Gönüllülerde bu hafta

Rönesans ve Felsefe

Berlin-İstanbul Felsefe Köprüsü toplantıları kapsamında, Dr.Ufuk Yaltıraklı tarafından “Rönesans ve Felsefe” başlıklı bir sunum yapıldı. Moderatörlüğünü Nesibe Müsevitoğlu’nun yaptığı etkinlik, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve Caddebostan Sahil Lions Kulübünün ev sahipliğinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ortaçağ’dan Rönesans’a geçiş döneminde ‘birey’ konusunun konuşmanın merkezinde olduğunu söyleyen Dr. Ufuk Yaltıraklı, genellikle ‘karanlık çağ’ olarak bilinen bu dönemin pek de karanlık olmadığını, bu dönemde Rönesans’a giden yolun nasıl hazırlandığını, önemli felsefeci ve din adamlarından örneklerle dile getirdi. Dr. Yaltıraklı’nın özelikle Boethius, Roscelinus, Abaelarus ve Ockhamlı William’ın akıl ve inanç ilişkisi hakkındaki düşünceleri ilgiyle dinlendi. Ortaçağ Platoncu ve Aristotelesçi geleneğinin hangi düşünce aşamalarından geçerek Rönesans felsefesini hazırladığını örneklerle anlatan Dr. Yaltıraklı Rönesans’ın önemli düşünürü Roterdamlı Erasmus’un ‘Deliliğe Övgü’ eserindeki Bayan Stultitia’nın diliyle çağın çelişkilerini ve bireyin oluşum sürecini dile getirdi. Sorularla devam eden toplantı büyük ilgiyle izlendi.

İstanbul Avrupa Korosu konser verdi

İstanbul Avrupa Korosu, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ev sahipliğinde, Caddebostan Kültür Merkezinde konser verdi. Konserin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, izleyicilere koro ve konser içeriği hakkında bilgi verdi ve koro şefi Paolo Villa’ya teşekkür etti. Konser sonunda görüşlerini belirten Şef Palolo Villa; “Farklı mesleklerden ve uyruklardan oluşan, tamamen amatör bir topluluk olan İstanbul Avrupa Korosu, her yıl kendi imkanlarıyla, sponsor desteği olmaksızın, çeşitli ekonomik ve mekânsal sorunlarla boğuşarak çeşitli konserler veriyor. Sırf müzik yapmak için bir araya gelen bu gönüllüler korosu, bütün zorluklara rağmen, 50 küsur yıldır bu geleneği sürdürüyor. Çok sesli koro müziğini kitlelere sevdirmek ve Türkiye’de icra edilmemiş eserleri ilk defa seslendirerek tanıtmak gibi zor bir misyonu gerçekleştirme gayretinde olan koro, 2013 yılında Andante Dergisi’nin düzenlediği 4. Donizetti Klasik Müzik Ödüllerinden ‘Yılın Korosu’ ve ‘Yılın Klasik Müzik Topluluğu’ ödüllerine layık görüldü. Benim için de, 2018 güz döneminden bu yana böyle bir koroyu yönetiyor olmak, büyük bir mutluluk. CKM salonunu kullanma fırsatını bize sunan Kadıköy Belediyesine ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

Cumhuriyet Korosu 10. Yılını Kutladı

Kadıköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, TRT Sanatçılarından Serap Kuzey yönetimindeki Türk Sanat Müziği Cumhuriyet Korosu, 10. Kuruluş yıldönümünü, Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdikleri konserle kutladı. Konserde, geceye katılan Türk Sanat Müziğinin tanınmış sanatçıları, Çiğdem Kırameroğlu Yarkın, Derya Derin, Esra İçöz, Mehmet Özkaya ve Nusret Yılmaz söyledikleri şarkılar ile koronun 10. Kuruluş yıldönümüne destek verdiler. Serap Kuzey, koroları destekleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve geçmiş dönem belediye başkanlarına teşekkür ederken, kuruluşlarına ve sonrasındaki çalışmalarına destek veren Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu ve geceye katılan sanatçılara 10. yıl anısına birer teşekkür plaketi verdi. Konserde, Mithat Özyılmazer, Turhan Taşan, Bilge Özgen, Füsun Batum, Işıl Ay, Atilla Yelken, Esra Bozkurt İrikaya, Cihat Hırçın, Sertaç Tezeren gibi çok sayıda sanatçı Şef Serap Kuzey’i yalnız bırakmadı. Gece tüm sanatçıların birlikte söyledikleri İzmir marşı ile sona erdi. Ses sanatçısı olan ve emekli olduktan sonra birikimini Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi bünyesinde kurduğu Cumhuriyet Türk Sanat Müziği Korosu ile müzikseverlerle paylaşan Serap Kuzey geçtiğimiz yıl belediye bünyesinde, Pop Müzik alanında ikinci korosunu da hayata geçirdi.

