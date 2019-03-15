Gönüllülerde bu hafta

Gönüllülerden 8 MART etkinlikleri

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mahallelerindeki gönüllü evlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gönüllüleri, gazeteci-yazar Ümit Zileli’yi yoğun bir katılımla Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde konuk etti. Kadın hakları konusunda bilgiler veren Zileli; “Birçok batı ülkesinden daha önce kadın erkek eşitliği, kadının seçme ve seçilme hakkını kazanması Cumhuriyet devrimleri ile gerçekleşmiştir. Ne yazık ki kadınlarımızın büyük bir bölümü bu kazanımlarının farkında değiller, bunun için de önce kadının aydınlanması cesur olması gerekiyor.” dedi.

ERENKÖY

Erenköy Gönüllüleri Sosyal İşler komitesi, 8 Mart nedeniyle, Caddebostan Kültür Merkezi’nde İlişki ve Evlilik Danışmanı Yeşim Varol’u konuk etti. Kadınların iş yaşamından, ev yaşamına kadar maruz kaldığı kötü muamelelerin nedenlerinin interaktif olarak tartışıldığı etkinlikte Varol, “Sorun olan sistem değil, kalıplaşmış düşünce yapılarıdır. Kadınların hayatı hiç kolay değil, ister çalışsın, ister çalışmasın, kadın birçok kimliği birden üstleniyor, her kimlikle dengede yaşayabilmek için önce sınırları doğru belirlemek gerekiyor. Eşitlik çocuk yaşta aile içindeki eğitimle başlıyor, erkek çocuklarınızı baskıcı bir karakter, kız çocuklarınızı da hizmet eden bir karakter olarak yetiştirmeyin.” dedi.

FENERYOLU

Feneryolu Gönüllüleri, geniş bir katılımla Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Cumhuriyet Kadınları Derneğinden yetkililerin de bulunduğu etkinlikte, kadınlar gününün önemi,tarihçesi,dünyada başarılı olmuş iz bırakan kadınları ve onların başarılarının anlatıldığısunumlaryapıldı.

MERDİVENKÖY

Merdivenköy Gönüllüleri şarkıların söylendiği şiirlerin okunduğu Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe Merdivenköy Mahalle Muhtarı Nazan Gürkan, Tüketici Koruma Derneği Mahalle Temsilcisi Hüdayi Demir, THM Koro Şefi Tufan Çelik ve Korosu, Merdivenköy mahalle sakinleri ve gönüllüler katıldı.

MODA

Moda Gönüllüleri, Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Sinema sanatçısı Lale Belkıs, Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman, Opera Sanatçısı Anais Martin, Moda sağlık ocağı doktorlarından Çiğdem Çağlar ve Kadıköy Belediyesi temizlik işçisi Aysel Kabuk gibi farklı meslek gruplarından gelen emekçi kadın konuklar gönüllülere, mesleklerine nasıl başladıklarını, çalışma hayatında kadın olarak karşılaştıkları sorunları ve bunlarla nasıl başa çıktıklarını anlattı.

OSMANAĞA

Osmanağa Gönüllüleri, Avukat-sanatçı Pekcan Türkeş ve sanatçı Dilek Karaduman’ın katılımıyla Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türkiye’de Kadınlar Günü kutlamalarının nasıl başladığı, kadına şiddet ve kadınların başvurabileceği hukuk yolları konularında bilgilendirmeler yapıldı.

ZÜHTÜPAŞA

Zühtüpaşa Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk, “Kadının ve erkeğin, farklılıkları nedeniyle düşman olduğu günleri geride bıraktığı, kusursuz bir dayanışma içinde birbirlerine sarıldığı nice güzel günlere’ dileğinde bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu etkinlik, Zerrin Gün eşliğindeki Latin dans grubuyla devam etti.