Gönüllülerden gelenler

2022 ne getirecek?

Fenerbahçe Gönüllüleri Astrolog Selin Burat’ı konuk etti. Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde gerçekleşen etkinlikte 2022’de dünyayı ve ülkemizi nelerin beklediği anlatıldı; yükselene göre burç yorumları yapıldı.

Erenköy’den tablet bağışı

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Komitesi, Mediha-Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu’na beş adet tablet bağışladı. Tabletler okul müdürü Oğuzhan Çelik’e teslim edilirken müdür yardımcıları Birol Durmaz, Zeynep Ok, sınıf öğretmeni Özge Pelin Alantaş, Okul Aile Birliği Başkanı Nuray Yaygan gönüllülere teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Bitkiler bize ne anlatıyor?

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, yüksek orman mühendisi Doç. Dr. Cihan Erdönmez’in katılımıyla ‘Bitkiler Bize Ne Anlatıyor?’ konulu etkinlik düzenledi.

Erdönmez konuşmasında, evrenin oluşumu, dünyada yaşamın başlaması, ekolojik döngü, bitki ve hayvanların bu yaşam döngüsünde dünyaya etkileri, insanın dünyadaki yerini alması ve tarihsel gelişim süreci içinde önce tarım toplumu daha sonra şehirleşmeye geçilmesinden günümüze kadar gelen süreçteki etkilerini örneklerle anlattı. Erdönmez, ekolojik denge içinde bitkilerin ve doğanın mevcut türlerini sürdürmeye dönük üreme biçimlerine değinerek, küresel ısınma ve çevre sorunlarıyla baş edebilmek için insanın doğal yaşam ve ekolojik dengeleri gözetir bir çevre anlayışına en kısa sürede dönmesi gereğini söyledi.

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