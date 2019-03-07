Gönüllülerde bu hafta

Gönüllülerden BESTE YARIŞMASI

Kadıköy Belediyesi’nin Gönüllü Merkezi ile birlikte bu yıl 18’incisini düzenlediği Türk Sanat Müziği Beste Yarışması’na başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından Türk Sanat Müziği’ne yeni eserler kazandırmak, bestecileri özendirmek ve motive etmek amacıyla düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen “Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2019” başvuruları başladı. 18 yıldır düzenlenen yarışma, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Başvurularda eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde icra edilmemiş, internet ortamında paylaşılmamış, basılı olarak yayımlanmamış ve tek sesli, şarkı formunda bestelenmiş olması, yeni ve orijinal olması ölçütleri aranıyor. Her bestecinin en fazla 3 eserle katılabileceği, 3 – 6 dakikalık sürelerle sınırlı olacak eserler için son başvuru tarihi 10 Nisan Çarşamba.

Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle hak kazanan eserler, 13 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle açıklanacak. İlk 3’e giren eser sahiplerine çeşitli para ödülü verilecekken, finale kalan 10 eser sahibi plaketle onurlandırılacak. Ayrıca salonda bulunan izleyicilerin seçtiği bir eser “İzleyici Özel Ödülü” ile ödüllendirilecek.

Katılımcılar, yarışma şartnamesi, Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi No: 2 Kadıköy’de bulunan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi’nden veya Kadıköy Belediyesi web sayfası www.kadikoy.bel.tradresinden temin edebilir.

Hayatına Nefes Kat Erenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesi, Nefes ve Bilinçaltı Dönüşüm Koçu Banu Gözüm’ün katıldığı ‘Hayatına Nefes Kat’ isimli bir söyleşi düzenledi. Erenköy Gönüllü evinde yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide konuşan Gözüm; “Hayatımızı hep kısır bir döngünün içinde yaşıyoruz, en temel seviyede bizi biz yapan kodlanmış kişisel karakter özelliklerimizi unutuyoruz, olduğumuz durumdan keyif alabilmek için öncelikle bilinç durumumuzu değiştirmemiz gerekiyor, kendi isteklerinizi ikinci plana atmayın, gitmek istediğiniz noktayı iyi belirleyin, birilerinin koşullandırmalarıyla karar vermekten kaçının ve hata yapmaktan korkmayın.” dedi. Koçu Banu Gözüm, konukların merak ettiği soruları da detaylı olarak yanıtladı.

Bostancı’dan Huzurevi Ziyaretleri Bostancı Gönüllüleri, insan hakları, toplumsal duyarlılık ve engelli komitesi öncülüğünde Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi’nde kalan misafirleriyle birlikte Validebağ Korusu içindeki kafede buluşup sohbet ettiler. Bostancı Gönüllüleri, Sosyal Komitesi öncülüğünde ise Göztepe Semiha Şakir Huzurevini ziyaret ederek, huzur evi sakinleriyle güzel bir gün geçirdiler.

Göztepe’den Kültür Gezisi

Göztepe Gönüllüleri, Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte, İstanbul’un doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerini tanımak amacıyla, Yıldız Parkı, Yıldız Porselen Fabrikası, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları ve Resim Müzeleri’ni gezdi. Gönüllüler, Dolmabahçe Sarayı koleksiyonlarının sergilendiği müzede, 18 ve 19. yüzyıl resim sanatı ile güncel yaşamda kullanılmış eserleri de gördüler.

Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli Erişim

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Psikolog Mustafa Şen’in konuk olduğu, günümüzde büyük bir sorun haline gelen Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli Erişim konusunda seminer düzenledi. Kozyatağı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, bağımlılık haline gelen ve her yaş grubunda bireyleri ilgilendiren bu sorun hakkında bilgiler veren Şen, birçok psikolojik ve sağlık sorunlarının yaşanmasında önemli etkileri olan bu sorundan kurtulmanın yolları üzerine de değindi.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesi, Uzman Doktor Ayça Kurt’un konuk olduğu ‘Hiperbarik Oksijen Tedavisi’ konulu söyleşi düzenledi. Gönüllüler tarafından ilgiyle izlenen etkinlikte, Kurt, hiperbarik oksijen tedavisinin kapalı bir basınç odası içinde saf oksijen solunması şeklinde uygulandığını belirterekakciğeri sağlıksız olan, ağır kalp yetmezliği, astım, koah ve kapalı alan korkusu olan hastaların basınç odasına alınamadığı için bu tedavinin uygulanamadığını söyledi.

