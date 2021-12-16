Gönüllülerden gelenler...

EMEKTAR SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

Koşuyolu Gönüllü Evi’nde, 2021-2022 İstanbul Emektarlar Satranç İl Birinciliği turnuvası düzenlendi. 65 yaş üstü emektarlar ve 50 yaş üstü emektarlar olarak iki ayrı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye girenlere kupaları ve hediyeleri verildi. Turnuvada konuşan Koşuyolu Gönüllü Evi Başkanı Mine Özkul; ‘’Mahallemizde gerçekleşen bu turnuva bizlere örnek oldu. Satrançta hem büyükler hem de çocuklar için kurslar açacağız. Bizler için satranç federasyonuyla böyle bir işbirliği yapmış olmak mutluluk verici. Mahallemizden de oyuncuların yetişmesini, bu turnuvanın örnek ve özendirici olmasını temenni ederiz. Turnuva Direktörü, Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü Başkanı Tayfun Kardeş’e, Satranç Federasyonu’na, Hakemler Volkan Oğul ve Umur Gün, Turnuva İstanbul İl temsilcisi Rıza Öney’e çok teşekkür ederiz’’ dedi.

ÇOCUKLARA GİYSİ BAĞIŞI

Koşuyolu, Moda, Erenköy, Fikirtepe, Bostancı, Zühtüpaşa, Kriton Curi Parkı gönüllüleri, ‘Çocuklar Gülsün, Dünya Güzelleşsin’ sloganıyla giysi yardımında bulundu. Gönüllülerin, el emeği göz nuru ördükleri atkı, bereler ve kıyafetlerle birlikte 50 adet bot, Kırşehir’in Kaman İlçesinde Ömerhacılı kasabası ve Çağırkan köyündeki okullarda okuyan çocuklara ulaştırıldı. Aynı okullara kütüphaneleri için 4 bin 500 kitap bağışlandı. Kaman ve Kırşehir devlet hastanelerine ise 20 adet Hoşgeldin Bebek Paketi teslim edildi.

ÇYDD’NİN FAALİYETLERİ TANITILDI

Moda Gönüllü Evi’nde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin faaliyetlerinin tanıtımı gerçekleşti. Derneğin Kadıköy Şube Başkanı ve Tanıtım İletişim Birimi görevlilerin sunumuyla gerçekleşen etkinlikte derneğin amacının Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasını sağlayan ve gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütü olduğu anlatıldı. Etkinliğe katılan gönüllüler Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İKİ ÖZEL ETKİNLİK

Merdivenköy gönüllüleri, Merdivenköy Gönüllü Evi’nde 17 Aralık günü 13.00’te yılbaşı programı düzenlerken, Şef Adnan Koç yönetiminde Herrenk Müzik Topluluğu da 22 Aralık saat 20.00’de Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde müzikseverlerle bir araya gelecek. Etkinlik, Kadıköy Müzik Gönüllüleri’nin girişimiyle yapılacak.