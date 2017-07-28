Gönüllülerden Ardanuç’ta Yaz Okulu

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri, Artvin Ardanuç’da yaz okulu yaptı. 60 çocuğun faydalandığı yaz okulunda çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

Yaz okulu faaliyetlerini 7 yıldır İstanbul – Fikirtepe Mahallesi Münevver Şefik Fergâr İlkokulunda yürüten Suadiye Gönüllüleri, ilk kez Kadıköy dışında yaz okulu gerçekleştirdi. Ardanuç Belediyesi - Kadıköy Belediyesi - Suadiye Gönüllüleri ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen yaz okulu, 10- 21 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 60 çocuğun faydalandığı ve ücretsiz olan yaz okulunda müzik, resim, satranç, dans ve İngilizce ders verildi.

Proje amacını Atatürk’ün ideallerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olarak açıklayan projenin yaratıcısı Suadiye Gönüllüevi’nden Ümit Ağan; “Projemizi 7 yıldır İstanbul’da sürdürdük. Bu yıl Ardanuç Belediye Başkanı ile irtibata geçerek projemizi kendisine anlattık ve bizlere gösterdiği ilgi ile destek neticesinde yaz okulumuzu ilk kez İstanbul dışında Ardanuç’ta açma fırsatı bulduk. Bu bağlamda bizlere her türlü desteği sunan Ardanuç Belediye Başkanı Sayın Yıldırım Demir’e teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız.” dedi.

ŞENLİKLE SON BULDU

Ardanuç Belediyesi - Kadıköy Belediyesi – Suadiye Gönüllüleri ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen yaz okulu, 21 Temmuz Cuma akşamı düzenlenen şenlikle son buldu.

Gecede konuşan Kadıköy Belediyesi CHP Meclis üyesi Aydoğan Dülger, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun selam ve sevgilerini ileterek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bizim ortaklaşa yaz okulu düzenleme talebimizi olumlu karşılayan Ardanuç Belediye Başkanı sayın Yıldırım Demir’e, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Suadiye Gönüllü evimizden Ümit Ağan ve ekibine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için yapılan her şey özgür ve güzel yarınlar için yapılıyor demektir. Buradaki çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için küçük de olsa bir katkımız olacaksa ne mutlu bize. Dünyayı kin, nefret değil, sevgi, barış ve güzellik kurtaracak. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

21 Temmuz akşamı yapılan şenliğin ardından ayrıca 23 Temmuz günü de 29.Çuruspil Yaylası Efkâri Âşıklar ve Kültür Sanat Festivali program kapsamında 2000 rakımlı Çuruspil Yaylası'nda bir etkinlik daha yapıldı. Her iki etkinlikte de çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de yaz okulunda aldıkları eğitimleri sergiledi.