Gönüllülerde bu hafta...

Yaşlılık ve Hafıza: Alzheimer

Zühtüpaşa Gönüllüleri, 100. Yıl Altın Lions Kulübü ve İstanbul Gönüllüleri ortaklığıyla “Yaşlılık ve Hafıza: Alzheimer” seminerini gerçekleştirdi. Seminerde çağımızda genç yaşlı pek çok insanın şikayeti olan unutkanlık, unutkanlık gibi görülen ancak dikkatsizlik ve dalgınlık nedeniyle ortaya çıkan yakınmalar, unutkanlığa sebep olan faktörler hakkında bilgi verildi. Görülme riski ve kişi profilleri hakkında aydınlatıcı bilgilerin verildiği seminerde unutkanlığa yol açan nedenlerin araştırılması gerektiğinin altı çizildi.

Katılımcılara ayrıca Demans ve Alzheimer hastalıkları, tanısı, tedavisi, hasta bakımı ve bu iki hastalığın birbirinden farkı hakkında da bilgiler verildi.

Stres ve kaygı bozukluğu

Göztepe Gönüllüleri Eğitim komitesi ‘Stres ve Kaygı Bozukluğu’ konulu seminer düzenledi. Seminerde, Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği uzmanlarından psikiyatrist Osman Önal, stresin tanımı ve türleri ile hastalıklara etkileri üzerine bilgiler verdi. Stresle baş etme ve yönetme biçimlerine dair neler yapılması gerektiğini anlattı. Katılımcıların deneyim ve soruları da cevaplandı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Etkinliği

Feneryolu Gönüllüleri “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” nedeniyle görme engelli avukat Olgun Uyun’u konuk etti. Olgun Uyun, görme engellilerin karşılaştıkları sorunları anlatırken, görme engellilerin okuyup yazmasını kolaylaştıran bir sistem olan Braille alfabesi hakkında bilgi verip, bu yazı ile yazılmış yazı örneğini gönüllülere armağan etti.

Çocuklarla müzikal

Fenerbahçe Gönüllüleri, öğrencileri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında sahnelenen ‘Sihirli Flüt Tamino’nun Rüyası’ müzikaline götürdü. Gönüllüler eğitimin sadece etüd değil sanat da olduğunu, çok yönlü vizyoner çocuklar yetiştirmeye katkı sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Bilinçli tüketici olmak

Feneryolu Gönüllü evinde, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yetkilileri, tüketici hakları konusunda seminer verdi. Dernek yetkilileri, hak ihlalleri, Alo 174 Gıda hattı, her türlü şikayet ve sonucunun takibi konusunda gönüllüleri bilgilendirdi.

Gönüllülerden ‘Kozalar’ oyunu

Tiyatro Gönüllüleri, Özel Maltepe Eğitim Bilimleri okulunda iki seans olarak ‘Kozalar’ oyununu sahneledi. Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı Kozalar oyunu yaşadıkları dünyaya ve sorunlarına karşı duyarsız kalan bir koza gibi kendilerini dışarıya kapatan 3 kadının hikâyesini anlatıyor.

Kriton Curi ‘Sahte Gelin’ oyunu

Kriton Curi Gönüllüleri Gençlik Tiyatrosu Sahnesini Arayan Gençler grubu Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ‘Sahte Gelin’ oyununu sahneledi. Hasan Hüseyin Karabağ'ın kaleme aldığı Ters Evlenme oyununun güncel bir uyarlaması olan Sahte Gelin, usta eğitmen Güney Saraçoğlu yönetiminde orta oyun karakterlerinin sahne üstünde birbirleriyle olan diyaloglarını birbirleriyle olan atışmalarını hiciv ederek anlatıyor.

Romeo ve Jüliet Atölyesi

Suadiye Gönüllüleri metin çözümleme atölyesinde bu hafta 16. Yüzyılda 1. Elizabeth döneminde İngiltere’de yaşamış olan William Shakespeare’in en çok bilinen eserlerinden olan ‘Romeo ve Jüliet’ karakterleri, örgüsü, yapısı ve önemi incelendi. Sadece birbirine kavuşmayan gençlerin trajik hikayesi olarak anlaşılmaması gereken eser, insanı ve hayatı tüm yönleriyle göstermenin yanı sıra özellikle iki aile arasındaki düşmanlığın anlamsızlığını vurguluyor.

Troid Bezi ve fonksiyonları

Göztepe Gönüllüleri Yürütme Kurulu tarafından organize edilen sağlık etkinliğinde, Uz. Dr. Ali Rıza Çimen, endokronoloji ve troid bezinin fonksiyonları, hastalıkların tanı ve tedavileri üzerine bilgiler verdi. Katılımcıların hastalıklar konusunda kendi yaşam deneyimlerini de paylaştığı etkinlikte, sorulara ayrıntılı cevaplar verilerek, konu hakkında aydınlanmaları sağlandı.

Diyet ve sağlıklı yaşam

Moda Gönüllüleri, Diyetisyen Deniz İyigüngör’ün katılımıyla bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, sağlıklı yaşam ve diyet konusunda bilinmesi gerekenler ve nasıl beslenilmesi gerektiği anlatıldı. Gönüllüler bu etkinlikte pratik bilgiler edinme fırsatı buldu.