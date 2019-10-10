Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler mahallenin sorunlarını konuştu

Feneryolu Gönüllüleri, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde Feneryolu gönüllüsü yazar Dilek Şenol Orhon’un imza gününe katıldı. Gönüllüler daha sonra Feneryolu Mahalle Muhtarı İbrahim Aktaş’ı ziyaret ederek mahallenin sorunlarını konuştu.

Gönüllülerden ‘Başlangıçlar ve Doğum’ Semineri

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde İletişim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşegül Ekti ‘Başlangıçlar ve Doğum’ konulu seminer verdi. Doğum hikâyelerinin etkilerini detaylıca anlatan Ekti, her doğum hikâyesinin yetişkinlik dönemleri ile ilgili ipuçları verdiğini, doğum ile bebeklik döneminin tüm hayatımızdaki seçimlerde nelere sebep olduğunu ve bunları fark ederek yönetirsek hayatımızı değiştirecek etkilerinin olabileceğini anlattı.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’NÜ KUTLADILAR

Erenköy Gönüllüleri, Eğitim ve Gençlik Komitesi de ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutladı. Zihnipaşa İlkokulu’nda, yazar Saliha Nilüfer’in ‘Ekosemelek Kuklaları İş başında’ adlı çocuk kitabının kahramanları olan kuklaların maceralarıyla çocuklara çevre bilinci edindirmeye yönelik yapılan etkinlikte, çevre kirliliği ile mücadele, çöp sorunu, erozyon ve toprağın önemi anlatıldı. Etkinliğin sonunda, yazar tarafından imzalanan “Ekosemelek Kuklaları İş başında” adlı kitap Erenköy Gönüllüleri tarafından öğrencilere hediye edildi.