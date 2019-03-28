Gönüllülerde bu hafta

Deprem Gerçeği

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi, Dr. Onur Yılmaz’ı konuk etti. Depreme hazırlık konusunda gönüllüleri bilgilendiren Yılmaz, depremin oluşumunu, yer hareketlerini, 1900 ve 2017 yılları arasında ülkemizde oluşan depremlerin kronolojik sırasını anlatırken Kuzey Anadolu hattının yılda 2,5 cm hareket ettiğini, Türkiye’de oluşacak depremin adaların güneyinde gerçekleşebileceğini vurguladı.

‘Kozalar’ Oyunu Sahnelendi

Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı yönetmenliğini Gülin Ekşi’nin yaptığı ‘Kozalar’ oyunu, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahneledi. Tiyatro Gönüllülerinin sahnelediği oyun, 1970’li yıllarda toplumun üzerine çöken baskıdan bir haber kendilerini dış dünyaya kapatmış, herkesi düşman gören, üç burjuva kadınının para mal ve servetlerini yarıştırdıkları bir ev toplantısında; erkek egemen sistemi nasıl sorgusuz sualsiz kabullenişlerini, bastırılmış arzularını kendilerine düşman gördükleri yoksul sınıfa karşı tepkilerini anlatıyor.

Hipertansiyon Tespit ve Tedavisi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Sağlık Seminerleri kapsamında Dr. Deniz Özkan tarafından ‘Hipertansiyon’ konulu seminer verildi. Seminerde hipertansiyonun ne olduğu, hangi yaş aralığında ne oranda görüldüğü, riskleri, tespiti, tedavisi ve hipotansiyon hakkında bilgi verildi.

MERDİVENKÖY’DE TANSİYON PANELİ

Öte yandan Merdivenköy Gönüllü Evinde Kadıköy Belediyesi Prof. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği doktoru Deniz Özkan ve hemşire Ayten Kuzucu gönüllülere, tansiyon, hipotansiyon, tansiyonu etkileyen faktörler, tansiyonun neden olduğu hastalıklar hakkında bilgi verirken şeker ve tansiyon ölçümünün nasıl yapılacağını gösterdiler.

Dünden Bugüne

Moda Gönüllüleri, Barış Manço Kültür Merkezinde gazeteci yazar Hıfzı Topuz’un konuk olduğu ‘Dünden Bugüne’ konulu söyleşi düzenledi. 96 yaşındaki usta yazar, onu yazarlığa götüren hayat hikâyesini anlatarak başarı sırrının, okumak, üretmek ve gençlerle birlikte olmak olduğunu söyledi. Oldukça samimi ve esprili geçen sohbetten sonra Topuz, dinleyicilerinin sorularını cevapladı ve kitaplarını imzaladı.

Çanakkale Gezisi

Bostancı Gönüllüleri Çanakkale gezisi düzenledi. Rehber eşliğinde Şehitlikleri ziyaret eden gönüllüler gururlanıp duygulandılar.

Anma Programı

Moda Gönüllüleri Çanakkale Şehitlerini andı. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunun ardında Eğitim Komitesi başkanı Tülay Arslan Çanakkale Zaferi’nin önemini belirten bir konuşma yaptı. Şehitlerimiz için helva dağıtımı yapılmasıyla anma programı sona erdi.

Bostancıda Etkinlikler

Bostancı Gönüllüleri İnsan Hakları Toplumsal Duyarlılık ve Engelli Komitesi “Enerjiyi Tasarruflu Nasıl Kullanmalıyız” isimli söyleşi düzenledi. Sağlık Komitesi ise Uz. Dr. Ayçe Tamer’in katılımıyla ilaç kullanım hataları ve Ortomoleküler Tıb hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe’den Anlamlı Konser

Şef Erdem Şentürk yönetimindeki Fenerbahçe TSM Korosu Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde Cerebral Palsy hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla bir konser verdi. Metin Sabancı Özel Eğitim Okulundan öğrencilerinde şarkılar söylediği konserde Hüseyni ve Nihavent eserlerde seslendirildi.

Gönüllü Evine Sürpriz Ziyaretçi

Fenerbahçe Gönüllü Evinde, gönüllü öğretmenler tarafından Türkçe, Matematik, İngilizce gibi çeşitli branşlarda öğrenim gören öğrencileri şarkıcı Keremcem ziyaret etti. Ziyaretten çok mutlu olan öğrenciler Keremcem’in hayatı ve sanat yaşamı hakkında sorular sorarak tekrar gelmesini istediler.

Marşımız 98 yaşında

Feneryolu Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesi öncülüğünde Çanakkale Şehitlerini Anma ve İstiklal Marşının kabulünün 98.yılını kutlama etkinliği düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Yücel Bilgör’ün İstiklal Marşımızın yazılış öyküsünü anlatmasıyla devam etti. Etkinlikte Çanakkale şiirleri ve türküleri okundu.

