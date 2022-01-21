Gönüllülerden gelenler

Suadiye’den ‘Minik Eller Üşümesin’ Projesi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenlenen “Minik Eller Üşümesin” projesine Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri bot, mont, eldiven, bere yardımı ile destek oldu. Projeyi hayata geçiren Mehmet Canlı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na, Suadiye Gönüllüleri Başkanı Suat Ağan’a Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri adına çok teşekkür ettiğini söyledi.

Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Suat Ağan’da kış şartlarının gelmesi ile öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin hangi bölgesinde olursa olsun öğrencilerimizi sevindirmek ve mutlu etmek istiyoruz dedi.

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Suadiye’den Gıda Kolisi

Suadiye Gönüllüleri Gebze, Pendik, Kadıköy’ün Eğitim ve Caferağa mahallelerinde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi gönderdi. Gönüllüler, “Bu yardımın ailelerin bir süre ihtiyaçlarını karşılayacağını bundan sonrada ellerinden geldiğince komşularımıza desteklerinin süreceğini” söylediler.

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Tiyatro Gönüllüleri’nden ‘Kozalar’ Oyunu

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ‘Kozalar’ oyununu sahneledi. Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği Kozalar Oyunu, kendilerini bir koza misali dış dünyaya kapatan 3 özenti burjuva kadının kısır çekişmelerini ve kıskançlıklarını konu alıyor. Sembolik ve absürt biçimde sahnelenen oyun 23 Ocak Pazar günü saat 18:00’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yeniden sahnelenecek.

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Erenköy Gönüllüleri’nden Sosyal Destekler

Erenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesi 83 yaşındaki yatağa bağımlı bir hastanın bakım, tedavi ve günlük yaşamını devam ettirebilmesi amacıyla hasta yatağı bağışında bulundu. Sağlık Komitesi’nden Nilüfer Güller, 2022 yılının herkes için sağlıklı geçmesini temenni ederek, yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

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Erenköy’den eğitime destek

Erenköy Gönüllüleri, Şırnak Beytüşşebap Pirinçli Köyü Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne kitap yardımında bulundu. Okul Müdürü memnuniyeti ifade eden teşekkür mektubunu gönüllü evine gönderdi.

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Gönüllülere ‘Beynex’ Uygulaması

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi’nin düzenlediği etkinlikte Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Öğr. Gör. Ebru Akbuğa Koç tarafından gönüllülere, Beynex uygulaması yapıldı. Beynex, Alzheimer hastalığının erken teşhis edilmesine olanak sağlayan, nörologlar ve psikologlar tarafından geliştirilmiş bilişsel kategoride tasarlanmış bir oyun sistemi.

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Erenköy Gönüllüleri imza törenine katıldı

Erenköy Gönüllüleri, aynı zamanda Erenköy Gönüllü Evi İletişim Komitesi üyesi olan yazar Belgin Bıyıkoğlu’nun Penguen Kitap Evi’nde düzenlenen, “Dünya Döner Renkler Kalır” adlı kitabı için yaptığı imza gününe katıldılar.

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Gönüllülerden destek

Erenköy Gönüllüleri, Moda, Koşuyolu, Kriton Curi, Bostancı ve Fikirtepe gönüllüleri ile el ele vererek, iki yıl önce okulları yanan ve yenilenen Kars’ın Selim Bozkuş İlkokulu ana sınıfına bere, atkı, giysi, eşofman takımı, zeka oyunları, kitap ve ihtiyaç malzemeler gönderdi.

22 – 28 OCAK AJANDA

AKADEMİ TSM KOROSU KONSERİ

Şef Caner Bakır

Tarih/Saat: 24.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

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NİHAVENT KADINLAR TSM KOROSU

Şef Recep Alper Çevirel

Tarih/Saat: 25.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

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NLP SOHBETLERİ

Cengiz Eren

Tarih/Saat: 26.01.2022 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

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AYŞE TAŞ TSM KOROSU

Şef Ayşe Taş

Tarih/Saat: 26.01.2022 / 19.30

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

FASLI PIRLANTA KOROSU

Şef Fulya Soyata

Tarih/Saat: 27.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

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HEPGÜL TSM KOROSU

Şef Selma Hepgül

Tarih/Saat: 31.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri





















