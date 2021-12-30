Gönüllülerden gelenler...

Sahrayıcedid’te her cumartesi her yaşa etkinlik

Sahrayıcedid Gönüllüleri yeni döneme hızlı başladı. Sahrayıcedid Gönüllü Evi Başkanı Yakut Hankuş Ata, “Yaşı kaç olursa olsun mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızı gönüllü evimize davet ediyoruz. Artık gönüllü evimiz cumartesi günleri de açık olacak’’ dedi.

Buna göre 8-10 yaş grubuna 10-11 saatleri arasında nöro oyun, 10-12 yaş grubuna 11-12 saatleri arasında yaratıcı drama, 18 yaş üstüne 18.00-20.00 saatleri arasında tiyatro ile tanışma günleri, 24-50 yaş ve üstüne 12.00-14.00 saatleri arasında Psikolog Ece Öztürk yönetiminde psiko grup terapisi var.

Yakut Hankuş Ata, ‘’Şehit ailelerimizin çocuklarına ücretsiz etüd eğitimleri verilirken, 23 Nisan Parkı’nda da mahallelinin, bildiği hobilerini komşuları ile paylaştığı hobi günleri düzenleyeceğiz. Ayrıca uzman eğitimcilerimiz ile Almanca, resim gibi atölye çalışmalarının yer alacağı etkinliklerimize mahallede yaşayan vatandaşlarımızı bekliyoruz.’’ dedi.

Gönüllülerin yılbaşı kutlaması

Gönüllüler, Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl salonunda düzenlenen yılbaşı programıyla yeni yılı kutladı.

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; ’’Örneği olmayan gönüllülerin yaratmış olduğu bir değer var. Bu değerin sadece Kadıköy’e değil Türkiye’ye yayılması lazım. Çünkü siz gönlünüzden geldiği gibi hareket ediyor ve bu hizmeti çok iyi yapıyorsunuz. Gönüllülüğü ve hizmetleri daha iyi yapabilmeniz için size aracıyız. Birbirleriyle yarışan değil birbirini tamamlayan gönüllü evleri olarak, siz projeyi getirin biz daha iyi olması için elimizden gelen desteği size verelim.’’ dedi

Etkinlikte, Kadıköy’le özdeşleşmiş Kadıköy’le bütünleşen bir proje olan Ata’ya Saygı Zinciri’nin fikir yaratıcılarına plaket takdim edildi.

Feneryolu’nda Atatürk büstü açılışı

Feneryolu Gönüllü Evi’nde gönüllülerin katkısı ile Atatürk bütü açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kadıköy Belediye Meclis Üyeleri ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşma yapan Feneryolu Gönüllü Evi Başkanı Ayşe Mençek; ’’Atatürk büstünün mahallemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk büstü millet olarak ona duyduğumuz minnetin bir simgesi olmasının yanı sıra vatan toprağının nasıl bir mücadele ile savunulduğunun simgesidir’’ dedi.

Törende konuşan Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ebru Kumru, ‘’Bu değerli ve anlamlı armağanın mahallemize kazandırılmış olmasından büyük gurur duyuyoruz, emeği geçen tüm gönüllülerimize başkanımıza ve belediyemiz adına çok teşekkür ederim’’ dedi.

Merdivenköy’de sağlık çalışmaları

Merdivenköy Gönüllü Evi Sağlık Komitesi projeleri kapsamında bu ayki konuk Gazeteci Yazar Coşkun Bel oldu.

Bel, ‘’Yıllardır Merdivenköy’de oturuyorum çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve biliyorum. Sağlık konusunda her zaman gönüllülerin yanında olacağımı ifade ediyorum. Mahallem için her türlü desteği vereceğimden emin olabilirsiniz’’ dedi ve gönüllülere çalışmalarında başarılar diledi.

Göbeklitepe Sembollerinin Anlamları semineri

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Doç. Dr. Haluk Berkmen’in katılımıyla“Göbeklitepe Sembollerinin Anlamları” üzerine seminer düzenledi.

Berkmen, Göbeklitepe tapınaklarının dairesel yapılarının güneşi simgelediği ve insanların güneşe taptıklarını ifade etti. Göbeklitepe’yi inşa edenlerin Asya halkı olduğunu ve batıya doğru tüm Avrupa’ya yayıldığını söyleyen Berkmen, güneş kültünün Orta Asya’dan dünyaya yayıldığını, tapınakları inşa edenlerin de tarımı başlattıklarını söyledi.