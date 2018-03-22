Gönüllülerden Çanakkale Zaferi etlinlikleri

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi’ne bağlı gönüllü evlerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri yapıldıGönüllülerden Çanakkale Zaferi etlinlikleri

SUADİYE

Suadiye Gönüllüleri 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çanakkale Kahramanları Destanı’ oratoryosunu dinlemek üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen konsere yoğun katılım vardı.

ACIBADEM

Acıbadem Gönüllülerinin düzenlediği programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu zaferdeki rolü anlatıldı ve katılımcıların şiirleri okundu. Edebiyat öğretmeni ve ressam Ece Olpak’ın sunumu ile gerçekleşen etkinlik ikramların ardından sona erdi.

GÖZTEPE

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat Komitesi, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Uluçay’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘18 Mart Çanakkale Savalarını ve Şehitleri Anma’ konferansı düzenledi. Konferansta Çanakkale Savaşlarının genel bir değerlendirmesini yapan Uluçay, savaş alanları, kuvvet dağılımları, Atatürk’ün savaşın seyrini değiştiren kararları, Türk kadınlarının savaşa katkıları ve savaşın sonuçları hakkında bilgiler verdi.

FENERYOLU

Feneryolu Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Çanakkale Zaferi’ni anma programı düzenledi. Atatürk ve şehitlere saygı duruşuyla başlayan program Feneryolu Gönüllü Evinde eğitim alan öğrencilerin 18 Mart’ı anlatan şiirleri ve marşlarıyla devam etti. Programın sonunda Çanakkale Şehitlerinin ruhları için tulumba tatlısı dağıtıldı.

BOSTANCI

Bostancı Gönüllüleri, Validebağ Öğretmenler Huzurevi’nden konukların da katıldığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Atatürk’le bizzat konuşma fırsatı bulan misafir öğretmenler anılarını anlattı. Bostancı Gönüllü Evi’nde gerçekleşen etkinlikte Bostancı Gönüllüleri geçmiş dönem başkanı Habibe Hazal ve Eğitim Komite Başkanı Servet Özkan birer sunum yaptı.

Gönüllülerden Kıbrıs’ta konser

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri Faslı Pırlanta Türk Sanat Müziği korosu, şef Fulya Soyata yönetiminde Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir konser verdi. Konseri Yakın Doğu Üniversitesi’nden akademisyenler, KKTC’de görev yapan askerler, protokol ve Lefkoşa halkı izledi. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği korosu şefi Erhan Parlat ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Erdem Özgen’in konuk sanatçı olarak katıldığı konserde Erdem Özgen ve Fulya Soyata düeti büyük ses getirdi. Konser sonunda Faslı Pırlanta Tsm Korosu üyelerine hediye ve plaketler takdim edildi.

***

Gıda egemenliği ve gelecek tehdidi

Göztepe Gönüllüleri, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık’ı ağırladı. Göztepe Gönüllü Evi’nde gerçekleştirilen söyleşide, gıda egemenliği ve gelecek tehdidi konusunda önemli bilgiler veren Atalık, son günlerin konusu şeker ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında da görüşlerini açıkladı. Ayrıca kırmızı et ve tarım ürünleri ithalatının 2017 yılına göre çok büyük ölçüde arttığını ifade eden Atalık, pancar ekiminin büyük ölçüde azaltılmış olmasının, hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğinden bahsetti.

***

Haldun Taner Anısına

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat komitesinin her ay düzenlediği tiyatro etkinliğinin bu ayki adresi Kadıköy Haldun Taner sahnesiydi. Duayen yazarın 103.doğum yılı anısına, daha önce defalarca sahnelenen ve yazarın “Ay Işığında Çalışkur” adlı öyküsünden yine kendi uyarlaması olan “ Ay Işığında Şamata” oyunu kalabalık bir grupla izlendi. Görsel zenginliğin göz doldurduğu, eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan oyunda, keyifli zaman geçiren tiyatrosever grup, Erenköy Gönüllülerine organizasyon için teşekkür etti.

