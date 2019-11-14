Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinden haberler

Gönüllülerden Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Kadıköy Belediyesi Feneryolu ve Moda Gönüllü Evleri Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi

FENERYOLU

Feneryolu Gönüllüleri, Kültür Sanat komitesi öncülüğünde Ankara gezisi düzenledi. Öncelikle Anıtkabir’de 10 Kasım resmi törenine katılan gönüllüler, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker rehberliğinde Pembe Köşkü gezdi. Gönüllüler daha sonra Etnoğrafya Müzesi, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezerek geziyi sonlandırdı.

MODA

10 Kasım’da Anıkabir’e düzenlenen ziyaretlerden biri de Moda Gönüllü Evi tarafından düzenlenen ziyaret oldu. 10 Kasım resmi törenine katılan gönüllüler Anıtkabir’e çelenk bıraktı. Moda Gönüllü evi başkanı Oya Özdiken’in gönüllüler adına Anıtkabir özel defterine duygu ve düşüncelerini yazmasının ardından Etnoğrafya Müzesini gezerek ziyareti tamamladı.

Göztepeliler Atatürk’ü Andı

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında bir program hazırladı. Atatürk’ün biyografisi, devlet adamlığı ve insani yönü üzerine görsellerden oluşan slayt gösteri eşliğinde, komite üyesi Hüseyin Çeliker’in sunumuyla bir söyleşi gerçekleşti. Katılımcıların da Atatürk’e dair görüş ve düşüncelerini ifade ettiği etkinlikte Atatürk’ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Türk Edebiyatında Mustafa Kemal Atatürk

Erenköy Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi, Avukat Celal Ülgen’in katılımıyla 'Türk Edebiyatında Mustafa Kemal Atatürk' konulu seminer düzenledi. Türk edebiyatında Atatürk ile ilgili yazılmış şiir, deneme, biyografi ve romanlar hakkında kişisel düşüncelerini aktaran Celal Ülgen, şiirin çokluğundan, romanın azlığından söz etti. Cahit Külebi, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi yazarların şiirlerinden örnekler sunan Ülgen, Nazım Hikmet'in Atatürk'e yazdığı mektubu okurken duygulu anlar yaşadı. İzleyicinin yoğun olduğu salonda Atatürk'ün edebiyata ve kitaplara olan düşkünlüğü konusunda da örnekler verdi. Etkinlik, Celal Ülgen’in Atatürk için kendisinin kaleme aldığı, 'Açar Yeniden Bağımsızlık Gülleri' adlı şiirini okumasıyla son buldu.

Rasimpaşa’da iki söyleşi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde ‘İçimizdeki Güç Sevgi’ ve ‘Aile Dizilimi’ söyleşileri gerçekleşti. Uzman Gülden Zengin’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Aile Dizilimi’ söyleşisinde sevgi dili ve meditasyonu kullanarak ne kadar güçlü olduğumuzu, öfkemizi, kinimizi ve kibrimizi yendiğimizde hastalıklara tamamen veda edebileceğimiz anlatıldı. Nermin Uzun tarafından ‘Aile Dizilimi’ söyleşisinde ise aile hakkında konuşuldu. Kolektif aile bilinci hakkında bilgi veren Uzun, geçmiş ve geleceğin ayrılamayacağını, negatif duygular üzerinde farkındalık geliştirmemiz gerektiğini belirtti.

Tohum Fotoğrafları Sergisi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi fotoğraf sergisi gezisi düzenledi. Gönüllüler Faik Reşit Unat Ortaokulu öğrencileri ile birlikte, OGLİV platformunun organize ettiği, Fotoğraf sanatçısı Lalehan Uysal’ın ‘Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze’ isimli tohum fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler. Çengelköy Sarı köşkteki sergide, öğrenciler tohum çeşitliliği ve tohumun ne kadar değerli olduğu konusunda bilinçlendiler.

Diyabet ve Diyabetten Korunma Yolları

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Dünya Diyabet Günü nedeniyle İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güven Koç’un katılımıyla ‘Diyabet ve Diyabetten Korunma Yolları’ isimli seminer düzenledi. Seminerde konuşan Güven Koç; ’’Diyabet, özellikle ülkemiz için gittikçe artan bir hızla önemli tehlike haline gelmektedir. Bu açıdan toplumdaki diyabet farkındalığını arttırmak ve kimlerin risk altında olduğunun bilinmesine yardımcı olmak adına diyabet hasta eğitimleri oldukça büyük önem taşır” dedi.

Sergi Ziyareti

Moda Gönüllüleri, Türkiye’den ve dünyadan 60 kadar sanatçının 100’den fazla eserini sanatseverlerle buluşturan Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki ‘İçimdeki Çocuk’ sergisini ziyaret etti.