı ve çevre bilinci konusunda Tema vakfı yetkililerince bilgi verildi. Tema yetkilisi Gülseren Bal Merdivenköy Gönüllüleri ve çocuklarla bir başka doğa ve çevre organizasyonunda buluşmak üzere sözleşti.

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Organik tohum ekimi

Fenerbahçe Gönüllüleri Çevre ve Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi, Fenerbahçe Burnu’nda Kadıköy Belediyesine ait Fenerbahçe Topluluk Bahçesinde organik tohum ekme etkinliği gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Gönüllülerinin Silivri gezisinde, organik tarımcılık yapan Silivri Karakızlı Çiftliği sahibi Ayfer Şerman’ın hediye ettiği sarımsak ve bezelye tohumları ekimi mevsimine göre, Fenerbahçe Topluluk Bahçesinde gerçekleştirilecek. Çevre ve Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi Başkanı Ahmet Tanju, Fenerbahçe Gönüllü Evinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan gönüllülere, topluluk bahçesinin tanıtımı ve organik tohum ekimi için katkı sağlıyor.

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Rasimpaşa’da toplantı

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde yeni dönemde bir araya gelen gönüllüler, komitelerin yeniden oluşturulması için verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran'ın katılımıyla gerçekleşen ve üyelerin kendilerini tanıtımı ile başlayan toplantıda komiteler yeniden belirlendi. Toplantı, komite başkan ve üyelerinin seçilmesi ile sona ererken, gönüllüler yeni dönem komite faaliyetlerini hep birlikte şekillendirdi.

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Suadiye’de Genel Kurul Toplantısı

Suadiye Gönüllüleri 2017-2018 dönemi Genel Kurul toplantısını Kadıköy Belediyesi Meclis üyeleri Canan Akçınar, Aydogan Dülger, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer, Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirdiler. Başkan Serap Tarı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem konularının, çalışmalarının ve projelerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kedi Evi yapmayı öğrendiler

Rasimpaşa Gönüllüleri Hayvanları Koruma Komitesi Başkanı Necla Erşen’in ve gönüllülerin katkılarıyla, yaklaşan kış günlerinde sokak kedilerini soğuktan korumak için kedi evi yapımı etkinliği gerçekleştirildi. Gönüllülerin çeşitli tasarımlarla yaptıkları korunaklı yuvalar sokaklara yerleştirildi ve sokak hayvanları tarafından hemen sahiplenildi. Rasimpaşa Gönüllü Evi yönetimi, emeği geçen herkese teşekkür ederek etkinliği sonlandırırken, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtildi.

“Çocuklarımız geleceğimizdir”

Suadiye Gönüllüleri, 0-3 yaş grubu çocuklar için iç-dış giyim, battaniye, çorap vb. ihtiyaç malzemelerini Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim ettiler. Sağlık Komitesi üyelerinin maddi ve manevi destekleri ile gerçekleştirilen yardım için Gönüllü Evi Başkanı Serap Tarı, “Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkaları ile yaşamak hem de dayanışmaya ihtiyaç duymamak imkânsızdır. Biz gönüllüler olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince dayanışmaya ve yardımlaşmaya devam edeceğiz.” dedi.