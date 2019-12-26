Gönüllülerde bu hafta...

Seminer, atölye, gezi, söyleşi, kurs... Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin bir haftası

Eğitim İçin Bir El de Sen Tut

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri “Eğitim İçin Bir El de Sen Tut’ projesiyle Tunceli’nin Pülümür ve Pertek ilçeleriyle dayanışıyor

Gönüllüler ‘Eğitim İçin Bir El de Sen Tut’ projesi gerçekleştirdi. Koşuyolu, Acıbadem ve Rasimpaşa gönüllülerinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen projede Tunceli’nin Pülümür ve Pertek ilçelerindeki okullara 150 adet mont, bot, okul ihtiyaçları ve müzik sınıfına piyanoyla birlikte müzik aletleri hediye edilirken bu ilçelere çocuk kütüphanesi bağışlandı. Koşuyolu gönüllüleri projeyi tanıtmak amacıyla, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Barış Antik ve gönüllülerin katılımıyla bir etkinlik düzenledi.

“ÇOCUKLARA KADIKÖY ANLATILIYOR”

Bu projenin örnek bir çalışma olduğunu belirten Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, çocuklara Kadıköy’ün anlatıldığını bu bağışların nasıl güzel bir etki yarattığını söyleyerek veliler ve Pülümür halkı adına tüm gönüllülere teşekkür etti. Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Barış Antik, gönüllülerin mahalleye ve mahalleliye yaptığı hizmetlerden bahsederek ‘’Sizlere Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’nın selamını iletmek isterim. Ülkemizin kurtuluşu örgütlenmekle ve bu örgütlenme sonunda insana dokunmakla mümkündür. Her şeyden önce bir Kadıköylü olarak topluma faydalı işler yapan gönüllülerimize çok teşekkür ediyor ve buna benzer projelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum’’dedi.

Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran, 1995 yılında kurulan Kadıköy Belediyesi gönüllülerinin yapısını ve bugüne kadar yaptıklarını anlatarak bu projede duyduğu heyecanı belitti. Koşuyolu Gönüllü Evi Başkanı Mine Özkul, projenin başlangıcından sonuna kadar olan süreci anlatarak projeye destek veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bağışçılardan Ziya Sadi, Kadıköy’de böyle bir projenin olmasından etkilendiğini ve eşi Simten Sadi adına Pertek ilçesine kütüphane kazandıracağını belirterek her zaman okumayı özendirecek işlerin içinde olacağını söyledi. Etkinlikte, proje kapsamında öğrencilere de burs verildiği belirtilirken gelecek projeler hakkında da görüş alış verişi yapıldı. Etkinlik sonunda kampanya bağışçılarına plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Halk Eğitimden Gönüllü Merkezine Ziyaret

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Tüzen, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap ve Bostancı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Bingöl Kadıköy Belediyesi Kuşdili Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrenciler, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerine teşekkür ederek öğretmenlerinden ve bu güzel mekanlarda eğitim almaktan çok mutlu olduklarını bu tip hobi kursları ve aktivitelerle sosyal hayat içerisinde bulunduklarını, kursların kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğunu, bu şekilde zamanlarının faydalı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Şube Müdürü Mehmet Tüzen; ’’Amacımız Kadıköylüye her alanda hizmet etmektir, eskiden eğitim yaşama hazırlık, meslek edindirme süreci olarak algılanmaktaydı. Şimdi ise eğitimin işlevi bundan çok daha ötesidir. Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. Kurslar artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir’’ dedi.

Sağlıklı Yaşam Çemberi

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezinde Doktor Devrim Avcı, Uzman Klinik Psikolog Gözde Oktay, Diyetisyen Şule Pekince ve Brt Terapisti Gülcan Kadıoğlu Şahan’ın katılımıyla ‘Sağlıklı Yaşam Çemberi’ isimli seminer düzenledi. Günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıklarından, kronik yorgunluk, depresyon ve anksiyetenin nedenlerinin anlatıldığı seminerde, rahatsızlıkların genetik bağları, çevresel faktörleri ve sonuçları bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirilip, ortak çözüm önerileri sunuldu ve günlük yaşamımızda bu durumları nasıl yönetebileceğimiz anlatıldı.

Bostancı Korosu Konseri

Bostancı Gönüllüleri Dünya Etnik Müzikleri Korosu, Şef Serdar Taştanoğlu yönetiminde Dragos Musıki Derneği ve İzmit Korosu ile birlikte Romanya’nın Köstence şehrinde bir konser verdi. İlgi ile izlenen konser büyük beğeni aldı.

Acıbadem’den Huzurevi Ziyareti

Acıbadem Gönüllüleri, Mavi Haliç ve Yeşilyurt Lions Kulüpleri ile birlikte Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi’ni ziyaret etti. Sevgi Baharı Korosu’nun şarkılarıyla güzel vakit geçiren huzurevi sakinlerine gönüllüler kitap ve dergi hediye ettiler.

Metin Çözümleme Atölyesi

Suadiye Gönüllüevi Metin Çözümleme Atölyesi’nde Küba’lı yaşlı balıkçı Santiago’nun hikayesinin anlatıldığı Ernest Hamingway’ın Yaşlı Adam ve Deniz romanını çözümlendi.

Göztepe’de Yerli Malı Haftası

Göztepe Gönüllü Evinde Çocuk Komitesinin organizasyonuyla Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileriyle yerli malı haftası kutlandı. Etkinlikte, öğrenciler yerli malı üretmenin ve kullanmanın önemi konusunda bilgi sahibi oldular.

Su Altında Fotoğraf

Fenerbahçe Gönüllüleri Fotoğrafçılık Kulübü, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgeni konuk etti. Ateş Evirgen Türkiye ve Dünyanın önemli dalış noktalarında nasıl çekim yapılacağını, hangi fotoğraf makinesi ve ekipmanların kullanılacağını, kendisi tarafından çekilmiş su altı fotoğraflarını izleyicilere sundu.

Fenerbahçe’de Seminer

Fenerbahçe Gönüllü Evinde Pedegog Esra Martorana seminer verdi. Martorana,

İç enerjimizin bitmemesi, dönüşmesi ve dengelenmesi için psikolojik yöntemler ve spiritüel çalışmalar ile holistik iyileşmenin yöntemlerini anlattı.

Kriton Curi’den Konya Gezisi

Kriton Curi Gönüllüleri Konya bölgesine gezi düzenledi. Gönüllüler gezide Şeb-i Aruz törenlerini izlerken Kelebekler Vadisi, Sille ve Akşehir’ide görme fırsatı buldular.