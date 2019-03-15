Gönüllülerde bu hafta

Gönüllülerden 8 MART etkinlikleri
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mahallelerindeki gönüllü evlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi
FENERBAHÇE
Fenerbahçe Gönüllüleri, gazeteci-yazar Ümit Zileli’yi yoğun bir katılımla Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde konuk etti. Kadın hakları konusunda bilgiler veren Zileli; “Birçok batı ülkesinden daha önce kadın erkek eşitliği, kadının seçme ve seçilme hakkını kazanması Cumhuriyet devrimleri ile gerçekleşmiştir. Ne yazık ki kadınlarımızın büyük bir bölümü bu kazanımlarının farkında değiller, bunun için de önce kadının aydınlanması cesur olması gerekiyor.” dedi.
ERENKÖY
Erenköy Gönüllüleri Sosyal İşler komitesi, 8 Mart nedeniyle, Caddebostan Kültür Merkezi’nde İlişki ve Evlilik Danışmanı Yeşim Varol’u konuk etti. Kadınların iş yaşamından, ev yaşamına kadar maruz kaldığı kötü muamelelerin nedenlerinin interaktif olarak tartışıldığı etkinlikte Varol, “Sorun olan sistem değil, kalıplaşmış düşünce yapılarıdır. Kadınların hayatı hiç kolay değil, ister çalışsın, ister çalışmasın, kadın birçok kimliği birden üstleniyor, her kimlikle dengede yaşayabilmek için önce sınırları doğru belirlemek gerekiyor. Eşitlik çocuk yaşta aile içindeki eğitimle başlıyor, erkek çocuklarınızı baskıcı bir karakter, kız çocuklarınızı da hizmet eden bir karakter olarak yetiştirmeyin.” dedi.
FENERYOLU
Feneryolu Gönüllüleri, geniş bir katılımla Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Cumhuriyet Kadınları Derneğinden yetkililerin de bulunduğu etkinlikte, kadınlar gününün önemi,tarihçesi,dünyada başarılı olmuş iz bırakan kadınları ve onların başarılarının anlatıldığısunumlaryapıldı.
MERDİVENKÖY
Merdivenköy Gönüllüleri şarkıların söylendiği şiirlerin okunduğu Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe Merdivenköy Mahalle Muhtarı Nazan Gürkan, Tüketici Koruma Derneği Mahalle Temsilcisi Hüdayi Demir, THM Koro Şefi Tufan Çelik ve Korosu, Merdivenköy mahalle sakinleri ve gönüllüler katıldı.
MODA
Moda Gönüllüleri, Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Sinema sanatçısı Lale Belkıs, Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman, Opera Sanatçısı Anais Martin, Moda sağlık ocağı doktorlarından Çiğdem Çağlar ve Kadıköy Belediyesi temizlik işçisi Aysel Kabuk gibi farklı meslek gruplarından gelen emekçi kadın konuklar gönüllülere, mesleklerine nasıl başladıklarını, çalışma hayatında kadın olarak karşılaştıkları sorunları ve bunlarla nasıl başa çıktıklarını anlattı.
OSMANAĞA
Osmanağa Gönüllüleri, Avukat-sanatçı Pekcan Türkeş ve sanatçı Dilek Karaduman’ın katılımıyla Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türkiye’de Kadınlar Günü kutlamalarının nasıl başladığı, kadına şiddet ve kadınların başvurabileceği hukuk yolları konularında bilgilendirmeler yapıldı.
ZÜHTÜPAŞA
Zühtüpaşa Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk, “Kadının ve erkeğin, farklılıkları nedeniyle düşman olduğu günleri geride bıraktığı, kusursuz bir dayanışma içinde birbirlerine sarıldığı nice güzel günlere’ dileğinde bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu etkinlik, Zerrin Gün eşliğindeki Latin dans grubuyla devam etti.
Sümer Dili ve Türkçe
Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi ‘Sümer Dili ve Türkçe’ isimli seminer düzenledi.Seminere konuşmacı olarak katılan Doç Dr. Haluk Berkmen,MÖ. 3000 ile MÖ. 1000 yılları arasındaki 2 bin yıllık Sümer kültürünü görsellerle anlatarak Sümer dili hakkında bilgiler verdi. Sümer dili ile Türkçe arasındaki ilişkileri anlatan Berkmen, bunuTürklerin Mezopotamya bölgesine binlerce yıl öncesinden geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi.
Karikatür Evi’ne Ziyaret
Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Faik Reşit Unat Ortaokulu öğrencileriylebirlikteKadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette çocuklarkarikatür sanatı ve Karikatür evi hakkında bilgi edindiler.
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Ailede Sağlıklı İletişim
Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi, Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Nursel Akhan ve Pediatri Uzmanı Ayça Kudunoğlu’nun konuk olduğu “Ailede Çocuklarla Sağlıklı İletişim ve Hedef Belirleme” konulu seminer düzenledi. Seminerde, çocuklarla sağlıklı iletişim dilinin nasıl olması gerektiği bilimsel veriler ve örnekler anlatıldı.
Suadiye’den Kültür Gezisi
Suadiye Gönüllüleri Çevre ve Kültür Komitesi 40 kişilik bir ekiple kültür gezisi düzenledi. Gezide, 1491 yılında inşa edilen Galata Mevlevihanesi, 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından fener kulesi olarak inşa edilen, 1348’deCenevizliler tarafından yığma taşlar kullanılarak restore edilen Galata Kulesi ve Murat Pilevneli tarafından açılan,İstanbul’da Tophane-i Amire’den sonra en geniş alana sahip olan Pilevneli Mecidiyeköy Galerisi ziyaret edildi.
Kullanılan Dil Yaşamı Nasıl Etkiliyor?
Rasimpaşa Gönüllü Evinde,Klinik Psikologlar Hande Olgar ve Rahel Kampeyas’ın katılımıyla ‘Kullanılan Dil Yaşamı Nasıl Etkiliyor’isimli seminer düzenlendi. Seminerde, iletişim halinde olduğumuz kişilere, duygu ve düşüncelerimizi pozitif bir dilleanlatabilmek için, ses tonumuzu ve beden dilimizi nasılayarlamamız gerektiğini anlatıldı.
Enerji Farkındalığı
Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Enerji Terapisti Tuğbay Domaçtarafından ‘Enerji Farkındalığı’semineri verildi.Domaç, fiziksel bedenimiz dışında enerji bedenimizin de olduğunu, enerji bedenimizde 7 tane çakra dediğimiz enerji noktalarının bulunduğunu, enerji bedenimizde dişil ve eril enerjiler olduğunu, bunların bizim kişiliğimizi belirlediğini anlattı.Etkinlik yapılan meditasyonla sona erdi.