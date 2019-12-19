Gönüllülerde bu hafta...

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinde bu hafta

Engelsiz Yaşam

Kriton Curi Gönüllü evinde Engelli komitesi tarafından Hülya Nida Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Engelsiz Yaşam’ adlı söyleşi düzenlendi. Şahin Günümüzde engellilerin karşılaştığı sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi verdi. Söyleşi sonunda Kriton Curi Gönüllü evi başkanı Aynur Kurt, Hülya Nida Şahin’e günün anısına TEMA Hatıra Ormanı Sertifikası hediye etti.

Skolyoz’da yeni nesil tedavi

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan’ın katılımıyla ‘Skolyoz’da yeni nesil tedavi’ konulu seminer düzenledi. Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyozun Yunanca ‘vurulma’ kelimesinden türediğini belirten Mehmet Aydoğan, daha çok kız çocuklarında görülen bu hastalığın hamilelik döneminde artış gösterdiğini söyledi.

Öğrenciler Kelebek Çiftliğinde

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik bilinci komitesi, Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokulu öğrencileriyle Kelebekler Çiftliğini ziyaret etti. Kelebeklerin yaşantısıyla ilgili görsel sunumu ilgiyle izleyen öğrenciler, kelebek larvalarını görme ve tropikal iklimli ülkelerden getirilen kelebekleri yakında tanıma şansını buldu.

30 Fotoğraf 30 Madde İnsan Hakları

Göztepe Gönüllüleri Kültür Sanat komitesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle ‘30 Fotoğraf 30 Madde İnsan Hakları Bildirisi’ isimli söyleşi düzenledi. Göztepe Gönüllü evinde Uz. Dr. Simay Bodur’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nin maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gönüllülerden eğitim seminerleri

Göztepe Gönüllüleri Eğitim komitesi Faik Reşit Unat Ortaokulunda Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi’nin katılımıyla ‘Beyin ve Öğrenme’ konulu seminer düzenledi. Seminerde öğrenciler, anne karnından itibaren beyinin gelişim sürecini ve bu sürecin kişinin öğrenme düzeyini nasıl belirlediğini öğrendi. Gönüllüler Göztepe İlkokulunda da ‘Çocuklarda Dikkat ve Öğrenme’ semineri düzenledi.

Olumlu düşünme semineri

Fenerbahçe Gönüllü evinde mühendis Gülay Savaş, ‘Olumlu Düşünme’ semineri verdi. Gülay Savaş, “Doğumdan ölüme kadar hayatta yaşadığımız her şey aslında bize bir şeyler öğretir. Başıma kötü şeyler geldi demek yerine bunu neden yaşıyorum? bu durumu olumlu bir şekilde nasıl dönüştürebilirim?” dedi.

Güneş kaynaklı olaylar

Kriton Curi Gönüllüleri Çevre ve Afet komitesi ‘Yıldızımız Güneş ve Güneş Kaynaklı Olaylar’ konulu söyleşi düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim görevlisi Rıza Pektaş tarafından verilen seminerde izleyicilerin soruları da cevaplandı.

Caddebostan’da deprem semineri

Caddebostan Gönüllüleri, Caddebostan Kültür Merkezinde Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’u konuk etti. İstanbul'da meydana gelmesi beklenen depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara depreminin tarihsel çizgisini anlatıp oluşacak depremin boyutları konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi ve konukların sorularını cevapladı.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllük

Erenköy Gönüllüleri Eğitim ve Gençlik komitesi, ‘Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllük’ konulu seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Şenol, gönüllülük adına da gerek yurt dışı ve gerekse yurt içinde verdiği hizmetlerinin deneyimleriyle ne anlama geldiğini, gönüllüyü nelerin beklediğini ve gelişmiş toplumlardaki gönüllüklerin nasıl işlediğini yalın bir dille anlattı.

Mevlana ve Mevlevi Kültürü

Sahrayıcedid Gönüllüleri, Mevlâna haftası nedeniyle Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Abdülhamit Çakmut’u konuk etti. Gönüllülere Mevlana’nın hayatı ve Mevlevilik hakkında bilgiler veren Çakmut, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” felsefesini kendine ilke edinen Türk kültürünü, bütün sanat dalları ile birlikte tanıtmak hedefiyle 1999 yılında Acıbademde kurulan dernek faaliyetlerini de anlattı. Çakmut’un verdiği bilgilerin ardından, konuklara kısa bir semah gösterisi sunuldu.

Zühtüpaşa’dan Konya gezisi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Kültür komitesi Mevlana haftası dolayısıyla Konya’ya gezi düzenledi. Düzenlenen gezide, Mevlana Türbesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Tepesi ve Camisi, Şems Tebrizi Türbesi, Konya Etnografya Müzesi, Sille ve Çatalhöyük Antik Kentleri, Meram Bağları ve Kelebekler Vadisi’ni gezen gönüllüler Şeb-i Arus törenlerini de yerinde izleme fırsatı buldu.