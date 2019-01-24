Gönüllülerden bu hafta

Anılar ve Müzik

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ev sahipliğinde, Nesibe Müsevitoğlu’nun yapım ve yönetiminde Ercan Turgut’un konuk olduğu ‘Anılar ve Müzik’ programı düzenlendi. Ercan Turgut’un yanı sıra Güzin & Baha ikilisinden, Orkestra Şefi, Gazeteci Turgay Noyan’a kadar birçok sanatçının katıldığı program ilgi gördü. Türk pop ve arabesk müziğinin unutulmaz ismi, Kadıköylü sanatçı Ercan Turgut, Nesibe Müsevitoğlu’nun sorularına verdiği cevaplar ile izleyenlere zamanda yolculuk yaptırırken, kimi zaman da yaptığı espriler ile izleyicileri kahkahaya boğdu. Frank Sinatra tarzı müzik söylerken, arabesk müziğe ve pop tarzına geçiş hikayesini de anlatan Turgut, albümleri, filmleri ve sahne çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Derinlere Yolculuk

Fenerbahçe Gönüllüleri Fotoğrafçılık Kulübü, Sualtı Fotoğraf Sanatçısı Ali Ethem Keskin’i konuk etti. Fotoğraf merakının nasıl başladığını anlatan Ali Ethem Keskin katıldığı ulusal yarışmalarda çok sayıda ödül aldı, yaptığı keşifler National Geographic Türkiye, Atlas gibi dergilerde yer aldı.

Sınav Stresi ve Ergen Psikolojisi

Suadiye Gönüllüleri, semt okullarıyla iş birliği çalışmaları kapsamında, Mihriban Boysan İlköğretim Okulu Öğrencilerine Doç.Dr.Neslim Doksat’ın konuk olduğu ‘Sınav Stresiyle Baş Etme ve Ergen Psikolojisi’ konulu bir konferans düzenledi. Suadiye Gönüllüleri Eğitim Komitesi, Mihriban Boysan İlköğretim Okulu yönetimi, rehberlik servisi ve okul koruma derneği ile yapılan iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Sakıp Sabancı Müzesine Ziyaret

Feneryolu Gönüllüleri mahalle sakinleriyle birlikte Emirgan’da bulunan Sakıp Sabancı Müzesini ziyaret etti. Burada iki önemli sergi gezen gönüllüler, Osman Hamdi Bey’in en güzel eserlerini görme fırsatı buldular.

Doğa Bilimleri Merkezine Ziyaret

Göztepe Gönüllüleri, Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin düzenlediği inceleme gezisinde Faik Reşit Unat Ortaokulu öğrencileri ile birlikte St. Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezini ziyaret etti. Nesli tükenmiş ve halen yaşayan hayvanların iskeletlerini ve birebir doldurulmuş hallerini inceleyen öğrenciler, Koordinatör Öğretmen Ahmet Birsel’den detaylı bilgiler edindi. Omurgalı ve omurgasız hayvanların gece davranışlarının canlandırıldığı sergiyi de gezen öğrenciler, gökyüzünün yapısını, ayın ve gezegenlerin hareketlerini izleme fırsatı buldu.

Türk Kahvesi ve Boza’nın Faydaları

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi, Diyetisten Sinem Demirkıran’ın konuk olduğu “Türk Kahvesi ve Bozanın Faydaları” konulu söyleşi düzenledi. Göztepe Gönüllü Evinde gerçekleşen etkinlikte Türk kahvesi ve bozanın sağlığa yararları anlatılırken katılımcıların merak ettiği birçok soruda cevaplandı. Etkinlik sonunda katılımcılara Boza ve Türk kahvesi ikram edildi.

Küresel İklim Değişikliği

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi, Tema Vakfı Kadıköy Eğitim Sorumlusu Arzu Bozgül’ün konuk olduğu ‘Küresel İklim Değişikliği’nin Kanıtları’ isimli seminer düzenledi. Saniyede 23 ton toprak kaybedildiğinin belirten Arzu Bozgül, dünyayı tehdit eden bu tehlikeye önlem alınmazsa insanoğlunun bu savaşı kaybedeceğini söyledi.

