Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler sezonu açtı

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Gönüllü Evleri yeni dönem çalışmalarına başladı

Bostancı Gönüllü Evi sezon açılışı yaptı. 2019-2020 sezon açılışı, mahalle gönüllüleri ve diğer gönüllü evleri başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Göztepe gönüllüleri de ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak 2019-2020 dönemini açmış oldu. Yeni yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra gönüllülerin de katıldığı toplantı, dönem etkinlik planlamaları üzerine kararların alınması, gönüllülük üzerine sohbetler, dilek ve temennilerle son buldu.

Göztepe Gönüllüleri ayrıca, Çocuk Komitesinin düzenlediği kahvaltıda buluştu. Yeni dönemde bir araya gelmenin mutluluğunun yaşandığı buluşmada, yeni dönemde yapılacak çalışmalar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kriton Curi koroları çalışmalara başladı

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ile Vokal-İst Pop Korosu, koro şeflerinin yönetiminde 2019-2020 sezonu çalışmalarına Kriton Curi Gönüllü Evi’nde başladı. Mahalle halkı çalışmalara yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe’de afet bilinci eğitimi verildi

Fenerbahçe Gönüllü Evinde, Çevre ve Acil Durum Bilinci Komitesi Başkanı Ahmet Tanju, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı ‘Afet Bilinci Eğitimi’ verdi. Toplumsal afet, yangın bilinci ve toplanma alanları konularında bilgilendirme yapılan çalışmada ‘Fenerbahçe Mahallesi Afet Yerleşim Plan’ haritaları dağıtıldı. Hafta sonu da verilecek olan eğitimde Kadıköy Belediyesi Afet Eğitimi ve Bilinçlendirme Parkı’nda eğitimlere katılacak olanların kayıtları yapıldı.