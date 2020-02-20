Gönüllülerde bu hafta...

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin bir haftası

Deniz dibindeki hayat

Göztepe gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesi Göztepe İlkokulu 2/A ve 2/C sınıfı öğrencilerini Dragos Can Geyran Deniz Kabukları Merkezine götürdü. Deniz kabuklarının yaşamları ile ilgili görselleri izleyen öğrenciler detaylı bilgiler edindi. Merkezdeki yılların birikimi deniz kabukları koleksiyonunu da inceleyen çevreci öğrenciler deniz dibindeki yaşam hakkında bilinçlendi.

Göztepe’den bilimsel gezi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi Göztepe İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini St. Joseph Lisesindeki Doğa Bilimleri Merkezine götürdü. Merkezin Koordinatörü Ahmet Bilsel’den insanlık tarihi ve sergilenen hayvan koleksiyonu hakkında önemli bilgiler edinen öğrenciler, bilim merkezindeki eserleri inceleme fırsatı buldu.

Alzheimer ve unutkanlık

Kriton Curi Gönüllüleri Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi’yi konuk etti. Madi, beyin, Alzheimer unutkanlık farkları ve tedavileri konularında bilgi verirken, insan beyninin yaşamdaki işlevini örnekler vererek anlattı. Etkinlik sonunda Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı Aynur Kurt, Bülent Madi’ye TEMA Hatıra Ormanı Sertifikası hediye etti.

Türkiye’nin Deprem Gerçeği

Moda Gönüllüleri, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un konuk olduğu ‘Türkiye’nin Deprem Gerçeği Doğu Anadolu Fayı, Ege ve Marmara’ konulu seminer düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Türkiye deki fayların hareketleri, yıllar içinde oluşan depremler, Marmara deniz’inin jeolojik özellikleri ve oluşturabileceği depremler anlatıldı.

Vekalet ve vasiyet hakkında

Kriton Curi Gönüllüleri emekli Noter Sema Berat Akçay’ ağırladı. Eğitim ve Kültür komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Akçay, vekalet, vasiyet, ölünceye kadar bakma akdi konularında bilgiler verdi. Etkinlik sonunda katılımcıların soruları da cevaplandı.

Bilinçli Ebeveynlik ve Pozitif Disiplin

Bostancı gönüllüleri Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk’un katılımıyla ‘Bilinçli Ebeveynlik ve Pozitif Disiplin’ konulu seminer düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde çocuklara düşünmeyi sorgulamayı öğretmemiz gerektiğini anlatan Elvin Akı Konuk; “Çocuklara karşı katı değil tutarlı olmamız gerekiyor, onlara yeni bir şeyler öğretmeliyiz, ödüle alışan çocuklarda sorumluluk bilinci gelişmez” dedi.

Etkili iletişimin şifreleri

Fenerbahçe Gönüllüleri, bütünsel yaşam koçu terapist Ayhan Gündüz’ü konuk etti. Ayhan Gündüz, iletişimin temel görevinin sadece duyguların ifade edilmesi ile sınırlı kalmadığını aynı zamanda düşünce ve bilgi üretme, bilginin aktarılması aktarılan bilginin doğru algılanması anlamına da geldiğini söyledi.

Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos

Moda gönüllüleri, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki binasında sergilenen ‘‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’’ sergisini gezdi. Gönüllüler sergide, prehistorik çağlarda Anadolu’da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemiklerinden, Roma imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian’ın anıtsal boyuttaki heykellerine kadar çok sayıda ve farklı türde tarihi eseri görme fırsatı buldu.

2020 yılında astroloji ve burçlar

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde Jale Keşoğlu tarafından ‘2020 yılında Astroloji ve Burçlar’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide, 2020 yılında bizi bekleyen ay ve güneş tutulmaları, gezegen dizilimleri, benzeri astrolojik hareketlerin burçlar üzerinde oluşturacağı etkiler hakkında bilgiler verildi.

Dünya Öykü Günü

Erenköy Gönüllüleri İletişim komitesi Dünya Öykü Günü ve vefat eden komite üyeleri Orhan Dökmen için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öykü ve şiirler okundu.

Eğitim ve ailenin rolü

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat komitesi Prof.Dr.Nur Serter’in katılımıyla ‘Çağdaş Bireye Ulaşmada Eğitim ve Ailenin Rolü’ konulu seminer düzenledi. Çağdaş bireyin oluşmasında ailenin önemli olduğunu söyleyen Serter, çağın hastalığı internet ve yanlış teknoloji kullanımının çocuklarda düşünme yeteneğinin körelmeye neden olduğunu söyledi. Konukların yoğun ilgi gösterdiği seminer sonunda Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Necla Yılmaz Karaman Nur Serter’e plaket takdim etti.

Kendin Ol Dünyayı Değiştir

Fenerbahçe Gönüllüleri, Accessbars Enerji Uzmanı Nihal Coşkun’un katılımıyla ‘Kendin Ol Dünyayı Değiştir’ isimli söyleşi düzenledi. Nihal Coşkun, yapılan deneylerde suyun moleküllerinin olumlu sözcüklerle değişerek tadının da değiştiğini, moleküler olarak insan bedeninde de değişimin mümkün olduğunu anlattı ve uygulamalı olarak gösterdi.