Gönüllülerde bu hafta...

Gönüllülerden Öğretmenler Günü Kutlaması

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı

ERENKÖY

Erenköy Gönüllüleri İletişim Komitesi Öğretmenler Günü’nü kutladı. Erenköy Gönüllü Evi’nde yapılan etkinliğe Prof. Dr. Fatma Esin’in yanı sıra emekli öğretmenler katıldı. Öğretmen konulu şiirlerin okunduğu etkinlikte Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Program sonunda misafirlere İletişim Komitesi üyesi olan Hatice Dökmen ve Dilek İşcen Akış’ın kitapları hediye edildi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gönüllüleri her yıl olduğu gibi yoğun katılım ve coşku ile Öğretmenler Günü’nü kutladı. Nişantaşı Işık Lisesi öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin görüşler paylaşıldı.

FENERYOLU

Feneryolu Gönüllüleri, Kültür Sanat Komitesi öncülüğünde geniş bir katılımla Öğretmenler Gününü kutladı. Etkinliğe katılan öğretmenler, günün anlam ve önemini anlatarak şiirler okudu, anılarını paylaştı. Feneryolu Gönüllüleri TSM korosu sevilen şarkıları ve marşları seslendirirken gönüllü evinde ders veren öğretmenlerin de günü kutlandı.

MODA

24 Kasım Öğretmenler Gününün kutlandığı yerlerden biri de Moda Gönüllü Evi oldu. Moda Gönüllüleri, gönüllü evinde eğitim veren kurs öğretmenleri ve mahalledeki öğretmenlerin katılımıyla müzik eşliğinde Öğretmenler Günü kutlaması yaptı. Gönüllüler, öğretmenlere verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

SAHRAYICEDİD

Sahrayıcedid Gönüllüleri, Öğretmenler Günü dolayısıyla etkilik düzenledi. Gönüllülerin ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte şiirler okundu öğretmenlik ile ilgili anılar paylaşıldı.

Erenköy’den Doğa Gezisi

Erenköy Gönüllüleri, Ormanya, Sapanca Gölü ve Maşukiye’ye gezi düzenledi. Gönüllüler gezide dört bin dönümlük alanıyla dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan Ormanya’da, farklı coğrafyalara ait hayvanları görme fırsatı buldu.

Çocuk Davranışlarını Yorumlama

Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim komitesi ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi “Çocuklarınız Davranışlarıyla Size Ne Anlatmak İstiyor” isimli seminer düzenledi. Seminerde konuşan Uzman Klinik Psikolog Sibel Pilosof, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını yorumlama ve onlara doğru yaklaşma yolları hususunda bilgiler verdi.

Göztepe’den Çevre Etkinliği

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesinin düzenlediği etkinlikte, Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, TEMA Göztepe Sorumlusu Tamer Aner’in eşliğinde, meşe palamudu toplama ve tüplere ekimini gerçekleştirdi. Validebağ Korusunda yapılan etkinlikte, meşe ağacını tanıyan öğrenciler, doğayı algılama oyunları da oynadılar.

Kriton Curi’den Gölyaka Gezisi



Kriton Curi Gönüllüleri doğa gezisi düzenledi. Gönüllüler gezide Samandere, Güzeldere şelaleleri, Efteni Gölü’nü gezdi. Gölyaka mevkiinde bulunan ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme sahası olarak tescillenen Efteni Gölü’ndeki 175 kuş türünün 123’ü Dünya Doğayı Koruma Birliğinin korumasında bulunuyor.

Diyabet Cerrahisi

Kriton Curi Gönüllü Evi’nde Prof. Dr. Mustafa Taşkın tarafından ‘Diyabet Cerrahisi’ konulu bir seminer verildi. Mustafa Taşkın, diyabet hastalığı evreleri, tedavisi, alınacak önlemler ve beslenme konularında bilgi verirken katılımcıların sorularını da cevapladı. Etkinlik sonunda Kriton Curi Gönüllü Evi başkanı Aynur Kurt Mustafa Taşkın’a Hatıra Ormanı sertifikası hediye etti.

Muhtarlık Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Moda Gönüllü Evi’nde, Caferağa mahalle muhtarı Zeynep Ayman’ın katılımıyla mahallenin sorunlarının konuşulduğu, muhtarlık faaliyetleri hakkında bilgilerin iletildiği aylık muhtar bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Deprem Bilinçlendirme Semineri

Suadiye Gönüllüleri, Caddebostan Kültür Merkezinde ‘Deprem Bilinçlendirme’ semineri gerçekleştirdi. AKUT Arama Kurtarma Derneği’nden Ertuğ Karaduman’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, deprem öncesi yapılacak hazırlıklar, deprem anında neler yapılmalı, deprem sonrası davranış şekilleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Astroloji ve Yaşamımızdaki Yeri

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde, Astrolog Yazar Hülya Nida Şahin tarafından ‘Astroloji ve Yaşamımızdaki Yeri’ konulu seminer verildi. Seminerde astrolojinin kişilerin şimdiki, geçmiş ve gelecek yaşantılarına nasıl etki ettikleri, astrolojinin yanı sıra benlik, ego, kendini tanıma, yaşam döngüsünün farkına varma gibi konulara değinen Hülya Nida Şahin, astroloji yardımıyla ilişki, aile, kariyer, para, sağlık gibi konularda karşımıza çıkan engelleri aşabilme yolları üzerine aydınlatıcı bir seminer verdi.