Erenköy’ün THM Konseri

Erenköy Gönüllülerinin düzenlediği, Şef Birsen Geçikli yönetimindeki Türk Halk Müziği konseri, Kozyatağı Kültür Merkezi, Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan sahnesinde yapıldı. Konser sunumunu Gülsüm Nur Ateşer’in yaptığı konsere yoğun bir katılım vardı. Açılış konuşmasını yapan Erenköy Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer, bu konserin gelirinin, kanserli çocuklara umut vakfına bağış olarak aktarılacağını söyledi ve katkıları için seyircilere teşekkür etti. İlgiyle izlenen ve zengin içerikli bir repertuarla seyirci karşısına çıkılan konserde, misket, Karadeniz ve orijinal kıyafetlerle seslendirilen meslek türküleri, korist ve solistlerin olağanüstü performansı ve seyircilerin de katılımıyla hep birlikte söylendi. Konser bitiminde Şef Birsen Geçikli ve sunucu Gülsüm Nur Ateşer’e Erenköy Gönüllüleri adına teşekkür plaketi takdim edildi.

Gönüllülerden Okul Ziyareti

Kriton Curi gönüllüleri Eğitim ve Kültür Komitesi, Eyüp’te bulunan Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret etti.Okul Müdürü Yasemin Bilgin, 14 yaş ve üstü zihinsel engelli bireylerin meslek edindirme süresince nasıl öğrenim gördüklerini anlattı. Okulda 8 atölye, birer bilgisayar ve resimdersliğive 1 spor salonu bulunduğunu belirten Bilgin, bu atölyelerde zihinsel engelli öğrencilerin kendilerini geliştirebilme fırsatı bulduklarını belirtti. Bilgin,amaçlarının engelli öğrencilerin meslek bilincine erişmiş, bağımsız yaşama becerilerine sahip bireyler olarak istihdam edilmeleri veüretken bireyler olarak hayatlarını sürdürmeleri olduğunu söyledi.

“Hayalinize Dokunun”

Kriton Curi Gönüllüleri ‘Dut Ağacı’ romanının yazarı Banu Özkan Tozluyurt’un konuk olduğu ‘Hayalime Dokun’ isimli söyleşi düzenledi. Kişilerin, hayallerini gerçekleştirmesi için cesaret ve kişisel yetkinliğe sahip olması, ne istediğini bilmesi, zayıf ve kuvvetli yanlarını tanıyabilmesi, istediği geleceğe ulaşmak için kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Tozluyurt, hayalleri gerçekleştirmek için hayatın direksiyonunu elde tutmak, öğrenmeye ve gelişmeye istekli olmak gerektiğini belirtti.

Rasimpaşa TSM’nin Yaz Konseri

Şef Şule Mantık yönetimindeki Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu, Küçükyalı Evlendirme Dairesinde verdikleri yaz konserleriyle konuklara müzik ziyafeti verdi.

Tezahür Çalışmaları

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Enerji Teknikleri Uzmanı Fatma Can tarafından,“Usui Reiki, EFT ve Tezahür Çalışmaları” başlıklı seminer verildi. Seminerde duygusal özgürleşme teknikleri, Usui Reiki tarihçesi, temel ilkeleri ve pratisyenliğe hazırlık pratik uygulama testleri yapılarak, tezahür çalışması ile sunum sonlandırıldı.

Rasimpaşa’da Sezon Kapanışı

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Gönüllü Evi Başkanı Dilek Gülap yönetiminde dönemin son genel kurul toplantısı yapılarak, bu dönem açılan kurslar, yapılan etkinlikler ve projeler değerlendirildi.