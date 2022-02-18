Gönüllülerden gelen haberler

Kriton Curi’den ‘Gürbüz’ oyunu

Kadıköy Belediyesi Kriton Curi Gönüllüleri Yetişkin Tiyatro Grubu, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ‘Gürbüz’ oyununu yoğun bir seyirci katılımıyla sahneledi.

Karısı ile geçinemeyen evden kovulan bir adamın bir köşkte iş bulması ve bu iş sayesinde 7 kadınla tanışması sonucu başına gelen komik olayların anlatıldığı oyun, seyircinin büyük beğenisini topladı.

Oyun sonunda Covid 19 rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz ay vefat eden Tiyatro Gönüllüsü Ahmet Haytaç slayt gösterisi ile anıldı.

Kozyatağı’ndan Siverek’e

Kriton Curi Gönüllüleri, Şanlıurfa Siverek Kulaksız İlkokulu öğrencileri için çeşitli kırtasiye malzemeleri desteğinde bulundu. Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı Oktay Özdil, dezavantajlı ailelere ve öğrencilere yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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“Doğanın Estetiği” semineri yapıldı

Fenerbahçe Gönüllüleri Doç. Dr.Haluk Berkmen’in konuk olarak katıldığı ‘Doğanın Estetiği’ konulu seminer düzenledi. Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde düzenlenen seminerde konuşan Haluk Berkmen, doğadaki estetiğin evrensel bir güzellik içerdiğini, doğadaki estetiğin kişisel bir güzellik tercihi olmadığını ve evrimin dahi matematiksel bir temele dayandığını söyledi. Berkmen, Platon’dan başlayarak 13.yüzyılda yaşamış Fibonacci’den ve Benoit Mandelbrot’dan da söz etti.

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‘Ben Anadolu’ tiyatro oyunu

Tiyatro Gönüllüleri, Güngör Dilmen’in yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği ‘Ben Anadolu’ oyununu sahneledi. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, ilk çağlardan başlayarak Anadolu’da kurulan uygarlıklarda iz bırakmış tarihin akışını değiştirmiş güçlü kadın karakterlerin tarihin derinlerinden günümüze kronolojik yolculuğunu anlatıyor. ‘Ben Anadolu’ oyunu 19 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezinde yeniden sahnelenecek.

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“Merdivenköy’e bekliyoruz”

Merdivenköy Gönüllüleri’nden komşularına çağrı: “Kadıköy’e hizmet arzularını gerçekleştirmek, mahallelerini sahiplenmek, yeni dostluklar kurulmasını isteyen tüm mahalleliyi Merdivenköy Gönüllü Evi’ne bekliyoruz.”

Adres: Melih Cevdet Anday Sokak Sevim Apartman No:29 Merdivenköy

Telefon: (0216) 478 37 12

19 - 25 ŞUBAT AJANDA

NİHAVENT KADINLAR KOROSU

Şef Recep Alper Çevirel

Tarih/Saat: 21.02.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

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BERK ÖZÇAM TSM KOROSU

Şef Berk Özçam

Tarih/Saat: 23.02.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

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ALTIYOL TMT KOROSU

Şef Taner Tamer

Tarih/Saat: 24.02.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

GÜNLÜK KAZALAR VE TEMEL İLK YARDIM

Üsküdar Üniversitesi Paramedik Acil Servis Hemşiresi Serdal Özer

Tarih/Saat: 22.02.2022 / 14.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

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EFSANE OZANLARIMIZLA TÜRKÜ SEVDAMIZ MAHZUNİ ŞERİF

MUSA EROĞLU NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ

Tarih/Saat: 22.02.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Not: Davetiyelidir Tel: (0216) 346 57 57



