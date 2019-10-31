Gönüllülerde bu hafta

GÖNÜLLÜ EVLERİNDE CUMHURİYET COŞKUSU

Cumhuriyetimizin 96. Yılı Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı

Fenerbahçe

Fenerbahçe Türk Sanat Müziği Korosu, Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir konser verdi. Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konserde gönüllüler ve mahallelilerden oluşan kalabalık bir grup şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Bostancı

Bostancı Gönüllüleri Eğitim komitesinin öncülüğünde Cumhuriyetin 96.yılını kutlamak üzere Bostancı İstasyonu Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu kutlamaya gönüllüler ve mahalleli katıldı. Atatürk büstü önünde yapılan kutlamanın ardından gönüllü evinde şiirler marşlar söylendi.

Feneryolu

Feneryolu Gönüllü Evi’nde eğitim gören öğrenciler, gönüllü evini balon ve bayraklarla süsledi. Cumhuriyet ile ilgili görüşlerini paylaşan öğrenciler Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Göztepe

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi, Doç. Dr. Korkmaz Uluçay tarafından verilen ‘Cumhuriyet ve Eğitim’ konulu konferans düzenledi. Katılımcıların da ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ üzerine şiirlerle katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet değerleri ve çağdaş eğitimin önemi vurgulandı.

Moda

Bağdat Caddesi’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenine katılan gönüllüler, törenin ardından Moda’da yer alan Atatürk Büstü’nü ziyaret etti.

Gönüllüler, Moda Gönüllü Evi’nde düşünce paylaşımı ve marşlarla Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Öğrenciler Atatürk Portresini Süsledi

Göztepe Gönüllüleri Çocuk komitesi, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileriyle ‘Atatürk Portre Süsleme’ çalışması yaptı. Cumhuriyetin anlam ve önemi üzerine bilgilerin paylaşıldığı bir etkinlikte öğrencilerin hayal dünyaları ile süslediği Atatürk portreleri, Göztepe Gönüllü Evi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde sergilendi.

GÖNÜLLÜLERDEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Feneryolu Gönüllüleri Sosyal Sorumluluk komitesi, Beşiktaş’ta 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıda şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın ailesini ziyaret etti. Gönüllüler amaçlarının ailenin acısını hafifletmek yalnız olmadıklarını belirtmek olduğunu söyledi.

MEHMET AKİF ERSOY ANMASI

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi, Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi, şiirleri ve Türk edebiyatındaki önemi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Göztepe Gönüllü evinde düzenlenen etkinlikte, Şair Ahmet Polat ve Hüseyin Çeliker’in sunumu ve konuk yazar Mustafa Yılmaz’ın da katkılarıyla, Ersoy’a ait şiirler ve üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Milli mücadele döneminin ülkemiz üzerindeki etkilerinin de irdelendiği etkinlikte, şair ve şiirleri üzerine yansımaları vurgulandı.

FENERYOLU GÖNÜLLÜLERİ KÜLTÜR GEZİSİNDE

Feneryolu Gönüllüleri Kültür Sanat komitesi öncülüğünde semt sakinlerinin katılımıyla kültür gezisi düzenledi. Geziye katılanlar Bizans döneminde yapılmış Meryem Ana, Hz. İsa’nın yaşam hikayesini anlatan eşsiz mozaik ve freskleriyle bezenmiş Kariye Müzesi, 1831 den kalma halen faaliyette olan Tekfursaray Hançerli Panayıa Rum Kilisesini, Tekfur Sarayını, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camiini, Süleymaniye Camii ve Süleymaniye Yazma Eser kütüphanesini gezip görme fırsatı buldu.

OSMANAĞA MUHTARINDAN ZİYARET

Osmanağa Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Osmanağa Gönüllü evi ilk başkanı Serap Tuncer, Osmanağa Gönüllü Evi Başkanı İlhami Özdemir ve gönüllüler, Gönüllü Merkezini ziyaret etti. Gönüllü Merkezi sorumlusu Engin Baran ile görüşen ekip Osmanağa Mahallesi için neler ve nasıl yapılabileceği konularında görüş alışverişinde bulundu.