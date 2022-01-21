Gönüllülerden gelenler

Suadiye’den ‘Minik Eller Üşümesin’ Projesi
Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenlenen “Minik Eller Üşümesin” projesine Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri bot, mont, eldiven, bere yardımı ile destek oldu. Projeyi hayata geçiren Mehmet Canlı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na, Suadiye Gönüllüleri Başkanı Suat Ağan’a Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri adına çok teşekkür ettiğini söyledi.
Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Suat Ağan’da kış şartlarının gelmesi ile öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin hangi bölgesinde olursa olsun öğrencilerimizi sevindirmek ve mutlu etmek istiyoruz dedi.
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Suadiye’den Gıda Kolisi
Suadiye Gönüllüleri Gebze, Pendik, Kadıköy’ün Eğitim ve Caferağa mahallelerinde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi gönderdi. Gönüllüler, “Bu yardımın ailelerin bir süre ihtiyaçlarını karşılayacağını bundan sonrada ellerinden geldiğince komşularımıza desteklerinin süreceğini” söylediler.
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Tiyatro Gönüllüleri’nden ‘Kozalar’ Oyunu
Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ‘Kozalar’ oyununu sahneledi. Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği Kozalar Oyunu, kendilerini bir koza misali dış dünyaya kapatan 3 özenti burjuva kadının kısır çekişmelerini ve kıskançlıklarını konu alıyor. Sembolik ve absürt biçimde sahnelenen oyun 23 Ocak Pazar günü saat 18:00’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yeniden sahnelenecek.
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Erenköy Gönüllüleri’nden Sosyal Destekler
Erenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesi 83 yaşındaki yatağa bağımlı bir hastanın bakım, tedavi ve günlük yaşamını devam ettirebilmesi amacıyla hasta yatağı bağışında bulundu. Sağlık Komitesi’nden Nilüfer Güller, 2022 yılının herkes için sağlıklı geçmesini temenni ederek, yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.
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Erenköy’den eğitime destek
Erenköy Gönüllüleri, Şırnak Beytüşşebap Pirinçli Köyü Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne kitap yardımında bulundu. Okul Müdürü memnuniyeti ifade eden teşekkür mektubunu gönüllü evine gönderdi.
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Gönüllülere ‘Beynex’ Uygulaması
Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi’nin düzenlediği etkinlikte Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Öğr. Gör. Ebru Akbuğa Koç tarafından gönüllülere, Beynex uygulaması yapıldı. Beynex, Alzheimer hastalığının erken teşhis edilmesine olanak sağlayan, nörologlar ve psikologlar tarafından geliştirilmiş bilişsel kategoride tasarlanmış bir oyun sistemi.
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Erenköy Gönüllüleri imza törenine katıldı
Erenköy Gönüllüleri, aynı zamanda Erenköy Gönüllü Evi İletişim Komitesi üyesi olan yazar Belgin Bıyıkoğlu’nun Penguen Kitap Evi’nde düzenlenen, “Dünya Döner Renkler Kalır” adlı kitabı için yaptığı imza gününe katıldılar.
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Gönüllülerden destek
Erenköy Gönüllüleri, Moda, Koşuyolu, Kriton Curi, Bostancı ve Fikirtepe gönüllüleri ile el ele vererek, iki yıl önce okulları yanan ve yenilenen Kars’ın Selim Bozkuş İlkokulu ana sınıfına bere, atkı, giysi, eşofman takımı, zeka oyunları, kitap ve ihtiyaç malzemeler gönderdi.
22 – 28 OCAK AJANDA
AKADEMİ TSM KOROSU KONSERİ
Şef Caner Bakır
Tarih/Saat: 24.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
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NİHAVENT KADINLAR TSM KOROSU
Şef Recep Alper Çevirel
Tarih/Saat: 25.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
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NLP SOHBETLERİ
Cengiz Eren
Tarih/Saat: 26.01.2022 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri
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AYŞE TAŞ TSM KOROSU
Şef Ayşe Taş
Tarih/Saat: 26.01.2022 / 19.30
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
FASLI PIRLANTA KOROSU
Şef Fulya Soyata
Tarih/Saat: 27.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
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HEPGÜL TSM KOROSU
Şef Selma Hepgül
Tarih/Saat: 31.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri