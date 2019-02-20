Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri sağlık söyleşileri , dayanışma etkinlikleri gibi pek çok etkinlik yaptı. İşte o etkinlikler:

Yüksek Tansiyon ve Kalp Sağlığı

Bostancı Gönüllüleri, Sağlık Komitesi öncülüğünde Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Çağlar’ı konuk etti. Dr. Nuri Çağlar hipertansiyonun kalp ve damar sağlığına etkisini anlattı ve kalp rahatsızlıkları ile ilgili bilgiler verdi. Tansiyon hastalığının sistematik bir hastalık olduğunun altını çizen Çağlar, ömür boyu tansiyon takibi ve tedavisi yapılması gerektiğini belirtti. Dr. Nuri Çağlar yüksek tansiyonun rutin muayene sırasında da tespit edilebileceğini belirterek, belirtileri de şöyle sıraladı: “Sıklıkla baş ağrısı yakınması vardır, kulak çınlaması, halsizlik, çabuk yorulma, göğüste sıkıntı hissi, çarpıntı, terleme ve sık idrara çıkma.” Dr. Çağlar yüksek tansiyonun koroner arter hastalığı, diastolik disfonksiyon, kalp yetmezliği gibi değişik hastalıklara neden olabileceğini anlatarak tedavi ve önlemler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere Karne Hediyesi

Suadiye Gönüllüleri, Sağlık komitesinin öncülüğünde Namık Kemal Orta Okulunu ziyaret etti. Burada ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak, bot, mont ve gönüllülerin ördükleri bereler dağıtıldı.

Bilinçli Sevmek

Bostancı Gönüllüleri İletişim Komitesi öncülüğünde Psikolog Adalet Orhan’ın konuk olduğu ‘Bilinçli Sevmek’ konulu seminer düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Adalet Orhan, bilinçli sevmenin insan psikolojisi üzerindeki etkisini anlattı.

Kahkaha Yogası

Feneryolu Gönüllüleri, Sosyal sorumluluk komitesi öncülüğünde, Kahkaha Yoga eğitmeni İpek Ateşalp’ı konuk etti. İpek Ateşalp; ’’Herkes mizah, komik yada şaka olmadan nedensiz gülebilir. Kahkaha bir grup içinde fiziksel egzersizler, nefes teknikleri olarak başlatılır ve kişilere göz kontağı kurarak çocuksu oyunlar ile gerçek ve sürekli kahkaya dönüşür. Bu egzersizler otonom sinir sisteminin, insanı rahatlatan, gevşeten ve sakinleştiren parasempatik sistemin aktive olmasını sağladığı için insanlar stresten uzaklaşırlar’’dedi.

Baharda Beslenme ve Cilt Sağlığı

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte, Diyetisyen Sinem Çiçek, ‘İkinci Baharda Beslenme ve Cilt Sağlığı’ konulu seminer verdi. Dengeli beslenmede besin çeşitliliği, günlük kalori ve su ihtiyacının önemli olduğunu belirten Çiçek, sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizin gerekli olduğunu vurguladı. Sağlıklı bir cilt için dengeli beslenmenin yanında, muhtelif maskeler hakkında da bilgilerin verildiği seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

İşitme Kaybı Belirtileri

Osmanağa Gönüllüleri Odyolog Emre Eskin’i ağırladı. Emre Eskin, günlük yaşamda bazı ip uçlarının işitme kaybının erken fark edilmesinde önemli etken olduğunu, örneğin kalabalık ortamlarda algılama bozukluğu, sesin geldiği yönü bilememe, televizyon sesinin fazla açılması gibi durumlarda mutlaka bir duyum testi yapılması gerektiğini söyledi.

Ms Hastalığı Hakkında..

Zühtüpaşa Gönüllüleri Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Sağar’ı konuk etti. Kendiside Ms hastası olan Gökçe Sağar, Ms hastalığının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak genel kanının yaşanan ağır üzüntü yada hayatın stresine karşı kişinin direncinin düşmesi ile bu hastalığın ortaya çıktığını söyledi. Elalem Kaygısı Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Bioenerji Uzmanı Gelengül İmamoğlu tarafından ‘Elalem Kaygısı’ konulu bir seminer verildi. Gelengül İmamoğlu, yalnızlık korkusu, sevilmemek, ayıplanmak, onaylanmamak, kırmamak, dışlanmak gibi sebeplerle, çevremizdeki insanlara boyun eğdiğimizi bundan dolayı da istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kaldığımızı, bunun üstesinden gelmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Göksel Arsoy Moda’da

Moda Gönüllüleri, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Göksel Arsoy’u konuk etti. Göksel Arsoy, sinemaya nasıl başladığını, sanat hayatını, filmlerini ve sanatçı arkadaşları ile yaşadığı anılarını paylaştı.

Aşk ve Astroloji

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Astrolog Barış Özkiriş tarafından “Aşk ve Astroloji” konulu bir seminer verildi.

Astrolog Barış Özkiriş, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepe noktasında bulunan kendini gerçekleştirme yolunda hayatın çok hızlı aktığını, hayatımızda idrak denge ve irade üçlüsünü bir arada tutmamız gerektiğini, bunu sağlayamadığımızda da aynı travmaları tekrar tekrar yaşayacağımızı söyledi.

Bolluk Bereket Bilinci Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Kişisel Dönüşüm Koçu Banu Gözüm tarafından ‘Bolluk Bereket Bilinci’ konulu bir sunum yapıldı. Banu Gözüm, yaşamımızda bolluk ve bereket olması için, sahip olduklarımıza şükretmemiz, sahip olmak istediklerimizi sahipmişiz gibi listelememiz ve günlük olumlama yapmamız gerektiğini söyledi. Sevgi Günü Yemeği Erenköy Gönüllüleri kalabalık bir gönüllü grubuyla sevgi günü yemeği düzenledi. Erenköy Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer yaptığı konuşmada ”sevgi içimizdeki en güçlü, en yüce enerji, bu enerjiyi yaşamımızın her anına katalım, sizler de gönüllülük çalışmalarımıza katılın, sevginiz hem sizin hem de hissedenlerin gönül kapılarını açsın, insandan insana ulaşsın“ dedi. Sanatçı İlhan Tarık’ın şarkılarına eşlik eden ve keyifli bir gün geçiren katılımcılar, Erenköy Gönüllülerine teşekkür ettiler.

Miscanti Enerji Kabı Çalışması