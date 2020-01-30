Gönüllülerde bu hafta...

Koşuyolu’nda esnaf buluşması

Koşuyolu Mahallesinde, Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Barış Antik, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Dülger ve Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran ile esnaf ve mahallelinin katılımıyla toplantı yapıldı. Mahalle sorunlarının konuşulduğu toplantı Koşuyolu Gönüllü Evi’nde gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Koşuyolu Gönüllü Evi Başkanı Mine Özkul, gönüllü faaliyetlerini katılımcılara anlatarak, “Esnafımızın bizlere desteği ve müşterek çalışması bizim de çalışma azmimizi kuvvetlendiriyor. İnşallah hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Dülger, “Biriz beraberiz mahallemizi ve ilçemizi hep birlikte güzelleştireceğiz.” dedi. Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Barış Antik ise; “Konut bölgelerinin, hizmet sektörüne dönüşmesi ilk defa bizim başımıza gelmeyen sancılı bir süreç. Burada önemli olan doğduğum büyüdüğüm ve yaşadığım mahalle olan Koşuyolu’nun kimliğini korumak esnaf ile mahalle halkı arasında seviyeli ve saygılı bir ilişki kurabilmektir.” diye konuştu.

Suadiye’nin Ardanuç’tan konukları vardı

Suadiye Gönüllülerinin Artvin’in Ardanuç ilçesinde 3 yıldır sürdürdüğü yaz okulu projesi boyunca her türlü destek ve yardımlarını esirgemeyen Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve eşi, Suadiye gönüllü Evi’nin konuğu oldu. Kadıköy’de ilk olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret eden konuklar Suadiye Gönüllü Evi Kültür Sanat Komitesi’nin organize ettiği Kozyatağı Kültür Merkezinde sahnelenen “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyununu izlediler.

Konuklar, Suadiye Gönüllü Evi’ni de ziyaret ederek burada, gönüllülerin Ardanuç’ta düzenlediği yaz okulu ve izcilik faaliyetleri nedeniyle kendilerine teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette koro şefi Uğur Altınok’un yönetiminde çalışmakta olan çocuk koristler marş ve şarkılar seslendirdi.

Öğrenciler deniz kabuklarını inceledi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Göztepe İlköğretim Okulu 2/A, 3/B ve 4/D sınıfı öğrencileriyle Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi’ni ziyaret etti. Deniz kabuklularının yaşamlarını anlatan filmi ilgiyle izleyen öğrenciler, sergilenen deniz kabukları koleksiyonunu da inceleme fırsatı buldu.

Erenköy’den kültür gezisi

Erenköy Gönüllüleri, Rumeli Kavağı ve Garipçe köyüne gezdi düzenledi. Düzenlenen gezide gönüllüler, Tanrı’nın arka bahçesi, kutsal yüzleşme, Troya’da son gece, güneşe yolculuk, saklı cennetin dervişleri, hafıza tepesi gibi bölümlerdenoluşan Ahmet Güneştekin Sergisi ve geleneksel kıyafet, işleme, tuğralı gümüş porselen ve Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da yaşamış olan uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını yansıtan arkeolojik eserlerin sergilendiği Sadberk Hanım Müzesi’ni gezdi.

Cibali Karakolu sahnelendi

Tiyatro Gönüllüleri, Cibali Karakolu’nu sahneledi. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Tuğla Harmanı’nın yazarı konuk oldu

Kriton Curi Gönüllüleri Lokal Komitesi, Tuğla Harmanı adlı kitabın yazarı Avukat Muazzez Çörtelek’i konuk etti.Muazzez Çörtelek, romanında çocukluk yıllarındaki özleminin gerçekleştiği zamana kadar yaşadığı anıları paylaştı. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşi sonunda Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı Aynur Kurt, Muazzez Çörtelek’e teşekkür ederek günün anısına TEMA Hatıra Ormanı Sertifikası hediye etti.

Çocuklar Masal Müzesi’nde

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2/A ve Göztepe İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle birlikte Masal Müzesi’ni ziyaret etti. Çocuklar, Dedekorkut’dan Keloğlan’a, Pamuk Prenses’ten Sindrella’ya Türk ve Batı kültüründen masalları ve masal karakterlerini tanıma fırsatı buldular.

Fenerbahçe ve Erenköy gönüllülerinden TSM Konseri

Şef Mehmet Özkaya yönetimindeki Fenerbahçe Gönüllüleri TSM Korosu ‘Avni Anıl Şarkıları’ konseri verdi. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde düzenlenen konser ilgiyle izlendi. Erenköy Gönüllüleri TSM Korosu da Şef Tuğçe Pala yönetiminde Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde konser verdi. Konserde Yeşilçam filmlerinden kesitler eşliğinde sevilen eserler seslendirildi.

Kandemir Konduk ile mizah ve tiyatro

Fenerbahçe Gönüllüleri, oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk’un konuk olduğu ‘Mizah ve Tiyatro’ konulu bir söyleşi düzenledi. Söyleşide gülme mutluluk ilişkisi anlatılırken katılımcıların soruları da cevaplandı.

Triod hastalıkları ve tedavisi

Kriton Curi Gönüllüleri Sağlık Komitesi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nuri Haksever’in katılımı ile tiroit hastalıklarında yanlışlar ve doğru tedavi konusunda bir söyleşi düzenledi. Nuri Haksever, tiroidin insan yaşamında çok önemli yeri olduğunu, tüm organlarımızın çalışmasında aktif rol oynadığını, vücudumuzda meydana gelen rahatsızlıkların tiroidin iyi çalışmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Farklı bir öykü kitabı

Kriton Curi Gönüllüleri Sosyal Aktiviteler Komitesi, Yazar Tijen Şanlı Aslan'ı konuk etti. Yazdığı ‘Ti-1 Öyküler’ kitabını anlatan Aslan, kitap yazmaya başladığı güne gelene kadar geçen süreçte yaşadıklarından örnekler vererek bu noktaya nasıl vardığını, kişisel gelişim konusunda kendisine kattıklarını ve eğitimlerini akıcı ve etkileyici bir şekilde anlattı. Etkinlik sonunda Tijen Şanlı Aslan kitabını imzaladı.

Obezite Farkındalık Okulu