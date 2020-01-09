Gönüllülerde bu hafta

Erenköy Gönüllüleri Tiyatroda

Erenköy Gönüllüleri Kültür ve Sanat Komitesi, tiyatro etkinliği düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterimde olan ‘Faus’ adlı tiyatroya Erenköy’den yoğun katılım oldu. Tiyatro oyuncusu Haydar Zorlu’nun solo performans olarak sahnelediği Goethe’nin ünlü eseri Faust kapalı gişe olarak seyirciyle buluştu. Oyunda bir cadının hazırladığı iksirle Faust gençleşir. Artık genç ve yakışıklı bir adam olan Faust, Gretchen adında bir kızla karşılaşıp ona aşık olur. Bu güzel kızın Faust’un tutkusundan kurtulmasının yolu yoktur artık.

Tiyatro Gönüllülerinden ‘Kozalar’ Oyunu

Tiyatro gönüllüleri, Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği ‘Kozalar’ oyununu sahneledi. Bu ziyaretten oldukça mutlu ayrılan tiyatro gönüllüleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür etkinliklere destek vereceklerini söylediler.

Tiyatro gönüllüleri ayrıca oyunu, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde de seyirciyle buluşturdu.

Çocuklar İçin ‘Mustafam Kemalim’ Oyunu

Feneryolu gönüllüleri, Çocuk ve Eğitim Komitesi öncülüğünde gönüllü evinde eğitim gören öğrenciler için, Müjdat Gezen tiyatrosunun sahnelediği, Tuncer Cücenoğlu’nun Atatürk’ün yaşanmış hikayelerinden derlenmiş olan ‘Mustafam Kemalim’ oyununu izlediler. Oyunun finalini sahnede sanatçılarla birlikte öğrenciler yaptı.

‘Adam Sokak ve Gece’ Oyunu

Kriton Curi Gönüllü evinin Tiyatro Koz oyuncuları ve eğitmenleri Kozyatağı Kültür Merkezinde Güney Saracoğlu'nun yazdığı ve yönettiği ‘Adam Sokak ve Gece’ adlı oyununu sergiledi. Salonu dolduran izleyenlerin büyük beğenisini alan oyunu izleyen Kadıköylüler, tiyatro komitesine, oyunculara, uzman eğitici Güney Saraçoğlu’na, izleyicilere ve emeği geçen herkese alkışları ile teşekkür etti.

Zühtüpaşa’dan Sosyal Yardımlar

Zühtüpaşa Gönüllüleri Sosyal Komite üyeleri, ürettikleri el örgüsü şapka, bere ve polar atkıdan oluşan 4 koliyi Gaziantep Şahinbey’deki Mehmet Uygun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne yolladılar. Daha küçük sınıflar içinse kaban, mont ve kırtasiye ürünleri gönderdiler. Komite üyeleri, yeni yıla girerken Anadolu’daki çocukları mutlu etmeye çalışacaklarını ifade ettiler.

Erenköy’den Sosyal Yardımlar

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Komitesi, toplum içerisinde var olan ekonomik sorunlara bir nebze çözüm sağlamak amacıyla, Batman Kozluk Gürpınar İlkokulu, Bitlis Kokarsu İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere bot ve mont yardımı, Sağlık ve Engelliler Komitesi ise Ataşehir Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu çocuklarına mont ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Öğrencilere Yeni Yıl Kutlaması

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi’nin düzenlediği etkinlikte, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2B sınıfı öğrencileriyle yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Yeni yıla dair dilek ve temennilerin de dile getirildiği etkinlikte, öğrenciler neşeli vakit geçirdi.

Fenerbahçe’de Yeni Yıl Kutlaması

Fenerbahçe gönüllüleri, gönüllü evinde etüt eğitimi alan çocuklar için yılbaşı kutlaması düzenledi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynarken, ikramlar ve aldıkları hediyelerle çok mutlu oldular.

Özel eğitim alan çocuklarla kutlama

Kriton Curi gönüllüleri Engelli ve Lokal komiteleri Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde yılbaşı kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamada gönüllülerin ördüğü atkı bere ve hırkalar ile Lokal komitesinin hediyesi olan oyuncaklar verildi. Palyaço çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenleyerek çocukları eğlendirdi. Engelli komitesi okuldaki öğrenciler için almış olduğu özel malzemeleri kendilerine teslim etti. Okul müdürü İlkay Parlak eğitim çalışmaları hakkında gönüllüleri bilgilendirdi.

Kriton Curi’den Sağlık Semineri

Kriton Curi Gönüllüleri Sağlık Komitesi ‘Rahim ve Meme Kanserleri’ konulu bir söyleşi düzenledi.Söyleşiye katılan Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Kadir Güzin, rahim ve meme kanserlerinin oluş nedenlerini, korunması için yapılması gerekenleri, evrelerini, tedavilerini ve tedavi sonunda yapılması gerekenleri, slayt gösterileri ile anlattı. Söyleşi sonunda Kriton Curi gönüllü evi başkanı Kadir Güzin’e sunum ve desteği nedeniyle teşekkür ederek TEMA Hatıra Ormanı Sertifikası hediye etti.

Dile Senden Ne Dilersen

Zühtüpaşa Gönüllü Evinde, gazeteci ve TV programcısı Melda Tunçer tarafından ‘Dile Senden Ne Dilersen’ semineri düzenlendi. Seminerde niyet Melda Tunçer’in kendisi tarafından tanımlanan Anadolu Feng-Shui yöntemiyle hem kendi kültürümüzdeki hem de uzak doğu öğretilerindeki sembollerle niyetlerimizi somutlaştırmanın önemi anlatıldı. Etkinlik, umut ve güzellik dolu yeni yıl dilekleriyle son buldu.