Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler Elazığ’ı Unutmadı

Kadıköy Belediyesi Bostancı, Suadiye ve Göztepe Gönüllüleri Elazığ’daki Karakoçan, Başyurt ortaokulları ile Azizbey ve Başyurt ilkokuluna 300 adet bot, mont çeşitli giyim kıyafetleri gönderdi. Düzenlenen teslim töreninde Bostancı Gönüllü evi başkanı Sehima Terim, Suadiye Gönüllü evi başkanı Suat Ağan Göztepe Gönüllü evi başkanı Şenay Erduran; geleceğin teminatı çocukları ve herkesin geleceğe umutla bakması için fedakarlıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek Elazığ’da yaşanan depremden dolayı üzüntü duyduklarını yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Elazığ’daki okullar ile temas halinde bulunan Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Şahin; “Amacımız evlatlarımızı sevindirmek, onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Belediye başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve Kadıköy Belediyesi olarak gönüllülerimizle ülkemizin her yerine bu ve buna benzer destek ve yardımlarımızı yapıyoruz. Yaşanan olumsuzlukları bir nebzede olsa olumluya döndürmeye çalışıyoruz” dedi.

Erenköy’den Yardım

Erenköy Gönüllüleri ve sakinleri Elazığ ve Malatya da meydana gelen deprem nedeniyle ortaya çıkan temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Kadıköy Belediyesi organizasyonu ve Erenköy Muhtarı Necla Alpüstün’ün işbirliği ile yardım desteğinde bulundu.

Fenerbahçe’den Afet Bilinci Eğitimi

Fenerbahçe Gönüllüleri Çevre ve Afet Bilinci Komitesi, Türk Kadınlar Birliği Kadıköy Şubesi üyelerine toplum afet bilinci eğitimi verdi. Kadıköy Belediyesi Brifing salonunda komite başkanı Ahmet Tanju tarafından verilen eğitimde deprem öncesi bireysel hazırlıklar, deprem anında sonrasında yapılması gerekenler, yangın söndürücü kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Depremden Korkma!

Kriton Curi Gönüllüleri Çevre ve Afet komitesi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın katılımıyla ‘Depremden Korkma’ konulu seminer düzenledi. Ahmet Ercan, ülkemizde deprem gerçeğinin herkes tarafından kabul edilmesinin gerektiğini, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri, alınacak önlemleri bilimsel verilere dayanarak kendine has Türkçesi ile anlattı. Gelecekte olabilecek depremlerden etkilenecek bölgeler ve şehirler hakkında da bilgi veren Ercan katılımcıların sorularını cevapladı.

"Panik Yapma Gerekeni Yap"

Moda Gönüllü Evinde, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği acil durumlarda yapılması gerekenlerin anlatıldığı 'Panik Yapma Gerekeni Yap’ konulu sağlık eğitimi verildi. Doktor Çağrı Çukadaroğlu tarafından verilen eğitimde temel ilkyardım ve sağlık bilgileri anlatıldı.

Dünya Cüzzam Günü Etkinliği

Öğrencilerin ‘Buz Fest’ keyfi

Türkiye’deki Siyaset Ekonomi İlişkisi

Fenerbahçe gönüllüleri, eski Milletvekili ve TÜRMOB Onursal başkanı Mustafa Özyürek’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Türkiye’deki Siyaset-Ekonomi İlişkisi’ konulu söyleşi düzenlendi. Mustafa Özyürek, Türkiye’deki siyaset ekonomi ilişkisinin Osmanlıdan başlayıp günümüze dek nasıl geldiğini anlattı.

‘Ocak’ tiyatro oyunu

Kriton Curi Gönüllüleri Sahnesini Arayan Gençler Grubu, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde eğitmen Güney Saraçoğlu'nun eşliğinde Turgut Özakman'ın yazdığı ‘Ocak’ oyununu sahneledi.

Mahkumlar için ‘Kozalar’ oyunu

Tiyatro gönüllüleri, Adalet Ağaoğlu’nun ‘Kozalar’ oyununu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sahneledi. Tiyatro ekibi, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman her ortam ve koşulda yer almaya hazır olduklarını söyledi. Tiyatro gönüllüleri ayrıca Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ‘Cibali Karakolu’ oyununu sahnelemeye devam ediyor.

Öykü ile Duygularımıza Yolculuk

Zühtüpaşa Gönüllüleri ‘Öykü ile Duygularımıza Yolculuk’ isimli atölye çalışması gerçekleştirdi. Atölye çalışmasını yürüten Tuba Ozar; “Öykü anlatmak, duygulara, bilinçaltına, ortak değerlere seslendiği için dinleyenleri kendilerine yakınlaştırır ve bağ kurmayı sağlar. Başlangıçta birbirlerinden uzak bile olsalar, öykü anlatılınca aynı duygu boyutunda buluşurlar. Ortak noktalarının daha fazla olduğunu fark ederler. Kalkanlarını indirip aynı fikirleri paylaşmaya başlarlar” dedi. Atölye çalışması her cuma saat 15.00’te Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde düzenleniyor.