Gönüllülerden gelenler

‘İlaçsız Yaşam Mümkün’

Caddebostan Gönüllüleri, fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ı ağırladı. Etkinliğe Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Ümit Ağan, Nurhan Sözer ve Mine Eray da katıldı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ümit Aktaş, “Herhangi bir organizmayı daha verimli ve daha dayanıklı yapmak için biyoteknoloji yöntemlerini kullanarak gen transferi yapma işlemiyle üretilen ürüne, Genetiği Değiştirilmiş Organizma yani GDO adı verilir. Bunu savunanlar GDO olmazsa insanlığı doyuramayız diyorlar ama GDO olunca açlık azalmadı, açlık varsa sömürgecilik ve kapitalizm yüzünden var. Açlığın sebebi gelirin adaletsiz dağıtılması. Dünyada aç insandan çok obez insan var, hibrit tohum geldikten sonra hastalıklar arttı.” dedi. Dr. Aktaş etkinlik sonunda katılımcıların sorularını tek tek cevapladı.

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Gönüllülerden fotoğraf sergisi

Fenerbahçe Gönüllüleri Fotoğrafçılık Kulübü, sekizinci fotoğraf sergisini Caddebostan Kültür Merkezi’nde açtı. Gönüllülerin ziyaret ettiği sergide manzara, portre, hayvan, sokak gibi çeşitli fotoğraflar sergilendi. Fotoğraf ve grafik eğitimlerinin verildiği Fotoğrafçılık Kulübü’nün çalışmaları Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde yapılıyor.

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Göztepe’de örgü maratonu

Göztepe Gönüllüleri Hanımeli Komitesi ‘Bir Yumak Mutluluk Örgü Maratonu’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, gönüllüler ve aileleri birbirinden farklı renk ve desenlerde bebek kıyafetleri, battaniyeler, bereler, atkılar ve muhtelif çocuk giyecekleri örüyor. El örgüsü ürünler, gönüllülerin sosyal sorumluluk projelerinde yardıma dönüşüyor, özellikle, eğitim kurumları, hastanelerin yeni doğan bölümleri ile çocuk cerrahisi bölümünde tedavi gören hastaların ihtiyacına sunuluyor. Son olarak, Diyarbakır Dicle Korukoyu Ortaokulu ihtiyaç sahibi öğrencilerine 154 parça, Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi hastaları için 89 parça el ürünü giyim eşyası teslim edildi.

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“Kireçlenme ve Sağlıklı Yaş Alma”

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, fizyoterapist Sıla Su Arıkan’ı konuk etti. ‘Kireçlenme ve Sağlıklı Yaş Alma’ konulu seminerde kireçlenme ve eklem ağrılarının nedenleri hakkında bilgiler verilirken hastalıktan korunma ve tedavi süreçleri, sağlıklı beslenme, obezite ve düzenli egzersizin tedavi sürecindeki önemi anlatıldı.

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