Gönüllülerde bu hafta...

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin bir haftası

Zühtüpaşa’da çocuklar için diş taraması Zühtüpaşa Gönüllüleri Eğitim ve Sağlık komiteleri ortak çalışmasıyla Melahat Şefizade Ortaokulu öğrencilerinin diş sağlığı kontrolünü gerçekleştirildi. Beşinci sınıfa giden 140 öğrencinin diş muayenesi Dr. Süreyya Gürcan Oktayoğlu tarafından yapıldı.

Ağız ve diş sağlığının korunması

Erenköy gönüllüleri Sağlık komitesi, Ağız Diş Sağlığı Haftası’nda Beyaz Işık Diş Polikliniği’nde bir araya geldi. Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve her türlü bakım ve iyileştirilmesi amacıyla röntgen çekimi ve diş muayenesi yapıldı. Gönüllüler kendilerini büyük bir özveri ve güler yüzle karşılayan personel ve doktorlara teşekkür etti.

Erenköy Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadı

Erenköy Gönüllüleri, İletişim Komitesi’nin organizasyonuyla Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazeteci- yazar Mustafa Mutlu’yu ağırladı. Uzun yıllarını gazetecilikte geçirmiş olan Mutlu, Cumhuriyet dönemi, öncesi ve sonrasında öldürülen gazetecileri anlatarak, geçmişten bugüne kadar altmış beş basın şehidi verildiğini ifade etti. Gazeteciliğin yok olmakta olduğunu, bunun yerine internet paylaşımlarının öne çıktığını söyleyen Mutlu, mesleğinde yaşamış olduğu bazı anılarıyla gazeteciliğin zorluklarını da göz önüne serdi. Mutlu, gerçek habercilik ruhu taşıyan gazetecilerin gününü kutladı. Etkinlik sonunda Erenköy gönüllü evi başkanı Necla Karaman Mustafa Mutlu’ya plaket takdim etti.

Öğrencilerle uzay çalışması

Göztepe Gönüllüleri Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 3A ve 3D sınıfı öğrencileri için uzay çalışması düzenledi. Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi’nin organize ettiği etkinlikte, öğrenciler Stemist Space Mars Programı kapsamında 3 ayrı atölye çalışmasına katıldı. Atölyeler kapsamında uzay programları ve Mars konusunda bilimsel sürece ilk adımlarını atan öğrenciler, Mars’ta topraksız ve güneşsiz tarım atölye çalışmasında ahşap kutular içinde kıvırcık salata tohumu ekimi gerçekleştirirken, Mars yüzeyinde roverler ile görev tamamlama atölyesine katıldı. Kendin yap roket atölyesine de katılan çocuklar, tohum kitlerini ve imal ettikleri roketleri evlerine götürdü.

Fenerbahçe’den sosyal dayanışma

Fenerbahçe Gönüllüleri, Giresun’un Bulanık ilçesindeki 4 ayrı okula bot, mont, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemeleri gönderdi. Fenerbahçe Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Pamuk, “Önceliğimiz çocuklar ve onların ihtiyaçları, gelecek nesillerden her zaman umutluyuz, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Atamızın da dediği gibi bütün ümidimiz gençlikte” dedi.

Gönüllüler Oyuncak Müzesi’ni gezdi Moda gönüllüleri, Şair Yazar Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005 yılında kurulan İstanbul Oyuncak Müzesini gezdi. Burada çocukluk anılarını tazeleyen gönüllüler, 1700’lü yıllardan günümüze pek çok ülkeden oyuncakları görme fırsatı buldular.

Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf

Göztepe gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesi Doç. Dr. Haluk Berkmen’in katılımıyla ‘Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf’ konulu konferans düzenledi. Berkmen, Kuantum ilkeleriyle, tasavvuf öğretisinin kesişme noktalarına açıklık getirdi. Düzen kadar, karmaşanın da yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğu ve farklılıkların kaynağını oluşturduğuna değinen Berkmen, tasavvuf öğretisinin insanı kâmil olma yolundaki merhalelerini de anlattı. Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Enerji Suadiye Gönüllüleri, Doç. Dr. Haluk Berkmen’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Enerji’ konulu seminer düzenledi. Dünyadaki nükleer santralleri 22 yıl boyunca denetlemiş bir uzman olan Berkmen, nükleer enerjinin artılarını ve eksilerini anlattı

2020’de Gökyüzü

Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi, Astrolog Murat Gürgün’ün katılımıyla ‘2020’de Gökyüzü’ konulu seminer düzenledi. 2020 yılının astrolojik değerlendirmesini yapan Gürgün, burçlara göre insanları nelerin beklediği hususunda bilgiler verdi.

Hindistan’da Kaybolmak

Fenerbahçe Gönüllüleri, Prof. Gediz Akdeniz’in katılımıyla ‘Hindistan’da Kaybolmak’ isimli seminer düzenledi. Akdeniz bu sunumun, bilincin hologram donamını kuantum fiziği ile anlamanın ötesinde, kuantum bilinçteki gerçekliğin değişimini kaotik farkındalık simülasyon kuramını da içeren bir metafor model ile Hindistan dünyası içinden keşfetme ve anlatma üzerine bir arayış olduğunu söyledi.

Kim Kimdir?

Kriton Curi gönüllüleri Halkla İlişkiler komitesi Buket Dilek’in konuk olduğu ‘Kim Kimdir?’ isimli söyleşi düzenledi. İnsan tanımıyla ilgili deneysel tasarım terapisi konusunun işlendiği söyleşide insan hayatında yaşanan kesitler canlandırmalarla anlatıldı. Söyleşide katılımcıların soruları cevaplandı.

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