Gönüllülerden gelenler...

Covid 19 ve korunma yolları

Fenerbahçe Gönüllüleri Prof. Dr. Bengi Başer’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Covid 19’ konulu seminer düzenledi. Türkiye’de Omicron düşünülenden daha fazla diyen Başer, virüsün hızla yayıldığını belirterek Omicron’un en belirgin özelliklerinin, boğaz ağrısı, boğazda gıcık hissi, sanki nefes alırken boğaza bir şey takılıyormuş hissi, baş ağrısı, öksürük, kırgınlık, halsizlik olduğunu, bu bulgular olursa mutlaka test yaptırılması gerektiğini söyledi.

Aşıların yüzde 90 oranında Omicron da dâhil tüm varyantlardan kişileri ağır hastalıktan koruduğunu belirten Başer, interaktif aşıların yetersiz kaldığını, Biontech’de bile iki dozun yetersiz kaldığına, sadece yüzde 40 koruduğuna dikkat çekti. Üç doz MRNA aşılarının bu virüsten koruduğunu kaydetti. Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik sonunda Bengi Başer izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

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Göztepe’de Türk dili üzerine seminer

Göztepe Gönüllüleri, Doç. Dr. Haluk Berkmen’in konuk olarak katıldığı ‘Türk Dilinin Doğu Asya ve Yeni Dünyaya Dağılımı’ konulu seminer düzenledi. Göztepe Gönüllü Evi’nde düzenlenen etkinlikte Berkmen, Türk dilinin önce Türkçe olarak Altay bölgesinde başlamış olduğu ve iklim şartlarının değişimi üzerine insanların dört bir yana dağılmasıyla tüm kuzey yarı kürede değişik ağız ve lehçeler şeklinde konuşulduğunu belirterek, Türkçenin Doğu ve Kuzeydoğu Asya dağılımı, Japonya adalarına giden Ainu halkından ve Japoncanın Türkçe ile benzerliklerinden örnekler verdi.

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Bostancı Müzik Gönüllüleri’nden özel konser

Bostancı Ğönüllüleri Dünya &Etni̇k Müzikler Korosu, Dragos Musiki Derneği Dünya &Etnik Müzikler Korosu ve İzmit Nikomedia Hoşgörü Müzik Derneği Dünya &Etnik Müzikler Korosu üç ayri koro olmakla beraber kurucuları ve hocaları ayni olan şef Serdar Taştanoğlu tarafından çalıştırılan kardeş korolardır. Bu üç koronunda temel amacı, gerek Anadolu coğrafyamızda yaşayan etnik kültürlere ait müziklerin gerekse dünya ölçeğinde diğer tüm yaşayan ulus kültürlerine veya etnik kültürlere ait müziklerin hayat bulmasını, bunların günümüz gençliği ile tanışmasını sağlamak, en önemlisi müziğin nerede ve kimler tarafından yapıldığının hiç önemli olmadığını, önemli olanın o sihirli gücü ile onu tanıyan tanımayan hatta düşmanı olanları bile kucaklayarak barışa kardeşliğe dönüştürücülüğünü koymaktır.

Bu üç koroda temsil ettiği misyonları başarılı yurtiçi ve yurtdışı konserlerle ortaya koymuş ve koymaya devam etmektedir. 2015 yılında kurulan Dragos Musiki Derneği Dünya &Etnik Müzikler Korosu’nu 2017 yılında kurulan İzmit Nikomedia Hoşgörü Müzik Derneği Dünya &Etnik Müzikler Korosu’nu, 2018 yılında kurulan Bostancı Ğönüllüleri Dünya &Etni̇k Müzikler korosu takip etmiştir.

Bugüne kadar Yunanistan, Makedonya, Kosova, Romanya, KKTC ve Hollanda’da defalarca konserler veren her üz koronun repertuarında 50 dil ve lehçeye ait eser yer alıyor.

19 Ocak 2022 Çarşamba Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde konser verecek olan Bostancı Gönüllüleri Dünya &Etnik Müzikler Korosu konserinde, Türkçe, Macarca, Zazaca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Arapça, Safaradca, Çerkesce, Katalanca, Çingenece, Ermenice, İtalyanca, Rumca, İbranice, Süryanice olmak üzere on altı dilden eser icra edecektir.