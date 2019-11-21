Gönüllülerde bu hafta...

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin bir haftası

Dünya Diyabet Günü Etkinliği

Feneryolu Gönüllüleri Sosyal Sorumluluk Komitesi ‘Dünya Diyabet Günü’ nedeniyle Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniğinden Dr. Deniz Öktem’i konuk etti. Deniz Öktem yaptığı konuşmada, hipoglisemi, kan şekeri, gıda intoleransı, diyabet nasıl fark edilir, diyabet için nasıl beslenmeliyiz gibi konularda bilgi verdi.

Diyabetin Tanı ve Tedavisi

Moda Gönüllü Evi’nde Dünya Diyabet Günü nedeniyle İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Ali Rıza Çimen’in katılımıyla söyleşi düzenlendi. Ali Çimen, diyabetin görülme sıklığının giderek arttığını, nüfusun beşte birinde diyabet olduğunu, bu şekilde devam ederse, yirmi yıl sonra üçte birinin diyabetli olacağını belirterek diyabetin tanısı, tedavisi ve kontrol altına alınması konularında bilgiler verdi.

Gönüllüler Afet Parkını Ziyaret Etti

Fenerbahçe Gönüllü Evi Afet Ve Acil Durum Bilinci Komitesi, doğal afetler konusunda halkı bilinçlendirmek, afet esnasında yapılması gerekenleri ve afet sonrasında alınabilecek önlemleri uygulamalı bir şekilde anlatabilmek amacıyla oluşturulan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nı ziyaret etti. Burada uygulamalı eğitimlere katılan gönüllüler bu hizmeti veren Kadıköy Belediyesi!ne teşekkür etti.

Karanlıkta Yürüyen Yabancı

Yazar Eddi Anter, son romanı ‘Karanlıkta Yürüyen Yabancı’ ile Fenerbahçe Gönüllü Evi’ne konuk oldu. Anter, “Bencil olmak ile ‘benci’ olmak arasında çok fark var. ‘Önce ben’ demekte bir sorun yok. ‘Sadece ben’ dediğinizde sorun başlıyor. Biz başkalarını düşünerek bazen öyle bir yere geliyoruz ki kendimizi unutuyoruz.” dedi.

Atatürk, Aydınlanma ve Kadın

Kriton Curi Gönüllüleri, Eğitimci Yazar Neşe Doster’in konuk olarak katıldığı ‘Atatürk, Aydınlanma ve Kadın’ isimli bir söyleşi düzenledi. Neşe Doster, Atatürk’ün kadınların toplumdaki yerine verdiği önemi ve bu konuda yaşanmış hatıralarıanlattı.

Kriton Curi’den ‘Katil Kim?’ Oyunu

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, Kozyatağı Kültür Merkezinde sahnelenen Güney Saraçoğlu’nun yazıp, yönettiği ‘Katil Kim?’ adlı oyunu izledi. Kriton Curi Tiyatro Komitesi oyuncularının sergilediği oyun büyük beğeni topladı.

‘Nihilizm’ Ahlakın Kefareti

Suadiye Gönüllüleri Felsefe ve Ekonomi Atölyesi, Doç. Dr. Yavuz Adugit’in konuk olarak katıldığı ‘Nihilizm Ahlakın Kefareti’ adlı bir sunum yaptı. Çağımızın Nihilistleştiği kabulünden hareket eden Adugit, Nihilizmin bir tür ahlaksızlık olmadığını, tam aksine ahlakın bir sonucu olduğunu söyledi.

Zühtüpaşa’dan Kültür Gezisi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Bienal kapsamında düzenlenen Pera Tophane, Büyükada ve Hacopulo Köşkü’ndeki sergileri ziyaret ettiler. Gönüllüler, Hacopulo’daki Monster Chetwynd tarafından tasarlanan ve her biri insansı biçime bürünmüş yarasa, yılan, timsah ve hibrit yaratık heykellerden oluşan sanat eserlerini de görme fırsatı buldular.

Toprağına Sahip Çık

Zühtüpaşa Gönüllüleri Çevre ve Eğitim komiteleri Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Kadıköy Melahat Şefizade Ortaokulu öğrencileri için ‘Toprak ve İklim’ konulu konferans düzenledi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte TEMA Vakfı Sorumlusu ve Eğitmeni Tamer Aner, TEMA Vakfını tanıtarak, toprak ve iklim değişikliği konusunda öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Elektronik Atıkların Değerlendirilmesi

Göztepe Gönüllüleri Çevre Kentlilik Bilinci Komitesi ve Eğitim Komitesi, Faik Reşit Unat Ortaokulu öğrencileri ile ‘Elektronik Atık İnceleme ve Sökme’ konulu atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Bir sosyal girişim olan Pulsec öncülüğünde, elektronik cihazları açarak inceleyen öğrenciler, çıkan parçaları sınıflandırdılar elektronik atıkların bileşenleri ve geri dönüşümü hakkında bilinçlenirken el becerilerini de geliştirdiler.

Hanımeli Sanat Atölyesi

Göztepe Gönüllüleri bünyesinde yeni kurulan Hanımeli Komitesi, kadınların yaratıcılığı ve üretkenliği üzerine atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Her perşembe öğleden önce geleneksel Kayseri ve Sinop mantısı üreten komite üyeleri, öğleden sonraları ise, Sanat Atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Atölye çalışmalarında, kanaviçe, keçe, boyama teknikleri, el işleri ve farklı tekniklerde üretim faaliyetleri yapıyor. Üretilen ürünler, düzenlenecek kermeslerle, Göztepe Gönüllülerinin sosyal sorumluluk projelerinde yardımlara dönüşüyor.

Koah Hastalığı’ndan Korunma Yolları

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesi, Dünya Koah Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Koah Eğitim Koordinatörlüğü’nden Hemşire Birgül Durmuş’u konuk etti. Akciğerlerin işlevi, sigaranın zararları, iç ortam hava kirliliği, dış ortam hava kirliliği, mesleki tozlar ve zararlı kimyasallar gibi akciğerleri etkileyen birçok konuda bilgiler veren Birgül Durmuş, koah hastalığı öncesi korunma ve koah sonrası tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler verdi. Sigarayı bırakma konusunda Sağlık Bakanlığı birimlerine nasıl ulaşılabileceği konusunda da rehber olan Durmuş,seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gönüllülerden Karabekir’e Ziyaret

Erenköy Gönüllüleri İletişim komitesi, Karabekir Müzesi’nde Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’i ziyaret etti. Gönüllüler ziyarette, eski fotoğraflar ve eşyalar hakkında bilgi alırken Timsal Karabekir, Kazım Karabekir’in yazdığı, ‘İki Damla Gözyaşı’ ve ‘Milli Yemin’ adlı şiirleri okudu.