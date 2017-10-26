Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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Gönüllülerden Cumhuriyet konseri

Merdivenköy gönüllüleri, Cumhuriyet Kadınları Korosu konseri ile sezonu açtı

Gönüllülerden Cumhuriyet konseri
Orhan Müftüoğlu

Merdivenköy Gönüllü Evi’nde 24 Ekim Salı günü Cumhuriyet Kadınları Korosu bir konser verdi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda söz alan Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Merkez Şube Başkanı Pervin Öztabağ, Cumhuriyet tarihini anlatarak Cumhuriyetin hangi şartlarda ne zorluklarla kurulduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Kadınları Korosu Şefi aynı zamanda Müzik Eğitimcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Selçuk İşcan koronun 35 kişiden oluştuğunu, 1 buçuk yıldır beraber çalıştıklarını koronun amacının ise Cumhuriyet dönemi şarkıları ve marşlarını seslendirerek onları yaşatmak olduğunu belirtti.

Yerel sanatçı Ufuk Önderoğlu’nun da katıldığı programda 29 Ekim İlkokulu 1-B öğrencileri de bulundu.

Konserin sonunda Merdivenköy Gönüllüleri Başkanı Meliha Çoşar katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

Etiketler; #merdivenköy gönüllüler #cumhuriyet
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