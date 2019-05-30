Gönüllülerde bu hafta

Öğrenciler doğayı tanıyor, seviyor

Özellikle çocuklara çevre bilincini aşılamak için çeşitlik farkındalık etkinlikleri yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin çalışmaları sürüyor. Göztepe Gönüllüleri bu kapsamda iki önemli etkinlik yaptı.

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesi,Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokuluve Faik ReşitUnat Ortaokulu’ndan öğrencileri NezahatGökyiğit Botanik bahçesindeki doğa şenliğine götürdü.Öğrencilerburada saksıya çiçek dikimi, boyama etkinlikleri, koklayarak bitkiyi tanıma, denizlerin temiz tutulması gibi atölye çalışmalarına katıldı. İkinci etkinlik ise TEMA Vakfı Göztepe Sorumluluğu ile birlikte düzenlenen etkinlik oldu. Validebağ Korusunda gerçekleştirilen doğa çalışmasında Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokulu 1/A sınıfı öğrencilerine fıstık çamı tohumunun tüplere ekilmesi öğretildi. TEMA önlüklerini giyen öğrenciler ekim yapmanın zevkini ve heyecanını yaşadı.

Türkiye’nin Elmas Çocuğu

'Türkiye'nin Elmas Çocuğu' olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesinde verdiği yardım konserleriyle tanınan Ersin Faikzade “Genç Yetenekler” konserleri kapsamında, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve Lions Kültür Sanat komitesi katkıları ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Söylediği şarkılar ile izleyicilere dünyanın birçok ülkesine kısa bir yolculuk yaptıran sanatçıyı Paraguay, Meksika ve İran’dan gelen hayranları izledi. Olağanüstü performansı ile izleyicileri büyüleyen sanatçıya, konserin sonunda, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına bir plaket sunuldu. Geceye destek veren Lions Kültür Sanat komitesi Başkanı Zerrin Tever ve Vildan Elmacıoğlu da Lions adına bir teşekkür plaketi verdi. Otoriteler tarafından dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen Faikzade, dünyada özellikle insanlık ve müzik çalışmaları nedeni ile İran ve Pakistan’da “Barışın Sesi” ilan edildi ve 2019 Şubat ayında dünyaca ünlü sanatçı Sattar’ın 50. Yıl Galasının onur konuğu olarak Los Angeles, Beverly Hilton’da sahne aldı.

Bağırsaklar ve Beslenme Alışkanlıkları

Fenerbahçe Gönüllü Evinde Yeşim Kaya, vücudumuzun en önemli organlarından bir olan bağırsak hakkında bilgi verdi. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Kaya şunları söyledi; “Küçük lokma dahi olsa hiç durmadan ağzımıza bir şeyler atarsak günün her saati yemek yersek mevsimsel beslenmeyi önemsemez, hazır gıdalarla günümüzü geçirirsek doğal olandan ayrılırsak sağlıklı kalmamız mümkün olmaz dolayısıyla bağırsaklarımız doğru çalışmaz. Her şeyin azı karar çoğu zarar bu kuralı aklımızdan çıkarmadan gün içinde zevk için değil doğru şekilde sağlıklı kalmak için beslenmeliyiz”

Kaybolan Kelimeler

Göztepe Gönüllüleri Eğitim komitesininGönüllü evinde düzenlediği söyleşininkonusu Türkçedekaybolan kelimelerdi.İstanbul Radyosu eski programcılarından Serap Kaşıkçı’nın katıldığı sunumda, Türkçedekullanım yanlışlıkları, yabancı dillerden gelen kelimeler, tercüme ve dublajyanlışlarınedeniyle kaybettiğimiz kelimeler ve dilbilgisi kalıpları hakkında bilgiler verildi.

Türk Müziğinin Tarihi

Suadiye Gönüllü Evinde,İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet KonservatuvarıÖğretim Görevlisi Ahmet Tunç Buyruklar bir sunum yaparak Cumhuriyet dönemi öncesi, sonrası ve Türk müziğinin gelişimini örnekler vererek anlattı.

Ediz Hun İle Keyifli Bir Sohbet

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Yeşilçam’ın unutulmaz aktörlerinden Ediz Hun ile dostluk, sevgi ve mutluluk üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Mutluluğu yakalamanın yolunun paylaşmak olduğunu söyleyen Hun; ‘’Hayatta servet bir şey ifade etmez, şöhret ise geçicidir. Önemli olan insanlara eş olabilmek onların sevgisini kazanabilmektir. Sevgi hayatımızı aydınlatır, kolaylaştırır, renklendirir, huzurlu kılar. Vücudunuzla birlikte beyninizi de çalıştırırsanız zinde ve fit kalırsınız. Beyninizi çalıştıracak aktiviteler yapın azminizi ve ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin’’şeklinde konuştu.

Moda’nın Eskişehir Gezisi

Moda Gönüllüleri Eskişehir’e gezisi düzenledi. Gönüllüler gezide, Atlıhan El Sanatları Çarşısını, şehrin pek çok noktasından geçen Porsuk Çayını, Balmumu Heykel Müzesini, Sazova Bilim ve Sanat Kültür Parkını, Türkiye’nin ilk yapay plajının yer aldığı Kentparkı, şehrin üst kısımlarında yer alan ve Eskişehir’in seyredilebileceği Şelale Park gibi turistik yerleri ziyaret ettiler.

Günümüz Sorunları ve Postmodernizim

Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi Doç. Dr. Haluk Berkmen’in konuk olduğu “Günümüzün Sorunları ve Postmodernizm” konulu sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Haluk Berkmen, sunumunda, “Modernizm bir akım olarak insanlara barış ve huzur getirebildi mi?” “Günümüzün gençliğini etkileyen moda akımları nelerdir?” “İnsanlık nereye doğru gidiyor?” “İleride nasıl sorunlarla karşılaşacağız?” “Postmodernizm nedir?” gibi soruların yanıtlarını verdi. Erenköy’ün TSM Konseri Erenköy Gönüllüleri Türk Sanat Müziği korosunun sezon sonu konseri Caddebostan Kültür merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. TRT sanatçısı Şef Tuğçe Pala yönetimindeki koroya TRT saz sanatçıları eşlik etti. Konserin açılış konuşmasını yapan Erenköy Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer, bu konserin gelirinin, kanserli çocuklara umut vakfına bağış olarak aktarılacağını söyledi ve katkıları için seyircilere teşekkür etti. Sunumunu haber spikeri Kerem Seven’in yaptığı konserde, çeşitli makamlardan oluşan şarkılar, korist ve solistler tarafından seslendirildi. Konsere katılan TRT Sanatçısı Ayşe Ekiz verdiği mini konserle geceye renk kattı. Konser bitiminde yapılan plaket takdiminden sonra, hep birlikte söylenen İzmir Marşıyla gece sonlandı.

Farklı Bir Sergi

Erenköy Gönüllüleri, eğitmen Melahat Üçok ve öğrencilerinin dönem boyunca yaptıkları birbirinden güzel ve özgün kırkyama tasarımlarını, yapılan yılsonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Aromatik Yağların Sağlığımıza Etkisi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Aromaterapist Ayşen Şendoğan ve Oya Sarı tarafından ”Aromatik Yağların Sağlığımıza Etkisi” konulu bir seminer verildi. Seminerde aromatik yağların beden, zihin ve ruh sağlığına olan etkileri, yağların kalitesi,insan sağlığına yan etkileri olmaksızın şifalanma, aromatik yağların genel özellikleri, uygulama yöntemleri ve bazı özel vakalar üzerinde hangi aromatik yağların etkili olduğu anlatıldı.

Seslerle Çakra Temizliği