Şairler Anıldı

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Eğitim ve Kültür Komitesi, mahallelinin katılımıyla Cemal Süreya ve Necati Cumalı’yı anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şairlerin yaşamlarından kesitleri ve eserleri anlatıldı, şiirleri okundu.

Psikolojik Oyunlar

Moda Gönüllüleri Psikolojik Danışman Soley Sezgin Akten’in konuk olduğu ‘Psikolojik Oyunlar‘ konulu söyleşi düzenledi. Akten; “Psikolojide bir kuram olan dramatik üçgen vardır Psikolojik bir oyun olarak da tanımlanan bu kuramda 3 rol var kurtarıcı, suçlayıcı ve kurban. Bu roller iş, aile, sosyal çevre hayatın her alanlında mevcuttur. Yaşadığımız olaya göre bu rollerde yer alırız, bu roller de devamlı kalmayız, duruma göre aldığımız roller değişir. Bu rollerdeki kalıpları kırmanın yolu, kişinin kendine dürüst olması zayıf ve güçlü yanlarını, sorumluluğunu bilmesi ve pozitif iletişim ile mümkündür.” dedi.

Aile Dizimi Metoduyla İlişkiler

Rasimpaşa Gönüllüleri, Aile ve Sistem Dizimi Terapisti Deniz Öztaş’ın konuk olduğu “Aile Dizimi Metoduyla İlişkiler” konulu bir seminer düzenledi. Öztaş, geçmişten gelen travmaların haksızlıkların yeni nesle kısmetsizlik, tıkanma, korku olarak geçtiğini, aile dizimi metoduyla bu sorunların çözümlendiğini çeşitli örneklerle anlattı.

Öfke Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Bioenerji Uzmanı Gelengül İmamoğlu tarafından “Anne Babaya Duyulan Öfke Hayatımızı Nasıl Etkiler” konulu bir seminer verildi. Gelengül İmamoğlu, empati kuramamanın öfkeyi ortaya çıkardığı, bunu çözümlemek için geçmişle hesaplaşıp doğru ilişkiler kurup, anne, baba, çocuk ile barışık olunması gerektiğini açıkladı

Çocuk Destek Merkezine Ziyaret

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kemerburgaz Çocuk Destek merkezinde Psikoterapist-Eğitmen Ebru Tuay’ın katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Kurumda kalan 13-18 yaş grubu kız çocuklarının psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, eğlenceli bir güven ortamı oluşturan Tuay, gençlerin kendilerini daha iyi tanımaları, davranışlarını seçerken hangi motivasyonlarla hareket ettiklerini anlamaları ve kendilerini yapıcı olarak ifade etmeyi öğrenmeleri konusunda interaktif bir sohbet gerçekleştirdi. Kurumun çalışmalarıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi alan gönüllüler, ilerleyen zamanlarda, farklı projeler yaparak, çocukların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirttiler. Etkinliğin bitiminde, Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek için Ebru Tuay’a plaket verdi.

Kahkaha Yogası

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Kahkaha Yoga Koçu Meral Boylu ve ekibi tarafından “Kahkaha Yogası” çalışması yapıldı. Ekip, önce nefes egzersizleriyle diyaframla nefes almayı akabinde de diyaframı kullanarak kahkaha atma uygulamaları yaptırdı. Uygulamayla negatif enerjiler atılıp, eğlenceli ve faydalı bir etkinlik gerçekleşti.

Farkındalıkla Özgürleşmek

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Yaşam Koçu Fatma Türktekin tarafından “Farkındalıkla Özgürleşmek” konulu bir seminer verildi. Türktekin, çocukluktan yetişkinliğe farkındalıkların nasıl oluştuğunu, kendi tecrübelerinden de örnekler vererek sundu, yapılan her işi farkındalıkla yapmanın başarıya giden yol olduğunu belirtti.