Şiddetsiz İletişim Nasıl Olur?

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Halkla İlişkiler Komitesi, İletişimci Prof. Dr. Günseli Malkoç’un konuk olduğu ‘Şiddetsiz İletişim’ konulu söyleşi düzenledi. Duygusal güvenliğin şiddetsiz iletişim için gerekli olduğunu belirten Malkoç, duygusal zekânın geliştirilebildiğini, bu sayede güçlü insan yetiştirmenin kolaylaşabileceğinin altını çizdi.

Ev Kazaları ve İlkyardım

Merdivenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesi, Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nden Uzman Hemşire Ayten Kuzucu’yu konuk etti. Kuzucu gönüllülere, ev kazalarından korunma ve ilk yardım konularında bilgiler verdi.

“Yaşamımızın Koçu Olabiliriz”

Osmanağa Gönüllüleri, Değişim Koçu Başak Gezgin Aruca’nın konuk olduğu ‘Hepimiz Kendi Yaşamımızın Koçu Olabilir Miyiz? isimli çalışma gerçekleştirdi. Etkili dinleme, soru sorma ve takdir etmenin ikili ilişkilerdeki önemini vurgulayan Aruca, koçluk mesleğinin psikolog ve mentor disiplinlerinden farklı olduğunu söyledi.

Kahkaha Yogası

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Dengeli Yaşam RehberiÖzlem Çetinkayaile birlikte ‘Kendine Mektup Yaz’ isimli atölye çalışma yaptı. Çetinkaya, “Kahkaha yogası, 1995 yılında Hintli bir tıp doktoru olan Madan Kataria ve yoga eğitmeni eşi tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Bu çalışmada amaç, sebepsiz yere gülmenin bize sağlayacağı fizyolojik ve psikolojik faydalardan yararlanmak ve içimizdeki çocuğu yeniden harekete geçirmektir. Kahkaha, diyaframı kullanarak içimizdeki kullanılmış havayla beraber tüm negatif duyguları da dışarı atmamızı sağlar. Diyaframı harekete geçirmenin hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan birçok faydası var.” dedi.

Çocukluk Çağının Yetişkinliğe Etkisi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde yeni başlayan Psikoloji Atölyesinin ilk haftasında ‘Çocukluk Çağı Yaşantılarının Yetişkin Dönemi Yakın İlişkilerine Etkisi’ konusu işlendi. Klinik Psikologlar Begüm Kal ve Aysu Sevim’in sunumuyla çocukluk çağında yaşanan olumlu ve olumsuz durumların gelecekteki hayatı, insan ilişkilerini nasıl etkilediği detaylıca anlatıldı.

Rasimpaşa’da NLP Semineri

Rasimpaşa Gönüllü Evinde,NLP Uzmanı Ufuk Önen’le NLP semineri düzenlendi. Seminerde, hipnoz nedir, ne değildir, hipnoz hakkındaki yanlış bilgiler, Hipnoz ve NLP’nin yaşamın neresinde olduğu yaşama etkileri ve bireyin yararına nasıl kullanılabileceği anlatıldı.

Koruyucu Ailenin Önemi

Moda Gönüllüleri, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) Yönetim Kurulu Üyesi Müge Canan Yelekci’yi ağırladı. Derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Yelekci, koruyucu aile hizmet modelinin toplumda yaygınlaştırılması ve koruma altındaki çocukların ilerideki yaşamlarında daha güzel bir hayat sürmeleri için bu sistemin topluma daha iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Atatürk’ün Kaldığı Evler

Moda Gönüllüleri, Atatürk’ün İstanbul’da kaldığı zamanlarda ikamet ettiği ev olan ‘Florya Atatürk Köşkü’, kurtuluş savaşının ilk tohumlarının atıldığı, toplantıların yapıldığı ‘Şişli Atatürk Evi Müzesi’ ve ‘Akaretler Atatürk Müzesi’ni gezdi.

Kış Gezileri Devam Ediyor Erenköy Gönüllüleri, kış günlerinin en eğlenceli ve en çok tercih edilen doğa sporları mekanı Bursa-Uludağ’a gezi düzenledi. Bursa’nın güneyi boyunca uzanan ve doğasının güzelliğiyle ön plana çıkan Uludağ’ın sessiz, sakin ve huzurlu ortamında hoş vakit geçiren gezginler, tercihlerine göre kayak ve doğa yürüyüşü yaparak güzel zaman geçirip fotoğraf çektiler. Osmanağa Gönüllüleri ise Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Tabiat Parkı’na gezi düzenledi.

Omurga Sorunları veTedavisi