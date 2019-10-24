Gönüllülerde bu hafta...

Koşuyolu’ndan Anıtkabir ziyareti

Koşuyolu Gönüllüleri, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşen Arıç ve Albay Fatih Özkurt önderliğinde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Arıç ve Özkurt ziyarette gönüllülere önemli bilgiler verdi.

Rasimpaşa’da “otojen” eğitimi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, otonom sinir sistemi üzerinden bedeni kontrollü olarak gevşetme, kişinin ruhunu, psikolojisini rahatlatma metodu olan Otojenik ile ilgili eğitim verildi. Bioenerji Uzmanı Cihangir Akıncı tarafından verilen eğitim uygulamalı olarak da gösterildi.

Rasimpaşa’da diyabet semineri

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji uzmanı Ali Rıza Çimen diyabet semineri verdi. Obezitenin, vücut kitle endeksinin belirlenip ona göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çimen, ülkemizde erişkin nüfusun yüzde 35’inin obez, yüzde 35’inin fazla kilolu durumda olup bu durumun metabolik kardiyovasküler, ortopedik ve psikiyatrik sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Ev kazalarından korunma

Rasimpaşa Gönüllü Evinde ‘Ev Kazalarından Korunma’ semineri düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nden Hemşire Ayten Kuzucu’nun verdiği seminerde kazaların bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmal gibi önlenebilir insan hataları sebebiyle olduğu, daha çok çocuklar ve ileri yaştaki bireylerin zarar gördüğü anlatıldı.

Kriton Curi’den yardım kampanyaları

Kriton Curi Gönüllü Evi Sosyal Aktiviteler Komitesi, bir hastaya elektrikli hasta yatağı hediye etti. Çok mutlu olduğunu belirten hasta, sosyal aktiviteler komitesi ve emeği geçen tüm Kriton Curi gönüllülerine teşekkür etti. Engelli Komitesi ise Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine giyecek ve kırtasiye yardımı yaptı.

Erenköy kermes düzenledi

Erenköy Gönüllüleri 2019-2020 dönem faaliyetlerine düzenlediği kermesle başlamış oldu. Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Necla Yılmaz Karaman, birlik beraberlik ve kardeşçe birarada olma dileğinde bulunarak yeni dönemde tüm gönüllülere başarılar diledi. El emeği ürünlerin sergilendiği kermese yoğun bir ilgi vardı.

Erenköy’den tiyatro oyunu

Erenköy Gönüllüleri Kültür ve Sanat Komitesi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanını konu edinen, Kurtuluş Savaşı’nı yalın bir dille anlatan tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturdu. İlhan Tonger’in özgün müzikleri, Ali Ulusoy’un trombonu, Hande Ulusoy’un replikleri ve tiyatro sanatçısı Haydar Zorlu’nun oyunu izleyiciler tarafından alkışlandı.

Carlos Castaneda ve Şamanizm

Fenerbahçe Gönüllü Evinde Haluk Berkmen, Carlos Castaneda semineri verdi. Don Juan’ın peşinde yaşamının otuz yılını eski çağlarda Meksika’da yaşamış olan şamanların dünyasını incelemeye alan, onları inceleyen ve yaşadığı deneyimleri 12 kitap halinde yayınlayan Haluk Berkmen, bu etkinlikte, Castaneda’nın şaman deneyimleri ve öğretisini paylaştı.

Öğrenciler fabrikada

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Öğretmen Harun Reşit İlköğretim Okulu 4/A sınıfı öğrencileriyle Kartal Halk Ekmek Fabrikasına gezi düzenledi. Öğrenciler ekmeğin el değmeden sofraya ulaşım süreci, ekmek türleri ve içeriği hakkında bilgi edindi.

‘İçimdeki Çocuk’ Sergisi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Şehzade Abdülmecid Efendi Köşkünde düzenlenen ‘İçimdeki Çocuk’ sergisini ve Bağlarbaşı Korusunu gezdi. Gönüllüler, Hanım Sultanlar müzesi ve sanat galerisindeki karma sergiyi de gezme fırsatı buldu.

Refleksoloji nedir, faydaları nelerdir?

Merdivenköy Gönüllü Evinde, çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu olan refleksoloji hakkında bir sunum yapıldı. Eğitmen Sevgi Öntürk tarafından yapılan sunumda, refleksoloji uygulamalı olarak da anlatıldı.