***

“Horlama ve Uyku Apnesi”

Rasimpaşa Gönüllüleri, Kulak Burun Boğaz UzmaIn Dr.Yusuf Can’ın konuk olduğu “Horlama ve Uyku Apnesi” konulu bir seminer düzenledi. Seminerde Dr.Yusuf Can, “İnsan ömrünün ortalama üçte birini oluşturan uyku, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor, kalitesiz uyku gündüz sürekli uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi şikayetlere yol açarken; yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları, felç veya ani gece ölümlerine neden olabilen uyku apnesine de neden olabiliyor. Uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biridir. Uykuda solunumun durması olarak ifade edilen uyku apnesine, gerekli önlemler alınmadığında dikkatsizliğe yol açarak trafik kazası riski 7-8 kat artıyor ve iş kazalarına neden oluyor.” şeklinde konuştu. Can ayrıca, horlama ve uyku apnesinde uygulanan tedaviler ve tedaviye cevap alınmayan durumlarda yapılması gereken ameliyatlar hakkında da bilgi verdi. Sunum, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

***

Diz ve eklem kireçlenmeleri

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ruhsan Cihan’ın konuşmacı olarak katıldığı, diz ve eklem kireçlenmeleri konusunda bir seminer düzenledi. Diz’in insan vücudundaki en büyük eklem olduğunu söyleyen Ruhsan Cihan,

“Diz kireçlenmesi aslında tibiafemoral ve patella, fomaral yaşam süresinin uzaması, şişmanlığın yaygınlaşması ve bazı travmalar nedeniyle 35 yaştan itibaren görülmeye başlıyor ve 60 - 65 yaştan sonra yüzde10-30 civarında artış gösteriyor. En önemli belirtisi ağrıdır, bu ağrı Eklemi kullanmayla artar, istirahat ile azalır, merdiven inip çıkmak uzun süre oturur pozisyonda kalmakla ağrılar artar ayrıca tutukluk sertlik eklemden ses gelmesi diğer klinik bulgulardır. Bu durumlar için uygulanacak olanlar, yürüme destekleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, kaplıca tedavisi gibi cerrahi dışı kireçlenmenin derecesine göre uygulamalardır. Hasta kilo vermelidir ki hastalığın ilerlemesi yavaşlasın, hastalığın ilerleyici olması durumunda ise cerrahi tedavi kaçınılmaz olmaktadır.” dedi.

***

Altın Nota ödülü Fenerbahçe’ye

Türk Sanat Müziği’ni yeniden canlandırmak, gençlere sevdirmek ve yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “3.Altın Nota Beste Yarışması”nda final heyecanı yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Altın Nota Beste Yarışması’nı, sözleri Mehmet Nuri Parmaksız’a, bestesi Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi TSM Koro Şefi Mehmet Özkaya’ya ait Kelebek Ömrü (Sevdaya Alışkın Bu Gönüllerde Seni Bekler) adlı eser kazandı. İkinciliği ise sözlerini Yalçın Benlican’ın yazdığı Mahmut Oğul’un bestelediği ‘Mukaddestir Gönül Köşküm’ adlı eser elde etti. Nedim Saatçioğlu’nun sözlerini yazdığı, Saadet İdrisoğlu’nun bestelediği ‘Canımın İçisin Diyorsun ya Bana’ adlı eser ise üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye girenler ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici’nin elinden aldı. Yarışmada birinci olan eser 4 bin TL, ikinci 3 bin 500 TL, üçüncü ise 3 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

***

Balkonda bitki yetiştirme

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Yavaş Gıda Toplulukları ve Balkon Bahçeleri Lideri Leyla Kabasakal tarafından “Balkonda Yenilebilir, Aromatik Bitki Yetiştirme” Semineri düzenlendi. Balkonda yenilebilir bitki yetiştirmek için gerekli temel bilgiler veren Leyla Kabasakal; balkonun bulunduğu yöne, aldığı güneş ışığına ve rüzgâra göre ekilecek bitki seçiminin yapılması, bitkilerin ekimi, bakımı, sulaması, balkonda bitki yetiştirmenin Yavaş Gıda hareketi ile bağlantısını anlattı. Kabasakal, Balkon Bahçeleri Topluluğunun da, balkonda yetiştirdiğimiz yenilebilir bitkilerle bizi ‘Türetici’ (Tüketici-Üretici) olmaya teşvik edip, aynı zamanda şehirde yaşayan insanın gıda ile bağını yeniden kurmasına yardımcı olduğunu belirtti. Katılımcıların balkonda bitki yetiştirme deneyimlerini paylaştığı seminerde, mevsimlik sebzeler ve yenilebilir çiçekler de ele alındı.