Sanatçı Yaşam Evine Ziyaret

Feneryolu gönüllüleri yaşlılar haftası sebebiyle mahalle sakinleriyle birlikte sosyal sorumluluk komitesi öncülüğünde Kartal’da bulunan Sanatçı Yaşam Evini ziyaret etti. Gönüllüler ziyarette, filmlerde, dizilerde, tiyatro oyunlarında izlediği sanatçıları görüp onlarla sohbet etme imkânı buldukları içi çok memnun oldular.

Doğa ve Kültür Gezisi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesin düzenlemiş olduğu gezide, Kavacık’ta Hidiv Kasrı ve Korusu, Hz. Yuşa Türbesi, İstanbul Boğazının doğal güzellikleri, Kadıköy’ün önemli tarihi ve kültürel mekanları görüldü.

Suadiye’de Atölye Çalışması

Suadiye Gönüllüleri Eğitim komitesi öncülüğünde Edebiyat atölye çalışması gerçekleştirdi. Çeşitli üniversitelerde atölye çalışmaları yapmış ders ve mesleki kitapları bulunan akademisyen Nedime Özcan Arıkdal’ın katıldığı çalışmada, toplumsal cinsiyet açısından metin çözümleme, okuma, anlama, anlatma, anlamlandırma konularında bilgilendirme yapıldı.

Usta Besteciler Unutulmadı

Suadiye Gönüllüleri usta besteciler, Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses ve Ulvi Cemal Erkin’in anıldığı ‘Cumhuriyet Dönemi Bestecileri Türk Beşleri’ isimli program düzenledi. Sunumunu Nesibe Müsevitoğlu’nun yaptığı programda bestecilerin tarih sayfalarındaki yeri ve önemi anlatıldı.

‘Kanaviçe’ Oyunu Sahnelendi

Moda Tiyatro Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde, Turgut Özakman’ın yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği ‘Kanaviçe’ adlı oyunu sergilediler. Yönetmen Gülin Ekşi, izleyicilere, oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Dolunay’ın Burçlara Etkisi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Astrolog Selin Burat’ı konuk etti. Dolunayın burçlara etkisini anlatan Burat, dolunayın tamamlanmaları sembolize ederken, oluştuğu gün gizlenen şeylerin ortaya çıkıp bitişleri tetikleyebileceğini özellikle yükselenlerine göre koç, terazi, oğlak ve yengeçlerin etkilenebileceğini söyledi ve balık, başak, yay, ikizler burçlarına da tam olarak araştırmadan hiçbir şeye inanmamalarını ve sırlarını kimseyle paylaşmamalarını tavsiye etti.

Gönüllüler Kazdağları’nda

Zühtüpaşa Gönüllüleri, ülkemizin doğal güzellikler anlamında en çok tercih edilen, Antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olan İda dağı olarak da bilinen Kazdağları’na gezi düzenledi. Ayvalıktan başlayan gezide gönüllüler Cunda adası, Sütüven Şelalesi, Hasan Boğuldu göleti, Tahta Kuşlar Müzesi, Edremit Etnografya Müzesi, Altınoluk, Adatepe, Zeytinli köyleri ve Zeytinyağı müzesini gezdiler.

Müjdat Gezen’den ‘Eyvallah’

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat komitesinin her ay düzenlediği tiyatro etkinliğinde bu kez, duayen sanatçı Müjdat Gezen ve öğrencilerinin sahnelediği ‘Eyvallah’ oyunu izlendi. Usta Sanatçının, yaşamından kesitleri anlattığı, yaşanmışlıkların ve kurulan dostlukların, hiç duraklamadan akan bir duygu seliyle sahneden salona aktarıldığı oyunu, kâh gülerek, kâh hüzünlenerek izleyen katılımcılar, oyun bitiminde Erenköy Gönüllülerine organizasyon için teşekkür ettiler.

Kadın Ruh Sağlığı Sorunları

Rasimpaşa Gönüllüleri “Kadın Ruh Sağlığı Sorunları” semineri düzenledi. Seminerde Klinik Psikolog Hande Olgar ve Klinik Psikolog Seda Kurt, kadınlara özel sorunlar ve kadınlarda sık görülen hastalıklardan meme kanseri, rahim ağzı kanseri, menopoz dönemi ve bunların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Feng Shui Etkileri

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, İletişim Uzmanı Ayşegül Ekti tarafından ‘2019 yılı Feng Shui Etkileri’ konulu seminer verildi. Seminerde, dişil ve eril sistemin dengesinin ne kadar önemli olduğu, kadim kayıtların tekrar döngüsü ve yaşam enerjilerinin sağlıklı kontrolü için neler yapmak gerektiği, toprak ve su etkisinin kuvvetli olduğu Domuz senesinin özelliklerini, ülkemizde, dünyada etkilerinin neler olduğu anlatıldı.